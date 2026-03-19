Bolesne zmiany w ochronie zdrowia! Zobacz, za jakie badania wkrótce zapłacisz sam?
Pacjentów czeka bolesne zderzenie z rzeczywistością. Eksperci alarmują, że planowane zmiany w finansowaniu świadczeń przez NFZ doprowadzą do drastycznego ograniczenia liczby darmowych badań profilaktycznych i specjalistycznych. Sprawdź, za co wkrótce będziesz musiał zapłacić sam i jak bardzo wydłużą się kolejki do lekarzy.
Prywatne kliniki liczą zyski, NFZ szuka oszczędności
Reforma (czy raczej „korekta”) finansowania ma na celu załatanie dziury budżetowej w systemie ochrony zdrowia, ale rykoszetem uderza w najuboższych. Ograniczenie limitów na kluczowe badania diagnostyczne sprawi, że placówki medyczne będą szybciej wyczerpywać kontrakty. Dla pacjenta oznacza to wybór: czekanie kilkunastu miesięcy w kolejce lub opłacenie badania w sektorze prywatnym, który już przygotowuje się na rekordowy napływ klientów.
|Rodzaj badania
|Obecna dostępność (NFZ)
|Prognoza na II połowę 2026
|Rezonans / Tomografia
|Limitowana (kolejki ok. 3-6 msc)
|Wzrost czasu oczekiwania o 40%
|Profilaktyka 40+ i pokrewne
|Dostępna z dofinansowaniem
|Ograniczenie zakresu darmowych pakietów
|Badania laboratoryjne (specjalistyczne)
|Refundowane ze skierowaniem
|Częściowa współpłatność pacjenta
|Diagnostyka obrazowa (USG/RTG)
|Utrudniony dostęp w POZ
|Konieczność dłuższego oczekiwania na limity
Ostrzeżenie ekspertów: „Profilaktyka stanie się luksusem”Analitycy rynku medycznego wskazują na niebezpieczny trend:
- Wzrost cen w sektorze prywatnym: Większy popyt na płatne badania wywinduje ceny o ok. 15-20%.
- Opóźnione diagnozy: Dłuższy czas oczekiwania na NFZ to późniejsze wykrywanie chorób nowotworowych i krążenia.
- Nierówność w dostępie: Osoby starsze i mniej zamożne zostaną wypchnięte poza nawias skutecznej diagnostyki.
Co dalej z darmowym leczeniem?
Ministerstwo tłumaczy, że zmiany są konieczne, by utrzymać płynność finansową szpitali, jednak pacjenci czują się oszukani. W dobie rosnącej składki zdrowotnej, ograniczanie dostępu do darmowych badań brzmi jak paradoks. Jeśli zapowiedzi ekspertów się sprawdzą, rok 2026 będzie rokiem największego od dekady wzrostu wydatków Polaków na prywatną opiekę medyczną.
