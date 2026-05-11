Bloomberg: rezerwy ropy topnieją w tempie niespotykanym od dekad. Wiadomo na ile starczą polskie rezerwy
Dwa miesiące blokady Cieśniny Ormuz zdążyły wymazać bufory bezpieczeństwa energetycznego, które świat budował latami. Bloomberg w raporcie z 9 maja 2026 roku stawia tezę wprost: jeśli sytuacja się nie zmieni, ryzyko dotkliwych podwyżek cen i fizycznych braków paliw przestaje być scenariuszem awaryjnym.
Bloomberg: 4,8 mln baryłek wymazanych z rynku w 8 tygodni
Raport Bloomberga opublikowany 9 maja 2026 roku, powołujący się na dane Morgan Stanley, Międzynarodowej Agencji Energetycznej i Goldman Sachs, podaje liczby, które trudno zignorować. Między 1 marca a 25 kwietnia globalne zapasy ropy skurczyły się o 4,8 miliona baryłek. Goldman Sachs ocenia, że widoczne zapasy surowca zbliżają się do najniższego poziomu od 2018 roku. Jednocześnie – jak wskazuje Bloomberg – blokada Cieśniny Ormuz trwająca od końca lutego 2026 roku eliminuje z globalnego rynku ok. 11 milionów baryłek dziennie, a po uwzględnieniu działań kompensacyjnych dzienni niedobór wynosi ok. 9 milionów baryłek – więcej niż łączne zużycie ropy przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Hiszpanię i Włochy razem wzięte.
Natasha Kaneva, szefowa globalnych badań surowcowych w JPMorgan Chase, zwraca uwagę na mechanizm, o którym rzadko się mówi: system energetyczny potrzebuje pewnego minimum zapasów do fizycznego funkcjonowania. „Operacyjne minimum” – jak je określa – jest osiągane na długo przed formalnym wyczerpaniem rezerw. Innymi słowy: zanim słupki na wykresach dojdą do zera, stacje benzynowe zaczną świecić pustkami.
Bloomberg ostrzega też, że skala uszczuplenia rezerw będzie ciążyć rynkowi długo po zakończeniu konfliktu. Odbudowanie buforów bezpieczeństwa do poziomu sprzed wojny zajmie wiele miesięcy – co oznacza, że rynek pozostanie podatny na wszelkie przyszłe zakłócenia nawet po otwarciu cieśniny.
Jak doszło do kryzysu: od Teheranu do Ormuz w 72 godziny
28 lutego 2026 roku Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły operację powietrzną przeciwko Iranowi i dokonały zabójstwa najwyższego przywódcy Ali Chameneia. W ciągu 72 godzin Iran praktycznie zablokował Cieśninę Ormuz – wąski, 34-kilometrowy przesmyk między Iranem a Omanem, przez który normalnie przepływa ok. 20-25 proc. światowego handlu ropą drogą morską i ok. 20 proc. światowych dostaw LNG. 4 marca Iran oficjalnie ogłosił cieśninę „zamkniętą” i zagroził atakiem na każdy statek, który spróbuje przedrzeć się bez zgody Teheranu. Rewolucyjna Gwardia Iranu zajęła statki, rozmieściła miny i ostrzelała porty w regionie.
Cieśnina Ormuz to nie tylko ropa. Przez nią przechodzi też ok. 30 proc. globalnego eksportu nawozów sztucznych, w tym ok. 30-35 proc. światowego eksportu mocznika. 18 marca Iran zaatakował kompleks LNG Ras Laffan w Katarze – największy zakład skraplania gazu na świecie, odpowiadający za ok. 20 proc. globalnej produkcji LNG. Uszkodzenia zmniejszyły katarskie moce produkcyjne o 17 proc., a ich naprawa potrwa szacunkowo 3-5 lat. Azjatyckie ceny spotowe LNG wzrosły po tym ataku o ponad 140 proc.
8 kwietnia ogłoszono zawieszenie broni. Iran sygnalizuje, że normalizacja przepływu ropy przez cieśninę nastąpi, gdy USA zniosą blokadę irańskiego handlu morskiego. Na razie rozmowy utknęły, a Trump zapowiedział operację „Projekt Wolność” – wojskową eskortę statków przez cieśninę – co na krótko pchnęło ropę Brent w okolice 120 dolarów za baryłkę. Po zawieszeniu operacji i sygnałach o negocjacjach ropa cofnęła się do ok. 100-108 dolarów – wciąż o 30-50 proc. powyżej poziomów sprzed wybuchu konfliktu.
Bufory bezpieczeństwa: bilion baryłek pochłoniętych w 8 tygodniach
Bloomberg wskazuje, że rynek przez pierwsze tygodnie był chroniony przez kilka mechanizmów buforowych – ale każdy z nich jest skończony. 11 marca 2026 roku ogłoszono skoordynowane uwolnienie rezerw strategicznych krajów OECD – łącznie ok. 480 milionów baryłek, z czego 172 mln pochodzi z amerykańskich Strategic Petroleum Reserves. Decyzja ta odpowiada ok. czterem dniom globalnej produkcji ropy. Jednocześnie USA zawiesiły część sankcji na rosyjski i irański eksport ropy, by kupić czas. To skończyło skuteczność działań dyplomatycznych: jak stwierdza Bloomberg, gdy te interwencje zostaną wyczerpane, nie jest jasne, jakie dalsze narzędzia ma prezydent Trump, by powstrzymać globalne ceny ropy przed skokowym wzrostem.
Szczególnie niepokojące są dane o rafineryjnych zapasach paliw w USA: destylaty (diesel, olej napędowy) spadły tam do najniższego poziomu od 2021 roku. Zapasy paliwa lotniczego w Europie również dramatycznie się kurczą – w tle jest tłumienie popytu przez linie lotnicze i przekierowanie tras przez Przylądek Dobrej Nadziei, co wydłuża loty między Europą a Azją o ok. 10-14 godzin i o kilkanaście procent podnosi koszty przewozów.
Polska: 121 dni rezerw i ceny paliw pod rządowym nadzorem
Polska wchodzi w kryzys z relatywnie dobrą pozycją rezerwową. Według danych przywołanych przez portal Money.pl, powołujący się na analizę z marca 2026 roku, polskie strategiczne zapasy ropy i paliw odpowiadają 121 dniom importu netto – powyżej wymaganego przez UE minimum 90 dni. Niemcy mają ok. 130 dni, Francja 117 dni. Daleko za nimi są kraje najbardziej narażone na kryzys: Australia ok. 30-36 dni, Indonezja ok. 22 dni, Filipiny – kraj sprowadzający 98 proc. ropy ze Środkowego Wschodu – zaledwie kilkanaście dni. Warto podkreślić, że rezerwa nie oznacza, że na tyle dni naszemu krajowi starczy ropy.
Te liczby nie oznaczają, że Polska już dziś korzysta z rezerw strategicznych. To zapasy na czarną godzinę. Normalny rynek działa nadal dzięki bieżącym dostawom, zakupom koncernów i pracy rafinerii. Rezerwy mają wejść do gry dopiero wtedy, gdy zwykłe mechanizmy przestaną wystarczać.
Polska nie jest jednak wyspą. Orlen, główny dostawca paliw w kraju, kupuje surowiec na rynkach globalnych rozliczanych w dolarach. Gdy ropa Brent biła w okolice 120 dolarów, ceny na polskich stacjach zbliżały się do psychologicznych granic: benzyna Pb95 na niektórych stacjach dochodziła do 8 zł/l, olej napędowy do 9 zł/l – zanim rząd wprowadził mechanizm kontroli.
Pod koniec marca 2026 roku rząd Donalda Tuska uruchomił program CPN („Ceny Paliwa Niżej”) – codzienne rządowe limity cen paliw na stacjach, ustalane algorytmem opartym na hurtowych notowaniach pięciu największych uczestników rynku, powiększonych o VAT, akcyzę i stałą marżę detaliczną 0,30 zł/l. Na weekend 9-11 maja 2026 roku limity wynoszą: benzyna Pb95 – 6,46 zł/l, benzyna Pb98 – 6,95 zł/l, olej napędowy – 7,26 zł/l. LPG, nieobjęte programem, kosztuje średnio 3,78 zł/l. Za niestosowanie się do limitów stacjom grozi kara do miliona złotych.
Mechanizm działa w obie strony: gdy Brent spadł po sygnałach o negocjacjach USA-Iran, Orlen obniżył ceny hurtowe – benzyna Pb95 w hurcie spadła do 5 686 zł/m³, diesel do 6 426 zł/m³. Rynek jest teraz bezpośrednio sprzężony z dynamiką geopolityczną w Zatoce Perskiej: każda wiadomość z Teheranu lub Omanu przekłada się na polskie ceny następnego dnia roboczego.
Warszawa: droższa logistyka i inflacja z opóźnionym zapłonem
Dla Warszawy bezpośrednie skutki to wyższe ceny paliw na stacjach i rosnące koszty logistyki miejskiej. Stołeczny ZTM i MPO Warszawa – największe floty pojazdów w mieście napędzanych olejem napędowym – ponoszą wyższe koszty operacyjne przy każdym przejeździe śmieciarki i każdym wyjezdzie autobusu. To koszty, które prędzej czy później trafią do budżetu miasta lub do taryf.
Bardziej trwałe skutki przyjdą z opóźnieniem 2-3 miesięcy. Droższy diesel bezpośrednio podnosi koszty transportu towarów – każde zamówienie dostawy do restauracji, sklepu, magazynu kosztuje teraz więcej. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych szacuje, że wzrost ceny oleju napędowego o każdą złotówkę na litrze podnosi koszty operacyjne przeciętnego przewoźnika o ok. 8-12 proc. w skali roku. To musi się w końcu przełożyć na ceny towarów w sklepach – nawet jeśli na stacji widzisz już niższy rachunek.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj przed kolejną falą cenową
1. Tankuj regularnie, nie na rezerwie. Przy tak dynamicznej sytuacji geopolitycznej każda nowa wiadomość z regionu może wywołać skok cen w ciągu jednej doby. Program CPN wyznacza limity, ale nie zamraża cen – limity podążają za hurtowymi notowaniami. Tankowanie do pełna zamiast „na tyle, by dojechać” to prosta ochrona przed jutrzejszą podwyżką.
2. Sprawdź aktualne limity CPN przed wyjazdem. Ceny maksymalne są publikowane codziennie przez Ministerstwo Energii w Monitorze Polskim i na stronie ministerstwa. Stacja, która przekracza limit – nawet o kilka groszy – łamie prawo. Warto wiedzieć, ile maksymalnie powinieneś zapłacić.
3. Firmy transportowe i logistyczne: przejrzyj umowy z klauzulami paliwowymi. Jeśli prowadzisz działalność, w której koszty transportu są istotną pozycją, sprawdź, czy Twoje umowy z dostawcami i przewoźnikami zawierają klauzule paliwowe. Brak takiego zapisu oznacza, że podwyżka kosztów paliwa spada na jedną ze stron kontraktu w całości.
4. Nie panikuj z powodu doniesień o „wyczerpaniu rezerw”. Polska dysponuje 121 dniami strategicznych zapasów. Scenariusz krytycznego niedoboru fizycznego paliwa w Polsce wymaga przedłużenia blokady Ormuz o wiele miesięcy – co jest możliwe, ale nie jest pewne. Bloomberg ostrzega przed ryzykiem, nie przed nieuchronnością.
5. Obserwuj negocjacje USA-Iran jako barometr cen paliw. Każdy sygnał zbliżenia między Waszyngtonem a Teheranem powoduje natychmiastowy spadek ropy. Każde zerwanie rozmów – odwrotnie. W praktycznym sensie: jeśli planujesz większy wydatek paliwowy (długi wyjazd, napełnienie zbiornika oleju opałowego), śledź agencje informacyjne rano. Rynek reaguje w ciągu godzin od wiadomości z Zatoki Perskiej.
