Od 19 września w tych miejscach w Warszawie może zabraknąć wody. MPWiK podało listę adresów
Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy powinni sprawdzić harmonogram MPWiK. Od 19 września oraz w kolejnych dniach zaplanowano przerwy w dostawie wody na Ochocie, Białołęce, Mokotowie, Ursynowie, w Śródmieściu, na Pradze-Północ i Targówku. Największe wyłączenie obejmie część Ursynowa, gdzie na liście znalazło się kilkadziesiąt posesji. W niektórych miejscach wody może nie być nawet przez pięć godzin.
Nie chodzi o awarię obejmującą całe miasto. To zaplanowane prace na sieci wodociągowej, a harmonogram może być jeszcze aktualizowany.
19 września – Ochota
Pierwsza przerwa zahacza już o sobotę 19 września.
Przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 wyłączenie rozpoczyna się jeszcze 18 września o godz. 23:00 i ma potrwać do:
19 września, godz. 5:00.
Oznacza to sześciogodzinną nocną przerwę w dostawie wody.
21 września – Białołęka
W poniedziałek prace przeniosą się m.in. na Białołękę.
Od 9:00 do 11:00 MPWiK planuje wyłączenie obejmujące:
Ołówkowa 19A
oraz posesje przy ul. Wałuszewskiej:
26M, 26N, 26P, 26R, 26S, 26T, 26U, 26V, 26W, 26X, 26Y, 26Z oraz 26Z/2, 26Z/3, 26Z/4 i 26Z/5.
21 września – Mokotów
Tego samego dnia od 16:00 do 20:00 wody może zabraknąć przy ul. Bukowej.
Lista obejmuje numery:
Bukowa 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 i 25.
21 września – duże wyłączenie na Ursynowie
Najdłuższa lista adresów dotyczy Ursynowa.
Wyłączenie zaplanowano od 15:00 do 20:00.
Obejmie część ulic:
Albatrosów, Bekasów, Bocianiej, Kraski, Mysikrólika, Puławskiej, rtm. Witolda Pileckiego oraz Rybitwy.
Wśród wskazanych adresów znajdują się m.in.:
Albatrosów: 3, 7, 8A–8H, 9, 10, 12, 12B–12E, 13, 14, 15, 15A, 16, 18,
Bociania: m.in. 13, 19, 21, 23–24E, 27, 29–29C, 35–39, 45, 47, 49, 49A i 51,
Kraski: 22, 24, 28, 30, 51, 53A–53C, 55, 55A i 57,
Puławska: 359, 373A, 375, 381, 387, 393 i 395,
oraz wybrane posesje przy ulicach Bekasów, Mysikrólika, Pileckiego i Rybitwy.
21 września – Śródmieście
Od 16:00 do 20:00 przerwa ma objąć także część centrum Warszawy.
MPWiK wskazuje:
Foksal 12/14
oraz:
Mikołaja Kopernika 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15 i 17.
22 września – Praga-Północ
We wtorek od 8:00 do 13:00 zaplanowano przerwę w rejonie ul. Stefana Okrzei.
Na liście znajdują się:
Jagiellońska 15,
Józefa Sierakowskiego 6,
Stefana Okrzei 18, 21, 22, 24, 26, 27 i 29,
Wrzesińska 2, 4, 6, 10 i 12.
Dodatkowo od 8:00 do 12:00 bez wody mają pozostać:
Blaszana 1 i 2,
Panieńska 3A, 5 i 7.
22 września – Mokotów
Od 15:00 do 20:00 wyłączenie zaplanowano przy ul. Konstancińskiej.
Dotyczy adresów:
Konstancińska 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B i 9.
22 września – Targówek
Wieczorne wyłączenie zaplanowano od 18:00 do 23:00.
Na liście są:
Gościeradowska 1, 1A i 4,
św. Wincentego 38 i 40.
22 września – kolejne adresy na Białołęce
Od 18:00 do 20:00 przerwa ma dotyczyć również:
Dziatwy 4 i 6.
22 września – następna duża lista na Ursynowie
Na Ursynowie kolejne prace zaplanowano od 11:00 do 15:00.
MPWiK wymienia posesje przy ulicach:
Litworowej, Magury, Olczyska, Ornak, Pięciu Stawów, Pyszniańskiej, Roztoki, Rysy i Tanecznej.
Na liście są m.in. adresy:
Litworowa 2, 6 i 10,
Magury 2, 6, 8, 12 i 14,
Olczyska 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 i 22,
Ornak 2, 4, 6, 12, 16, 18 i 22,
Pięciu Stawów 2, 8, 12, 14 i 16 oraz szereg posesji przy Tanecznej.
Harmonogram może się zmienić
MPWiK publikuje planowane wyłączenia na bieżąco, dlatego lista może być uzupełniana. Przed planowanym terminem warto ponownie sprawdzić swój adres w oficjalnym wykazie przedsiębiorstwa.
Mieszkańcy wskazanych budynków powinni wcześniej przygotować wodę do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności domowych.
Najważniejsze jest jednak rozróżnienie: są to lokalne, planowane prace, a nie informacja o problemie z dostawą wody do całej Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.