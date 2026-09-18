Policja na stacjach, wojsko w terenie, zakaz wstępu do szkół. Stopnie alarmowe wprowadzone w całej Polsce
Do 30 listopada 2026 roku w Polsce nadal będą obowiązywały podwyższone stopnie alarmowe. Premier przedłużył BRAVO i BRAVO-CRP na terenie całego kraju, a na obszarach linii kolejowych utrzymany został jeszcze wyższy, 3. stopień CHARLIE. Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza nie oznacza to godziny policyjnej, zamknięcia szkół ani zakazu podróżowania. Można jednak spotkać uzbrojonych funkcjonariuszy i żołnierzy, dodatkowe patrole, kontrole przy chronionych obiektach oraz znacznie bardziej rygorystyczne zasady wejścia do szkół i niektórych instytucji.
Prezes Rady Ministrów podpisał 25 sierpnia 4 zarządzenia, które obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59. Podstawą jest art. 16 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe są przede wszystkim poleceniem dla służb, administracji publicznej i zarządców chronionych obiektów. To bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ samo słowo „alarm” może sugerować mieszkańcowi, że powinien natychmiast podjąć jakieś działania. W tym przypadku tak nie jest. Podwyższona gotowość dotyczy przede wszystkim państwa i jego służb.
Te stopnie alarmowe obowiązują obecnie w Polsce
|Stopień
|Poziom
|Gdzie obowiązuje
|Do kiedy
|BRAVO
|2. stopień
|Całe terytorium Polski
|30 listopada 2026, godz. 23:59
|BRAVO-CRP
|2. stopień cybernetyczny
|Całe terytorium Polski
|30 listopada 2026, godz. 23:59
|CHARLIE
|3. stopień
|Obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS
|30 listopada 2026, godz. 23:59
|BRAVO
|2. stopień
|Polska infrastruktura energetyczna znajdująca się poza granicami kraju
|30 listopada 2026, godz. 23:59
W praktyce mieszkaniec Warszawy znajduje się więc jednocześnie na obszarze objętym BRAVO oraz BRAVO-CRP, a kiedy przebywa w obszarze infrastruktury kolejowej objętej zarządzaniem PKP Polskich Linii Kolejowych, zastosowanie mają również procedury wynikające z 3. stopnia CHARLIE. Nie oznacza to, że cała Warszawa objęta jest 3. stopniem. CHARLIE został ograniczony właśnie do wskazanej infrastruktury kolejowej.
BRAVO oznacza zwiększone zagrożenie, ale bez wskazania konkretnego celu
BRAVO jest 2. z 4 stopni alarmowych. Zgodnie z przepisami można go wprowadzić, kiedy występuje zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, ale konkretny cel potencjalnego ataku nie został zidentyfikowany. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że obecne utrzymywanie tego stopnia ma charakter prewencyjny i jest związane z sytuacją geopolityczną, działaniami hybrydowymi przypisywanymi Rosji i Białorusi oraz konsekwencjami rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.
To nie jest informacja, że służby wiedzą o planowanym zamachu w Warszawie albo innym konkretnym mieście. Gdyby sytuacja była aż tak sprecyzowana, przepisy przewidują możliwość uruchomienia wyższych stopni. BRAVO oznacza przede wszystkim, że państwo uznaje poziom ryzyka za wystarczająco wysoki, by administracja, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i inne służby działały według zaostrzonych procedur.
Funkcjonariusz lub żołnierz może mieć broń długą i kamizelkę kuloodporną
Jedną z najbardziej widocznych dla mieszkańców konsekwencji BRAVO jest sposób zabezpieczania potencjalnie wrażliwych obiektów. Przepisy przewidują obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio zabezpieczających miejsca, które mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Dlatego widok uzbrojonego patrolu przy dworcu, ważnym urzędzie, obiekcie infrastruktury albo podczas dużego wydarzenia nie musi oznaczać, że właśnie wystąpiło konkretne zagrożenie.
BRAVO przewiduje również dodatkowe kontrole osób, pojazdów i budynków publicznych w rejonach zagrożonych, wzmocnienie ochrony komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych. Instytucje sprawdzają działanie awaryjnego zasilania, zabezpieczają pomieszczenia, które nie są regularnie używane, kontrolują przesyłki kierowane do urzędów oraz utrzymują w gotowości personel odpowiedzialny za uruchomienie procedur kryzysowych. Nie oznacza to jednak ogólnopolskiej kontroli każdego samochodu albo każdego pasażera metra. Konkretne działania podejmowane są tam, gdzie służby uznają je za potrzebne.
W szkołach obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych
To jedna z najbardziej namacalnych zmian dla rodziców. Przy stopniu BRAVO przepisy wprost nakazują wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Nie oznacza to zamknięcia placówek ani przechodzenia na naukę zdalną. Lekcje, zajęcia przedszkolne i działalność uczelni odbywają się normalnie, ale dostęp do budynku powinien być znacznie mocniej kontrolowany.
W praktyce szkoła może wymagać zgłoszenia wizyty, wpisania celu wejścia do książki odwiedzin, kontaktu z pracownikiem portierni albo potwierdzenia, że dana osoba rzeczywiście ma powód, żeby znaleźć się w środku. Warszawskie placówki państwowe stosujące te procedury wskazywały, że wpuszczani są uczniowie, pracownicy oraz rodzice i opiekunowie prawni zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkretnej szkole. Kurier, przypadkowy interesant czy osoba chcąca wejść „na chwilę” może zostać zatrzymana przy wejściu.
Rodzic nie powinien więc interpretować zamkniętych drzwi albo prośby o przedstawienie celu wizyty jako nowego pomysłu dyrektora. Wynika to z procedur bezpieczeństwa związanych z obowiązującym BRAVO. Placówki powinny też zwracać większą uwagę na osoby zachowujące się nietypowo w ich otoczeniu, pozostawione torby, plecaki i inne przedmioty, których właściciela nie można ustalić.
Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień CHARLIE
Znacznie dalej idą procedury dotyczące kolei. Na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową utrzymany został 3. stopień CHARLIE. Został on wprowadzony 19 listopada 2025 roku po aktach dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową i od tego czasu jest przedłużany. Oznacza to, że w części infrastruktury wykorzystywanej codziennie przez mieszkańców Warszawy i Mazowsza obowiązuje poziom wyższy niż na pozostałym terytorium kraju.
CHARLIE obejmuje wszystkie działania wymagane już przy ALFA i BRAVO, ale dodaje kolejne. W odpowiednich jednostkach można wprowadzać całodobowe dyżury, ograniczać do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych, stosować w uzasadnionych przypadkach ścisłą kontrolę osób i pojazdów, ograniczać parkowanie przy chronionych obiektach oraz obejmować dodatkowym całodobowym nadzorem miejsca, które wcześniej takiego nadzoru nie wymagały. Uprawnionym osobom wykonującym zadania ochronne może zostać wydana broń, amunicja i środki ochrony osobistej.
Dla pasażera jadącego z Warszawy Centralnej, Zachodniej czy Wschodniej nie oznacza to automatycznie dodatkowej odprawy przed każdym wejściem do pociągu. Może natomiast oznaczać większą liczbę patroli, mocniejsze zabezpieczenie infrastruktury, kontrole w miejscach uznanych za wymagające szczególnego nadzoru oraz szybszą reakcję na obecność osób w miejscach niedostępnych dla pasażerów. Szczególnie źle widziane jest wchodzenie na tory, do urządzeń sterowania ruchem, na zaplecza techniczne i w inne miejsca, do których normalny podróżny nie ma prawa dostępu.
Wojsko nadal wspiera ochronę kolei. Operacja Horyzont potrwa do końca listopada
Podwyższone stopnie nie są jedynym elementem ochrony infrastruktury. Po aktach dywersji z listopada 2025 roku uruchomiono operację Horyzont, w ramach której Wojsko Polskie wspólnie z Policją i Strażą Ochrony Kolei chroni między innymi szlaki kolejowe, węzły komunikacyjne i inne elementy infrastruktury krytycznej. Działania zostały ponownie przedłużone i mają być prowadzone również do 30 listopada 2026 roku.
Skala operacji jest duża. Z oficjalnych danych przekazanych w odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że od rozpoczęcia działań 21 listopada 2025 roku do 20 lipca 2026 roku zaangażowano w ujęciu wielokrotnym 192 327 funkcjonariuszy Policji, 93 617 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz 67 734 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Nie oznacza to oczywiście ponad 67 tys. różnych żołnierzy – ta sama osoba mogła być wykazywana wielokrotnie podczas kolejnych służb. Do 19 lipca odnotowano 82 zdarzenia związane z prowadzonymi działaniami, zatrzymano 51 osób i wszczęto 54 postępowania przygotowawcze.
Dlatego również na Mazowszu można spotkać wspólne patrole wojska, Policji i SOK w rejonie infrastruktury. Sama obecność żołnierzy nie jest sygnałem, że właśnie doszło do aktu dywersji. Ich zadania obejmują patrolowanie, obserwację, dozór, zabezpieczanie terenu i wsparcie służb. Przy uruchamianiu operacji w 2025 roku przewidziano możliwość wykorzystania nawet około 10 tys. żołnierzy, natomiast rzeczywiste zaangażowanie w poszczególnych dniach zależy od potrzeb.
BRAVO-CRP działa w całej Polsce, choć mieszkaniec najczęściej go nie zauważy
Osobnym systemem jest BRAVO-CRP. Skrót CRP odnosi się do zagrożeń dotyczących systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Dla przeciętnego mieszkańca to najmniej widoczny z obecnych stopni, bo nie powoduje ustawiania punktów kontrolnych przed domami ani ograniczeń w korzystaniu z internetu. Największa część pracy odbywa się po stronie administratorów państwowych systemów informatycznych.
Instytucje mają wzmożenie monitorować stan bezpieczeństwa swoich sieci, sprawdzać dostępność usług elektronicznych, weryfikować nietypowe zdarzenia oraz utrzymywać personel odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo w gotowości alarmowej. Przy BRAVO-CRP wprowadza się również całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych oraz osób, które mogą podejmować decyzje w przypadku incydentu. Dotyczy to między innymi systemów potrzebnych do funkcjonowania administracji i elementów infrastruktury krytycznej.
4 stopnie nie oznaczają tego samego. DELTA jest najwyższa
|Stopień
|Poziom
|Co oznacza
|ALFA
|1.
|Podstawowa zwiększona czujność wobec możliwego zagrożenia
|BRAVO
|2.
|Zwiększone i przewidywalne zagrożenie, bez zidentyfikowanego konkretnego celu
|CHARLIE
|3.
|Poważniejsza sytuacja, np. potwierdzenie prawdopodobnego celu albo wiarygodne i potwierdzone informacje o planowanym zdarzeniu
|DELTA
|4.
|Najwyższy stopień, m.in. po zdarzeniu terrorystycznym albo przy informacjach wskazujących na zaawansowane przygotowania i nieuchronność zdarzenia
Każdy kolejny poziom obejmuje również działania przewidziane dla poprzednich. Dlatego obszary kolejowe objęte CHARLIE realizują zarówno procedury 3. stopnia, jak i obowiązki wynikające z BRAVO i ALFA. W pozostałej części Warszawy i Mazowsza obowiązuje obecnie BRAVO, czyli poziom 2. Stopień DELTA nie został obecnie wprowadzony ani w Warszawie, ani na kolei, ani w żadnym innym wskazanym w zarządzeniach obszarze kraju.
Nie ma godziny policyjnej, mobilizacji ani zakazu podróżowania
Stopnie alarmowe bywają mylone ze stanem wyjątkowym, alarmem lotniczym albo mobilizacją. To zupełnie inne mechanizmy. BRAVO nie oznacza zakazu wychodzenia z domu, zamknięcia centrów handlowych, odwołania imprez, automatycznej kontroli granic, ewakuacji ludności ani wezwania obywateli do wojska. CHARLIE na kolei także nie oznacza zakazu podróżowania pociągami. Pociągi mogą kursować normalnie, a pasażer nie musi wykonywać żadnej specjalnej czynności tylko dlatego, że infrastruktura została objęta wyższym stopniem.
Stopni alarmowych nie należy też mylić z sygnałami syren alarmowych. Modulowany dźwięk syreny oznaczający alarm dla ludności jest częścią systemu ostrzegania mieszkańców i wymaga sprawdzenia komunikatów służb. BRAVO albo CHARLIE może natomiast obowiązywać tygodniami lub miesiącami bez uruchamiania jakiejkolwiek syreny. Obecne przedłużenie do 30 listopada jest właśnie takim administracyjnym i operacyjnym podniesieniem gotowości służb.
Co to oznacza dla mieszkańca Warszawy i Mazowsza w praktyce?
W codziennym życiu nie trzeba zmieniać planów, rezygnować z podróży ani omijać dworców. Trzeba natomiast liczyć się z tym, że przy chronionych obiektach może stać uzbrojony patrol, wejście do urzędu może być dokładniej kontrolowane, a szkoła może nie pozwolić na swobodne wejście do budynku bez potwierdzenia celu wizyty. Na kolei obecność Policji, SOK i żołnierzy jest elementem trwającej ochrony infrastruktury i sama w sobie nie oznacza bezpośredniego niebezpieczeństwa.
Najbardziej użyteczną zasadą jest zwracanie uwagi na rzeczy rzeczywiście nietypowe. Pozostawiona bez opieki torba na dworcu, osoba próbująca dostać się do zamkniętej infrastruktury technicznej, podejrzany pakunek przy ważnym obiekcie albo samochód pozostawiony w nietypowym miejscu przy chronionej instalacji to sytuacje, których nie powinno się samodzielnie „sprawdzać”. Należy odejść na bezpieczną odległość i powiadomić obsługę obiektu lub zadzwonić pod 112. Fotografowanie pociągów czy samo przebywanie na dworcu nie jest oczywiście przestępstwem – liczy się konkretna sytuacja i zachowanie.
Rodzice powinni natomiast sprawdzić zasady wejścia obowiązujące w szkole dziecka. Przy BRAVO zamknięta furtka czy obowiązek zgłoszenia się na portierni nie są przesadą placówki, tylko realizacją procedur. Osoby korzystające z usług administracji elektronicznej powinny zachować szczególną ostrożność wobec fałszywych SMS-ów, wiadomości podszywających się pod urzędy i prób wyłudzenia danych. BRAVO-CRP oznacza zwiększoną czujność państwowych administratorów, ale najlepsze zabezpieczenia systemu nie ochronią użytkownika, który sam poda oszustowi hasło lub kod autoryzacyjny.
Obecne stopnie mają obowiązywać do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59. Przed tą datą premier może je odwołać, zmienić albo ponownie przedłużyć, jeśli sytuacja bezpieczeństwa będzie tego wymagała. Dla mieszkańca najważniejsze jest więc nie samo słowo „CHARLIE” czy „BRAVO”, lecz zrozumienie, że oznaczają one przede wszystkim zwiększoną gotowość służb. Dopóki nie pojawi się osobny komunikat RCB, Policji, władz lokalnych lub innych służb zawierający konkretne polecenie, obecne stopnie nie wymagają od warszawiaków żadnej nadzwyczajnej zmiany codziennego życia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.