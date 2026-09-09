Alert RCB dla mieszkańców Mazowsza. Od środy ruszają zrzuty z samolotów. „Nie dotykaj”
Mieszkańcy województwa mazowieckiego otrzymują Alert RCB dotyczący rozpoczynającej się akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Od 10 do 16 września na Mazowszu będą prowadzone zrzuty z samolotów oraz wykładanie specjalnych przynęt ze szczepionką. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, aby ich nie dotykać i nie dopuszczać do nich zwierząt.
We wtorek, 9 września, do mieszkańców Mazowsza zaczęły trafiać wiadomości SMS z ważnym komunikatem. Alert dotyczy zaplanowanej na najbliższe dni akcji ochronnego szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie.
Wiadomość przesyłana mieszkańcom brzmi: „KOMUNIKAT: 10-16.09 w woj. mazowieckim planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt!”
Informację o samej akcji potwierdza Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Szczepienie rozpocznie się w środę, 10 września, i potrwa do 16 września. Do akcji wykorzystywana będzie doustna szczepionka RABADROP.
Szczepionki będą zrzucane z samolotów
Preparat nie będzie wyglądał jak tradycyjna szczepionka podawana zwierzętom przez lekarza weterynarii. Znajduje się on w specjalnej przynęcie, którą lis ma znaleźć i zjeść. Przynęty mają brunatno-zielony kolor i charakterystyczny rybny zapach.
Szczepionki będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie. Akcja obejmie przede wszystkim kompleksy leśne, pola i łąki. Według oficjalnego komunikatu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zrzuty i wykładanie mają ominąć akweny wodne, drogi oraz obszary zabudowane.
Jeżeli podczas spaceru ktoś zauważy taką przynętę, powinien pozostawić ją w miejscu, w którym została znaleziona. Nie należy jej podnosić, przenosić ani sprawdzać, co znajduje się w środku.
Powód jest bardzo praktyczny. Lis może nie zainteresować się przynętą, jeżeli pozostanie na niej zapach człowieka.
Ważna informacja dla właścicieli psów i kotów
Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele zwierząt domowych. Oficjalne zalecenia mówią, że przez 14 dni od wyłożenia szczepionki psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a koty trzymane w zamkniętych pomieszczeniach. Chodzi o to, aby zwierzęta nie znalazły i nie zjadły przynęty przeznaczonej dla lisów.
Jeżeli zwierzę domowe będzie miało kontakt ze szczepionką, należy zgłosić to lekarzowi weterynarii. Z kolei w przypadku kontaktu człowieka z preparatem zalecany jest kontakt ze służbą medyczną.
Akcja obejmuje województwo mazowieckie
Jesienne szczepienie jest elementem działań prowadzonych w celu ograniczenia występowania wścieklizny wśród wolno żyjących lisów. Podobne akcje przeprowadzane są regularnie, ponieważ lisy są jednym z głównych rezerwuarów wirusa wścieklizny.
Tym razem akcja na Mazowszu potrwa od 10 do 16 września 2026 roku. Termin może jednak zostać zmieniony, jeżeli pojawią się niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzenie zrzutów.
Mieszkańcy wybierający się w najbliższych dniach do lasów, na łąki lub pola powinni więc zwracać uwagę na charakterystyczne przynęty i przede wszystkim ich nie dotykać. Właściciele psów powinni natomiast szczególnie pilnować swoich zwierząt podczas spacerów.
Najważniejsze daty: 10–16 września – zrzuty i wykładanie szczepionek na Mazowszu; przez 14 dni po ich wyłożeniu należy zachować szczególną ostrożność ze zwierzętami domowymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.