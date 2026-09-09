Masz pieniądze na koncie? Bank może odmówić ich wypłaty. W tych sytuacjach ma do tego prawo
Pieniądze zgromadzone na rachunku należą do klienta, ale nie oznacza to, że bank w każdej sytuacji musi natychmiast wydać żądaną kwotę w gotówce. Przepisy przewidują przypadki, w których wypłata może zostać wstrzymana, a nawet środki na rachunku mogą zostać czasowo zablokowane. Znaczenie może mieć m.in. zastrzeżony PESEL, podejrzenie związku pieniędzy z przestępstwem czy decyzja uprawnionego organu.
Dla większości klientów wypłata własnych pieniędzy z rachunku jest czymś oczywistym. Zlecamy przelew albo idziemy do bankomatu lub oddziału i pobieramy gotówkę. Przy większych kwotach sytuacja może jednak wyglądać inaczej.
Banki działają nie tylko na podstawie umowy zawartej z klientem, ale również przepisów dotyczących bezpieczeństwa obrotu finansowego, przeciwdziałania przestępczości czy ochrony przed kradzieżą tożsamości. W określonych przypadkach mogą więc wstrzymać transakcję lub zablokować możliwość dysponowania częścią pieniędzy.
Zastrzeżony PESEL może zatrzymać dużą wypłatę na 12 godzin
Jedną z sytuacji, o której wielu klientów może nie wiedzieć, jest wypłacanie większej ilości gotówki w placówce bankowej przez osobę z zastrzeżonym numerem PESEL.
Przepisy nakazują bankowi sprawdzić rejestr zastrzeżeń PESEL, jeżeli wypłata – pojedynczo albo łącznie z wcześniejszymi wypłatami tego samego dnia w placówkach tego banku – powoduje przekroczenie trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeżeli PESEL klienta jest zastrzeżony, bank musi wstrzymać wypłatę gotówki na 12 godzin od momentu złożenia dyspozycji. Co szczególnie ważne, cofnięcie zastrzeżenia PESEL już po złożeniu dyspozycji nie powoduje natychmiastowego odblokowania pieniędzy. Ustawowy okres oczekiwania nadal obowiązuje.
Nie jest to więc klasyczna odmowa oddania klientowi jego pieniędzy. To czasowe zabezpieczenie mające utrudnić przestępcy wypłacenie dużej kwoty, gdy posługuje się cudzą tożsamością.
Bank może zablokować pieniądze przy podejrzeniu przestępstwa
Znacznie poważniejsza sytuacja występuje wtedy, gdy pojawia się uzasadnione podejrzenie dotyczące pochodzenia środków.
Prawo bankowe przewiduje możliwość dokonania przez bank blokady środków, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pieniądze zgromadzone na rachunku w całości lub części pochodzą z przestępstwa albo mają z nim związek. Bank nie może jednak według własnego uznania zamrozić wszystkich oszczędności klienta bez ograniczeń czasowych.
W takim przypadku blokada dokonywana przez bank może objąć środki, których dotyczy podejrzenie, i co do zasady trwać maksymalnie 72 godziny. Bank ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić prokuratora.
Sprawa może jednak na tym się nie skończyć. Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie, prokurator może wydać postanowienie o dalszym wstrzymaniu określonej transakcji albo blokadzie środków. Prawo przewiduje w określonych przypadkach możliwość zastosowania takiej blokady na okres do sześciu miesięcy.
To zasadnicza różnica: czym innym jest techniczny limit wypłaty w bankomacie lub konieczność wcześniejszego zamówienia gotówki w oddziale, a czym innym prawna blokada środków na rachunku.
Duża wypłata może wymagać wcześniejszego zamówienia gotówki
Jest jeszcze sytuacja znacznie bardziej prozaiczna. Chęć wypłacenia kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych nie oznacza, że dowolny oddział banku będzie miał taką ilość gotówki przygotowaną w kasie.
Banki mogą określać w swoich regulaminach zasady wypłat wysokich kwot, w tym konieczność ich wcześniejszego zgłoszenia. Konkretna kwota, od której trzeba zamówić gotówkę, oraz czas potrzebny na jej przygotowanie zależą od banku i placówki.
Dlatego osoba planująca dużą wypłatę powinna wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku. Brak odpowiedniej ilości gotówki w kasie nie oznacza, że bank przejął pieniądze klienta – wypłata może po prostu wymagać wcześniejszego przygotowania.
Nietypowa transakcja może zainteresować bank
Banki mają również obowiązki wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucje finansowe analizują operacje klientów i mogą reagować, gdy transakcja odpowiada ustawowym przesłankom wymagającym dodatkowej weryfikacji lub zgłoszenia.
Nie oznacza to jednak, że każda duża wypłata jest podejrzana ani że istnieje jedna kwota, po przekroczeniu której bank automatycznie „zabiera” klientowi dostęp do pieniędzy. Takie uproszczenie byłoby nieprawdziwe.
Bank nie może dowolnie blokować pieniędzy klienta
Najważniejsze jest więc rozróżnienie kilku sytuacji. Bank nie ma ogólnego prawa do odmówienia klientowi dostępu do jego pieniędzy tylko dlatego, że kwota jest wysoka. Musi istnieć podstawa wynikająca z przepisów, decyzji właściwego organu albo warunków technicznych i umownych dotyczących sposobu realizacji dużej wypłaty.
W praktyce wypłata może zostać czasowo wstrzymana m.in. w związku z zastrzeżonym PESEL-em, a środki mogą zostać zablokowane w przypadkach przewidzianych przez przepisy dotyczące podejrzenia przestępstwa lub na podstawie decyzji uprawnionego organu. Przy zwykłej dużej wypłacie gotówkowej problemem może być natomiast konieczność wcześniejszego zamówienia pieniędzy.
Dlatego klient, który planuje pobrać z konta dużą sumę, powinien wcześniej skontaktować się z bankiem. Warto sprawdzić limit wypłaty w konkretnej placówce, termin zamówienia gotówki oraz – w przypadku zastrzeżonego PESEL-u – pamiętać o ustawowym mechanizmie 12-godzinnego wstrzymania dużej wypłaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.