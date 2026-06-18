Bon Senioralny czeka na Senat i podpis prezydenta. Kiedy naprawdę trafi do seniorów i ile osób w Warszawie dostanie wsparcie?
Sejm uchwalił ustawę o Bonie Senioralnym stosunkiem 415 do 1. Brzmi jak pewnik – ale droga do pierwszej wypłaty usług jest dłuższa, niż wynika z nagłówków. Ustawa czeka jeszcze na Senat, potem na prezydenta Karola Nawrockiego, a rządowe szacunki mówią o 20 000 beneficjentów w całej Polsce – nie tylko w Warszawie. Ile osób naprawdę skorzysta ze wsparcia w Warszawie i kiedy złożyć wniosek, żeby nie przegapić pierwszej puli?
Co uchwalono i czego jeszcze brakuje do wejścia w życie?
Sejm przyjął 11 czerwca 2026 roku ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i wsparciu osób starszych – tak brzmi pełna, formalna nazwa aktu wprowadzającego Bon Senioralny. Za głosowało 415 posłów, przeciw był 1, od głosu wstrzymało się 20 parlamentarzystów. Program realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.
To jednak nie koniec procesu legislacyjnego. Ustawa trafia teraz do Senatu, a po jego akceptacji wymaga podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Dopiero po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw przepisy wejdą w życie – i to z 14-dniowym vacatio legis. Wyjątek stanowi art. 21 dotyczący elektronicznej ewidencji gmin, który zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku. Realistyczny scenariusz zakłada, że pierwsze wnioski seniorzy będą mogli składać w czwartym kwartale 2026 roku – nieoficjalnie mówi się o jesieni, ale żaden termin nie jest jeszcze gwarantowany.
20 000 czy 100 000? Rządowe szacunki kontra liczba uprawnionych
Tu tkwi najważniejszy szczegół, o którym rzadko mówi się wprost. Rządowe szacunki wskazują, że w pierwszym okresie działania programu z Bonu Senioralnego skorzysta około 20 000 seniorów w całej Polsce – wynika to z budżetu zaplanowanego na 2026 rok, wynoszącego 100 milionów złotych, przy maksymalnej wartości pojedynczego bonu wynoszącej 2150 zł miesięcznie.
Tymczasem sama Warszawa ma ponad 700 000 emerytów i rencistów, a osoby po 65. roku życia z dochodem nieprzekraczającym 3410 zł miesięcznie stanowią w stolicy ogromną grupę. Rozbieżność między liczbą uprawnionych a liczbą miejsc w programie wynika z prostej matematyki budżetowej: 100 milionów złotych na cały kraj, podzielone przez maksymalną wartość bonu, daje ograniczoną pulę. Co więcej, ustawa wprost przewiduje, że wsparcie w pierwszej kolejności trafi do gmin, które dotąd w ogóle nie świadczyły usług opiekuńczych – czyli do tak zwanych „białych plam na mapie opieki”, które obejmują nie więcej niż 10 osób. Warszawa, dysponująca rozbudowaną siecią Ośrodków Pomocy Społecznej, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskimi Centrami Aktywności dla Seniorów, nie będzie priorytetem przy pierwszym podziale środków.
To nie znaczy, że warszawscy seniorzy są wykluczeni. Budżet programu rośnie: w 2027 roku to już 400 milionów złotych, a w 2028 roku 500 milionów złotych, co łącznie przez trzy lata daje 1 miliard złotych. Skala wsparcia będzie się więc zwiększać – ale pierwsze miesiące to walka o ograniczone miejsca w ogólnopolskiej puli.
Nasza redakcja Warszawy w Pigułce opierając się na rządowych informacjach, jak GUS i ZUS szacuje, że w Warszawie przy czysto proporcjonalnym podziale wychodziłoby około tysiąca miejsc w programie, ale przez priorytet dla gmin bez usług opiekuńczych należy to raczej traktować jako górną granicę.
Co konkretnie finansuje bon i kto spełnia kryteria?
Bon Senioralny nie jest przelewem na konto. To świadczenie niepieniężne – państwo finansuje konkretne usługi opiekuńcze świadczone w domu seniora lub w jego bezpośrednim otoczeniu. W grę wchodzi pomoc w podstawowych czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych, przygotowywanie i podawanie posiłków, robienie zakupów spożywczych i aptecznych, towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, pomoc w poruszaniu się oraz wsparcie w codziennych obowiązkach. Usługi mogą być udzielane codziennie lub doraźnie – maksymalnie przez 14 dni w ramach jednego wydanego bonu. Maksymalna wartość to 2150 zł miesięcznie, ale rzeczywista kwota zależy od zakresu przyznanych usług, który ustala gmina po wywiadzie środowiskowym.
Dwa warunki muszą być spełnione łącznie. Pierwszy to ukończone 65 lat – to zmiana względem pierwotnych projektów, które zakładały granicę 75 lat; Rada Ministrów rozszerzyła program 5 maja 2026 roku. Drugi to średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nieprzekraczający 3410 zł netto – przy czym do limitu wliczają się wszystkie źródła przychodu, w tym dodatki, zasiłki pielęgnacyjne i trzynaste emerytury. Przekroczenie limitu o 1 zł skutkuje odrzuceniem wniosku. Z programu wyłączeni są seniorzy przebywający w całodobowej opiece instytucjonalnej.
Warszawa: infrastruktura gotowa, ale brakuje rąk do pracy
Fizyczna realizacja bonu w stolicy będzie spoczywać na Ośrodkach Pomocy Społecznej w poszczególnych dzielnicach oraz na Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Ratusz dysponuje też siecią Miejskich Centrów Aktywności dla Seniorów i Warszawskim Centrum Wsparcia – te struktury zostaną zaangażowane w koordynację usług. Gminy mogą zlecać realizację bonu zarówno własnym jednostkom, jak i prywatnym firmom opiekuńczym i fundacjom wpisanym do specjalnych rejestrów.
Główne wyzwanie to nie infrastruktura, lecz kadry. Na stołecznym rynku pracy od lat brakuje opiekunów medycznych i opiekunów osób starszych. W pierwszej fazie działania programu prywatne firmy zasilające system mogą mieć trudności z płynną obsługą wszystkich przyznanych bonów – co w praktyce może oznaczać, że nawet po otrzymaniu decyzji o przyznaniu bonu senior będzie czekał na dostępnego opiekuna.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak przygotować się, zanim ruszą zapisy
- Sprawdź dokładnie swój dochód z ostatnich 3 miesięcy. Zsumuj absolutnie wszystkie źródła – emeryturę, dodatki, zasiłek pielęgnacyjny, trzynastą emeryturę – i podziel przez 3. Limit 3410 zł to kwota netto. Przekroczenie go choćby o złotówkę wyklucza z programu. Jeśli jesteś blisko granicy, warto zrobić tę kalkulację zawczasu, a nie w pośpiechu przy okienku.
- Śledź stronę OPS-u swojej dzielnicy, nie czekaj na ogólnopolskie komunikaty. To gmina – czyli w Warszawie właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej – będzie przyjmować wnioski i ogłaszać terminy naboru. Informacja pojawi się tam wcześniej niż w mediach ogólnopolskich.
- Działaj szybko po ogłoszeniu naboru. Budżet na 2026 rok to 100 milionów złotych na całą Polskę, a priorytet mają gminy bez dotychczasowych usług opiekuńczych. W Warszawie pula może być ograniczona – kto złoży wniosek wcześniej, ma większą szansę na pierwszą transzę wsparcia.
- Opiekujesz się starszym rodzicem lub dziadkiem? Wniosek możesz złożyć w jego imieniu jako opiekun faktyczny, w OPS właściwym dla miejsca zamieszkania seniora – nie Twojego. Bon jest adresowany też do Ciebie: jego celem jest umożliwienie pracującym opiekunom powrotu do pełnego wymiaru godzin w pracy.
- Nie płać za „przyspieszenie wniosku”. Ustawa jeszcze nie weszła w życie i czeka na podpis prezydenta. Prawdziwe informacje będą przekazywane bezpłatnie przez państwowe ośrodki pomocy społecznej – każde płatne ogłoszenie o „szybszym dostępie do bonu” to oszustwo.
- Bon nie wyklucza innych świadczeń. Otrzymanie Bonu Senioralnego nie wpływa na prawo do dodatku mieszkaniowego, zasiłku pielęgnacyjnego ani innych świadczeń z systemu pomocy społecznej. To wsparcie dodatkowe, nie zamiast istniejących form pomocy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.