Dramatyczne sceny na Mazowszu. Pociąg wypadł z torów po zderzeniu z ciężarówką. W środku 150 osób
Poważny wypadek kolejowy na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa pociąg pasażerski zderzył się z samochodem ciężarowym. Siła uderzenia była tak duża, że kilka wagonów składu wypadło z torów. Według pierwszych informacji pociągiem podróżowało około 150 osób. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych.
Do wypadku doszło w środę, 9 września, krótko przed godziną 12 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Zdarzenie miało miejsce na linii kolejowej nr 22. Pociąg Intercity zderzył się tam z samochodem ciężarowym.
O pierwszych szczegółach poinformował wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak. Jak przekazał, konsekwencją zderzenia było wykolejenie kilku wagonów. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które zabezpieczają teren i prowadzą działania związane z wypadkiem.
W pociągu znajdowało się około 150 osób
Według informacji przekazanych przez TVP Info pociągiem podróżowało około 150 osób. Na razie nie ma pełnego, oficjalnego bilansu dotyczącego ewentualnych poszkodowanych, dlatego nie należy przesądzać, ile osób mogło ucierpieć w zdarzeniu.
Skala wypadku jest jednak poważna. Zderzenie z ciężarówką doprowadziło do wykolejenia kilku wagonów pociągu, a w rejonie przejazdu pracują służby. Kolejne informacje dotyczące sytuacji pasażerów oraz okoliczności zdarzenia mają być przekazywane po zakończeniu pierwszych działań ratunkowych.
Wójt apeluje do mieszkańców i kierowców
Wójt gminy Wieniawa zaapelował, aby nie zbliżać się do miejsca wypadku. Mieszkańcy i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie wykonywać polecenia służb pracujących na miejscu. Ważne jest również pozostawienie wolnych dróg dojazdowych dla pojazdów ratunkowych.
Wypadek spowoduje poważne utrudnienia nie tylko na kolei, ale również na lokalnych drogach. Władze gminy ostrzegają, że osoby planujące przejazd przez rejon Sokolnik Suchych powinny liczyć się z problemami i w miarę możliwości wybrać inną trasę.
Poważne utrudnienia na linii kolejowej
Wykolejenie kilku wagonów oznacza, że przywrócenie normalnego ruchu kolejowego może wymagać czasu. Po zakończeniu działań ratunkowych konieczne będzie zabezpieczenie składu, a następnie sprawdzenie torów i pozostałej infrastruktury w miejscu zderzenia.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia ani kiedy możliwe będzie pełne wznowienie ruchu na tym odcinku. Pasażerowie planujący podróż przez ten rejon powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźników.
Nie są również znane dokładne przyczyny i okoliczności, w których samochód ciężarowy oraz pociąg znalazły się jednocześnie na przejeździe. Wyjaśnieniem przebiegu wypadku zajmą się odpowiednie służby.
Sytuacja jest rozwojowa. Artykuł będzie aktualizowany po pojawieniu się nowych, oficjalnie potwierdzonych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.