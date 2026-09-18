Kończysz 75 lat? Sprawdź przelew z ZUS. Do emerytury dochodzi 366,68 zł i nie trzeba składać wniosku
Senior, który pobiera emeryturę lub rentę i kończy 75 lat, nie musi składać specjalnego wniosku, aby dostać dodatek pielęgnacyjny. ZUS przyznaje go z urzędu. Od 1 marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie, czyli ponad 4,4 tys. zł w skali pełnych 12 miesięcy. Jest jednak kilka ważnych zasad, o których trzeba wiedzieć.
To świadczenie bywa mylone z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez gminę. Tymczasem są to dwa różne świadczenia, z innymi zasadami i inną wysokością.
Kończysz 75 lat? ZUS zrobi to bez wniosku
ZUS wskazuje jasno, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która:
ukończyła 75 lat
albo – niezależnie od wieku – została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
W przypadku seniora kończącego 75 lat procedura jest wyjątkowo prosta.
Nie trzeba składać wniosku ani przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS przyznaje dodatek z urzędu i wypłaca go razem z emeryturą lub rentą.
To oznacza, że senior nie musi odwiedzać placówki ZUS tylko po to, aby uruchomić wypłatę z powodu ukończenia odpowiedniego wieku.
Od marca to dokładnie 366,68 zł miesięcznie
Wysokość dodatku podlega corocznej waloryzacji razem ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.
Prezes ZUS ogłosił, że od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie.
W skali pełnych 12 miesięcy daje to:
4400,16 zł
To oczywiście nie oznacza jednorazowego przelewu takiej wysokości. Pieniądze są wypłacane co miesiąc razem z podstawowym świadczeniem.
Nie trzeba udowadniać choroby po ukończeniu 75 lat
To bardzo istotna różnica.
Osoba młodsza niż 75 lat może również otrzymać dodatek, ale musi zostać uznana przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wtedy potrzebna jest odpowiednia procedura i dokumentacja medyczna.
Po ukończeniu 75 lat stan zdrowia nie jest już warunkiem uzyskania dodatku z racji wieku.
Nie trzeba więc przedstawiać zaświadczenia tylko po to, aby potwierdzić prawo wynikające z ukończenia 75 lat.
Jest jednak ważny wyjątek
Dodatek nie zawsze zostanie wypłacony seniorowi przebywającemu w placówce zapewniającej opiekę.
ZUS informuje, że świadczenie nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.
Jeżeli natomiast osoba przebywa poza taką placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu, sytuacja może być inna.
Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek pielęgnacyjny
Nazwy są podobne i dlatego łatwo je pomylić.
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS wynosi obecnie 366,68 zł.
Natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem z systemu świadczeń rodzinnych i wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie.
Co ważne, tych świadczeń nie można po prostu pobierać równocześnie.
Ministerstwo Rodziny wskazuje, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie mającej ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.
ZUS również przypomina, że jeżeli senior wcześniej pobierał zasiłek pielęgnacyjny, a następnie otrzyma dodatek pielęgnacyjny z ZUS, powinien poinformować o tym organ wypłacający zasiłek.
Nie tylko osoby po 75. roku życia mogą dostać 366,68 zł
Wiek nie jest jedyną drogą do świadczenia.
Osoba pobierająca emeryturę lub rentę może wystąpić o dodatek wcześniej, jeżeli zostanie stwierdzona u niej jednocześnie całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
W takim przypadku świadczenie nie jest jednak przyznawane automatycznie tylko na podstawie wieku. Potrzebne jest postępowanie w ZUS i orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.
Ważne rozróżnienie przy rencie socjalnej
ZUS wskazuje także szczególny wyjątek: dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie pobierającej wyłącznie rentę socjalną, bez zbiegu z rentą rodzinną.
Dlatego samo ukończenie 75 lat nie powinno być przedstawiane jako automatyczna gwarancja dodatku dla absolutnie każdej osoby otrzymującej jakiekolwiek świadczenie z ZUS.
Co powinien zrobić senior?
Jeżeli pobierasz zwykłą emeryturę lub rentę z ZUS i właśnie kończysz 75 lat, najważniejsza wiadomość jest bardzo prosta:
nie musisz składać wniosku o dodatek pielęgnacyjny z powodu wieku.
ZUS powinien przyznać go z urzędu i doliczyć do wypłacanego świadczenia.
Od marca 2026 roku jest to 366,68 zł miesięcznie. Kwota będzie podlegała kolejnej waloryzacji razem z emeryturami i rentami.
Jeżeli po ukończeniu 75 lat dodatek nie pojawi się przy wypłacie mimo spełnienia warunków, wtedy warto skontaktować się bezpośrednio z ZUS i wyjaśnić sytuację.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.