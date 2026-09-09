Alarm dla 8 województw. Ponad 30 stopni, a potem gwałtowne załamanie pogody

9 września 2026 13:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lato nie zamierza jeszcze odpuszczać. W środę w części kraju temperatura ponownie przekroczy 30 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla ośmiu województw, w tym Mazowsza. Jednocześnie na południu Polski sytuacja będzie zupełnie inna – prognozowane są intensywne opady, burze, silny wiatr, a nawet grad.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Początek września przynosi pogodę bardziej przypominającą środek wakacji niż zbliżającą się jesień. W środę, 9 września, mieszkańcy znacznej części Polski muszą przygotować się na kolejny bardzo gorący dzień.

Zobacz również:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Według prognoz temperatura maksymalna może osiągać miejscami od 29 do 31 stopni Celsjusza.

Osiem województw objętych ostrzeżeniami

Alerty dotyczą mieszkańców województw:

  • mazowieckiego,
  • podlaskiego,
  • łódzkiego,
  • lubelskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • podkarpackiego,
  • małopolskiego,
  • śląskiego.

Ostrzeżenia przed wysoką temperaturą mają obowiązywać w środę do godziny 18.

Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza oznacza to jeszcze jeden dzień z temperaturami zdecydowanie powyżej normy kojarzonej z początkiem września. W najcieplejszym momencie dnia warto ograniczyć długotrwałe przebywanie w pełnym słońcu, pamiętać o wodzie i nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.

Jedni będą zmagać się z upałem, inni z ulewami

Mapa ostrzeżeń pogodowych pokazuje jednak ogromny kontrast. Podczas gdy centralna i wschodnia część Polski będzie zmagała się z wysoką temperaturą, na południowym zachodzie sytuacja zacznie się pogarszać.

Zobacz również:

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego.

Alerty mają obowiązywać od godziny 17 w środę aż do godziny 5 rano w czwartek.

Prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Łączna suma deszczu może miejscami sięgnąć od 25 do 40 mm.

To jednak nie wszystko.

Wiatr do 70 km/h i możliwy grad

Opadom mogą towarzyszyć burze. Podczas ich przechodzenia porywy wiatru mogą osiągać około 70 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

W praktyce w ciągu kilkunastu godzin Polska znajdzie się pod wpływem dwóch zupełnie różnych typów pogody. W części kraju mieszkańcy będą szukali ochłody przy temperaturach przekraczających 30 stopni, podczas gdy w innych regionach trzeba będzie uważać na intensywne opady i gwałtowne burze.

IMGW przypomina, że pierwszy stopień ostrzeżenia nie oznacza wyłącznie informacji o pogorszeniu pogody. Alert tej kategorii wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Wrześniowa pogoda pokazuje dwa oblicza

Najbliższe godziny będą więc wyjątkowo zróżnicowane. W Warszawie, na Mazowszu oraz w kilku innych regionach głównym problemem pozostanie upał. Na południowym zachodzie wieczorem i w nocy większym zagrożeniem staną się natomiast deszcz, burze i silne porywy wiatru.

Według prognozy w najbardziej narażonych miejscach może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w czasie burz osiągać około 70 km/h.

Warto śledzić aktualizowane komunikaty IMGW, ponieważ przy burzowej pogodzie lokalizacja i intensywność najsilniejszych zjawisk mogą się zmieniać.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna