Od 19 września w tych miejscach w Warszawie może zabraknąć wody. MPWiK podało listę adresów

18 września 2026 22:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy powinni sprawdzić harmonogram MPWiK. Od 19 września oraz w kolejnych dniach zaplanowano przerwy w dostawie wody na Ochocie, Białołęce, Mokotowie, Ursynowie, w Śródmieściu, na Pradze-Północ i Targówku. Największe wyłączenie obejmie część Ursynowa, gdzie na liście znalazło się kilkadziesiąt posesji. W niektórych miejscach wody może nie być nawet przez pięć godzin.

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Nie chodzi o awarię obejmującą całe miasto. To zaplanowane prace na sieci wodociągowej, a harmonogram może być jeszcze aktualizowany.

19 września – Ochota

Pierwsza przerwa zahacza już o sobotę 19 września.

Przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 wyłączenie rozpoczyna się jeszcze 18 września o godz. 23:00 i ma potrwać do:

19 września, godz. 5:00.

Oznacza to sześciogodzinną nocną przerwę w dostawie wody.

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21 września – Białołęka

W poniedziałek prace przeniosą się m.in. na Białołękę.

Od 9:00 do 11:00 MPWiK planuje wyłączenie obejmujące:

Ołówkowa 19A

oraz posesje przy ul. Wałuszewskiej:

26M, 26N, 26P, 26R, 26S, 26T, 26U, 26V, 26W, 26X, 26Y, 26Z oraz 26Z/2, 26Z/3, 26Z/4 i 26Z/5.

21 września – Mokotów

Tego samego dnia od 16:00 do 20:00 wody może zabraknąć przy ul. Bukowej.

Lista obejmuje numery:

Bukowa 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 i 25.

21 września – duże wyłączenie na Ursynowie

Najdłuższa lista adresów dotyczy Ursynowa.

Wyłączenie zaplanowano od 15:00 do 20:00.

Obejmie część ulic:

Albatrosów, Bekasów, Bocianiej, Kraski, Mysikrólika, Puławskiej, rtm. Witolda Pileckiego oraz Rybitwy.

Wśród wskazanych adresów znajdują się m.in.:

Albatrosów: 3, 7, 8A–8H, 9, 10, 12, 12B–12E, 13, 14, 15, 15A, 16, 18,

Bociania: m.in. 13, 19, 21, 23–24E, 27, 29–29C, 35–39, 45, 47, 49, 49A i 51,

Kraski: 22, 24, 28, 30, 51, 53A–53C, 55, 55A i 57,

Puławska: 359, 373A, 375, 381, 387, 393 i 395,

oraz wybrane posesje przy ulicach Bekasów, Mysikrólika, Pileckiego i Rybitwy.

21 września – Śródmieście

Od 16:00 do 20:00 przerwa ma objąć także część centrum Warszawy.

MPWiK wskazuje:

Foksal 12/14

oraz:

Mikołaja Kopernika 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15 i 17.

22 września – Praga-Północ

We wtorek od 8:00 do 13:00 zaplanowano przerwę w rejonie ul. Stefana Okrzei.

Na liście znajdują się:

Jagiellońska 15,
Józefa Sierakowskiego 6,
Stefana Okrzei 18, 21, 22, 24, 26, 27 i 29,
Wrzesińska 2, 4, 6, 10 i 12.

Dodatkowo od 8:00 do 12:00 bez wody mają pozostać:

Blaszana 1 i 2,
Panieńska 3A, 5 i 7.

22 września – Mokotów

Od 15:00 do 20:00 wyłączenie zaplanowano przy ul. Konstancińskiej.

Dotyczy adresów:

Konstancińska 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B i 9.

22 września – Targówek

Wieczorne wyłączenie zaplanowano od 18:00 do 23:00.

Na liście są:

Gościeradowska 1, 1A i 4,
św. Wincentego 38 i 40.

22 września – kolejne adresy na Białołęce

Od 18:00 do 20:00 przerwa ma dotyczyć również:

Dziatwy 4 i 6.

22 września – następna duża lista na Ursynowie

Na Ursynowie kolejne prace zaplanowano od 11:00 do 15:00.

MPWiK wymienia posesje przy ulicach:

Litworowej, Magury, Olczyska, Ornak, Pięciu Stawów, Pyszniańskiej, Roztoki, Rysy i Tanecznej.

Na liście są m.in. adresy:

Litworowa 2, 6 i 10,
Magury 2, 6, 8, 12 i 14,
Olczyska 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 i 22,
Ornak 2, 4, 6, 12, 16, 18 i 22,
Pięciu Stawów 2, 8, 12, 14 i 16 oraz szereg posesji przy Tanecznej.

Harmonogram może się zmienić

MPWiK publikuje planowane wyłączenia na bieżąco, dlatego lista może być uzupełniana. Przed planowanym terminem warto ponownie sprawdzić swój adres w oficjalnym wykazie przedsiębiorstwa.

Mieszkańcy wskazanych budynków powinni wcześniej przygotować wodę do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności domowych.

Najważniejsze jest jednak rozróżnienie: są to lokalne, planowane prace, a nie informacja o problemie z dostawą wody do całej Warszawy.

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