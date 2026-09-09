Od środy superoferta w Biedronce. Możesz kupić za symboliczną złotówkę
Biedronka uruchomiła krótką promocję na wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 1 zł. Co ważne, klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań – poszczególne rodzaje można ze sobą dowolnie łączyć. Oferta obowiązuje tylko do 10 września.
To promocja, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy spożywcze. Biedronka objęła akcją wszystkie paczkowane parówki marki Kraina Wędlin, a zasada jest prosta: drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Na grafice promocyjnej sieć wyraźnie zaznacza również możliwość mieszania produktów. Oznacza to, że nie trzeba kupować dwóch opakowań tego samego rodzaju.
Wszystkie paczkowane parówki w promocji
Na materiałach Biedronki widać kilka wariantów produktów Kraina Wędlin. Wśród nich znalazły się m.in. parówki z szynki, z indyka, wieprzowe, z szynki w większych opakowaniach, z filetem z kurczaka oraz drobiowe.
Mechanizm promocji jest szczególnie korzystny przy zestawieniu produktów o podobnej cenie. Jeżeli klient wybierze dwa opakowania, tańsze z nich zostanie rozliczone za symboliczną złotówkę.
Przykładowo, gdy dwa kwalifikujące się produkty kosztowałyby po 10 zł, zamiast 20 zł klient zapłaciłby 11 zł. Przy produktach w różnych cenach za 1 zł zostanie rozliczony ten tańszy.
Jest jeden ważny warunek
Promocja nie jest jednak dostępna bez ograniczeń. Zgodnie z informacją Biedronki trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Obowiązuje również limit dzienny wynoszący 6 sztuk, czyli maksymalnie trzy zestawy po dwa produkty, na jedną kartę Moja Biedronka.
To istotne szczególnie dla klientów, którzy planują większe zakupy. Po wykorzystaniu dziennego limitu kolejne opakowania nie będą już rozliczane na tych samych promocyjnych zasadach.
Promocja trwa bardzo krótko
Na decyzję nie ma dużo czasu. Oferta została przygotowana na 9 i 10 września, a więc obejmuje zaledwie dwa dni.
Biedronka prowadzi obecnie „Festiwal Wędlin”, a promocja na parówki Kraina Wędlin jest jedną z ofert przygotowanych w ramach akcji. Przy półce warto jednak sprawdzić aktualną cenę konkretnego wariantu oraz oznaczenie promocji.
Najważniejsze zasady: wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin można mieszać dowolnie, drugi tańszy produkt kosztuje 1 zł, obowiązuje karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi 6 sztuk – maksymalnie trzy zestawy. Promocja kończy się 10 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.