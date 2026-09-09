Blok w stolicy grozi katastrofą! Prokuratura weszła do akcji po odkryciu szokujących zaniechań
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w bloku wielorodzinnym przy ul. Hirszfelda 2. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w środę, 9 września 2026 roku, że postępowanie dotyczy wieloletnich zaniechań prac naprawczych i braku ewakuacji 44 rodzin. Wydarzenia na Ursynowie wywołały falę niepokoju w całej stolicy, skłaniając zarządców i nadzór budowlany do pilnych weryfikacji stanu technicznego obiektów w sąsiednim Mokotowie, a także w dzielnicach Wola oraz Śródmieście.
Ekspertyzy od 2015 roku i błędne zabezpieczenia. Przebieg ustaleń prokuratury
Według ustaleń śledczych oraz zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez byłego członka Rady Nadzorczej SB „Imielin”, pierwsze sygnały o pękających ścianach mieszkańcy zgłaszali władzom spółdzielni już w 2009 roku. Kolejne ekspertyzy techniczne z około 2015 roku jednoznacznie wskazywały na konieczność przeprowadzenia gruntownych robót naprawczych. Mieszkańcy nie byli jednak informowani o powadze sytuacji, a zalecane prace nie zostały wykonane w kolejnych latach.
Zamiast kompleksowego remontu spółdzielnia podjęła jedynie działania doraźne, polegające na montażu pionowych i poziomych podpór. Z opinii biegłych wynika, że zamontowanie podpór poziomych dodatkowo pogorszyło stan techniczny konstrukcji. Śledztwo prokuratorskie obejmuje okres od 26 marca do 22 lipca 2026 roku i dotyczy sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Kodeksu karnego.
Uchylone decyzje i zwrot w postępowaniu. Rezonans w Mokotowie, Woli i Śródmieściu
Sprawa ma skomplikowany przebieg administracyjny. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) po kontroli przeprowadzonej 26 czerwca nakazał wygrodzenie terenu i umieszczenie tablic informacyjnych, a 22 lipca wydał decyzję nakazującą natychmiastowe opróżnienie budynku przez mieszkańców. Spółdzielnia zaskarżyła oba rozstrzygnięcia. 2 września 2026 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (MWINB) uchylił decyzję nakazującą ewakuację. W efekcie obecnie w obrocie prawnym nie istnieje nakaz opuszczenia bloku, a kolejne oględziny PINB zaplanowano za około dwa tygodnie.
Ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz nieuregulowany status lokatorów, prokurator wstąpił jako strona do toczącego się postępowania administracyjnego. Sytuacja przy ul. Hirszfelda stała się sygnałem ostrzegawczym dla nadzoru budowlanego w sąsiednim Mokotowie oraz na warszawskiej Woli, gdzie zarządcy starszych zasobów mieszkaniowych prowadzą dodatkowe przeglądy budynków z wielkiej płyty. Z kolei eksperci i urzędnicy z instytucji zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście podkreślają potrzebę zaostrzenia egzekwowania zaleceń pokontrolnych w stosunku do władz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Jak krok po kroku postępować w przypadku podejrzeń uszkodzenia konstrukcji budynku
Zobacz zestaw kluczowych działań, które pomogą mieszkańcom skutecznie reagować na zagrożenia budowlane:
- Zgłaszaj wszelkie widoczne pęknięcia ścian zarządcy budynku na Woli czy Mokotowie – składaj zawiadomienia wyłącznie w formie pisemnej z potwierdzeniem odbioru.
- Żądaj udostępnienia protokołów z rocznych i 5-letnich przeglądów technicznych – mieszkańcy mają prawo wglądu w dokumentację stanu konstrukcyjnego obiektu.
- Zawiadamiaj Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śródmieściu – w przypadku bezczynności zarządcy kieruj wniosek o przeprowadzenie kontroli do PINB.
- Weryfikuj uprawnienia i ekspertyzy inżynierów budownictwa – nie wyrażaj zgody na samowolne montowanie tymczasowych podpór bez zatwierdzonego projektu.
- Informuj prokuraturę w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia – w przypadku zaniechania ewakuacji składaj zawiadomienia do organów ścigania.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.