Bon Senioralny uchwalony przez Sejm. Warszawscy seniorzy 65+ dostaną do 2150 zł – ale jest 1 warunek
Sejm uchwalił 11 czerwca 2026 roku ustawę wprowadzającą Bon Senioralny. Osoby po 65. roku życia, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł, będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych wartych do 2150 zł miesięcznie – bez wypłaty gotówki, za to z realną pomocą w domu. W samej Warszawie uprawnionych może być ponad 100 000 osób. Program ma ruszyć jesienią 2026 roku, jednak ustawa czeka jeszcze na ostateczne głosowanie Senatu. Jak dokładnie przygotować się do złożenia wniosku, by nie stracić szansy na to potężne wsparcie finansowe z 1. puli budżetowej?
Bon to nie przelew – jak w praktyce działa nowe świadczenie
Bon Senioralny w żadnym wypadku nie trafi w formie gotówki na konto bankowe seniora ani jego rodziny. To świadczenie o charakterze stricte niepieniężnym – państwo finansuje konkretne usługi opiekuńcze świadczone w domu seniora lub w jego bezpośrednim otoczeniu. W praktyce oznacza to, że zamiast fizycznych pieniędzy, senior otrzymuje dostęp do profesjonalnej, opłaconej z góry pomocy.
Co konkretnie finansuje Bon Senioralny:
- pomoc w podstawowych czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych,
- przygotowywanie oraz podawanie posiłków,
- robienie codziennych zakupów spożywczych i aptecznych,
- umawianie wizyt i fizyczne towarzyszenie podczas badań lekarskich,
- pomoc w poruszaniu się po mieszkaniu i poza nim,
- szerokie wsparcie w codziennych obowiązkach, z którymi osoba po 65. roku życia radzi sobie z widoczną trudnością.
Warto zaznaczyć, że usługi te mogą być udzielane codziennie lub doraźnie – maksymalnie przez 14 dni w ramach 1 wydanego bonu. Rzeczywista wartość świadczenia wynosi maksymalnie 2150 zł miesięcznie. Ostateczna kwota, jaka zostanie oddelegowana na pomoc dla konkretnej osoby, zależy bezpośrednio od zakresu przyznanych usług i indywidualnej decyzji podjętej przez urzędników gminy na podstawie wywiadu środowiskowego.
Kto dostanie wsparcie – 2 twarde kryteria, które muszą być spełnione łącznie
Uprawnienie do rządowego bonu opiekuńczego nie przysługuje automatycznie każdemu emerytowi. Aby móc z niego skorzystać, niezbędne jest bezwzględne spełnienie 2 kluczowych warunków w tym samym czasie.
1. Kryterium wiekowe: ukończone 65 lat. To ogromna zmiana względem pierwotnych założeń legislacyjnych – we wczesnych projektach mówiło się o rygorystycznej granicy 75 lat. Rada Ministrów rozszerzyła jednak program 5 maja 2026 roku, decydując się na objęcie nim wszystkich seniorów od 65. roku życia, pod warunkiem udowodnienia przez nich trudności w samodzielnym, codziennym funkcjonowaniu.
2. Kryterium dochodowe: średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie może absolutnie przekraczać kwoty 3410 zł. To najważniejszy filtr całego programu – bon jest celowany wyłącznie w te osoby, które ze względu na niskie świadczenia emerytalne nie są w stanie komercyjnie opłacić sobie prywatnej opieki. Co niezwykle istotne, przy obliczaniu tego dochodu urzędnicy wezmą pod uwagę wszystkie źródła przychodu seniora – w tym ewentualne dodatki, zasiłki pielęgnacyjne czy trzynaste emerytury. Przekroczenie limitu 3410 zł choćby o 1 zł będzie skutkowało natychmiastowym odrzuceniem wniosku.
Kto i gdzie składa dokumenty – dlaczego to nie zawsze sam senior
Cały program został od podstaw skonstruowany z myślą o realnym odciążeniu tak zwanych opiekunów faktycznych. Najczęściej są to pracujące dzieci lub wnuki, które na co dzień próbują łączyć aktywność zawodową z wyczerpującą, ciągłą troską o starszego, schorowanego rodzica. Dlatego też wniosek w imieniu seniora może złożyć bezpośrednio bliski mu opiekun.
Decyzję o przyznaniu bonu i dokładnym wymiarze godzinowym usług wydaje gmina właściwa dla aktualnego miejsca zamieszkania seniora. Samorządy będą w 100 procentach odpowiedzialne za organizację całego procesu i nadzór nad jakością świadczonych usług. W praktyce gminy będą zlecać ich realizację zarówno swoim publicznym ośrodkom pomocy społecznej, jak i w pełni prywatnym firmom opiekuńczym oraz fundacjom wpisanym do specjalnych rejestrów.
Kiedy program ruszy – napięty harmonogram i budżet państwa
Ustawa, która została uchwalona przez Sejm 11 czerwca 2026 roku, trafia w tym momencie do Senatu. Po jej akceptacji w izbie wyższej, konieczny jest jeszcze podpis prezydenta oraz oficjalna publikacja w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie dokładnie 14 dni po ogłoszeniu – z wyjątkiem zapisów o elektronicznej ewidencji gmin, które zaczną obowiązywać 1 września 2026 roku.
Z informacji płynących z rządu wynika, że jeśli prace legislacyjne nie napotkają na opóźnienia, pierwsze wnioski będzie można składać już jesienią 2026 roku. Nieoficjalnie w kuluarach mówi się właśnie o 1 września jako dacie otwarcia systemów informatycznych.
Finansowanie programu zostało szczegółowo rozpisane na 3 kolejne lata:
- 100 000 000 zł zaplanowano na start w 2026 roku,
- 400 000 000 zł przewidziano na 2027 rok,
- 500 000 000 zł zabezpieczono w budżecie na 2028 rok.
Samo głosowanie w polskim Sejmie było niemalże jednogłośne: za ustawą opowiedziało się 415 posłów, przeciw był zaledwie 1 poseł, a od głosu wstrzymało się 20 parlamentarzystów.
Warszawa: ponad 100 000 potencjalnych beneficjentów i lokalne wyzwania
Warszawa jest miastem o jednej z najwyższych w skali całego kraju koncentracji osób w podeszłym wieku – w granicach stolicy mieszka ponad 700 000 emerytów i rencistów. Osoby po 65. roku życia stanowią potężną część tej rosnącej grupy społecznej. Przy rygorystycznym kryterium dochodowym wynoszącym 3410 zł miesięcznie – które odpowiada mniej więcej poziomowi przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – ogromna część warszawskich seniorów spełni wymagania formalne programu od 1. dnia jego działania.
Fizyczna realizacja bonu w Warszawie będzie spoczywać bezpośrednio na Ośrodkach Pomocy Społecznej zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach oraz na Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Stołeczny ratusz dysponuje również rozbudowaną siecią Miejskich Centrów Aktywności dla Seniorów oraz Warszawskim Centrum Wsparcia – te właśnie struktury zostaną zaangażowane w logistyczną koordynację tysięcy usług dziennie.
Głównym wyzwaniem dla Warszawy nie będzie jednak brak chętnych, ale dostępność wykwalifikowanych kadr. Na stołecznym rynku pracy od lat brakuje opiekunów medycznych. Istnieje realne ryzyko, że w początkowej fazie działania programu, prywatne firmy zasilające system będą miały ogromny problem z płynną obsługą wszystkich przyznanych bonów o wartości 2150 zł.
Co to oznacza dla Ciebie? Długie sekrety skutecznego wniosku
- Sprawdź dokładnie dochód na 3 miesiące wstecz. Masz 65 lat lub więcej i sądzisz, że Twój dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie? Zanim ruszą zapisy, zrób rzetelną kalkulację. Zsumuj absolutnie wszystkie swoje dochody z 3 ostatnich miesięcy i podziel wynik przez 3. Pamiętaj, że liczy się kwota netto. Jeśli Twój wynik mieści się w ustawowym limicie, masz pełne prawo do ubiegania się o bon opiekuńczy w swojej gminie.
- Przygotuj się do roli pełnomocnika. Opiekujesz się na co dzień starszym rodzicem lub dziadkiem mieszkającym w Warszawie? Ten program jest skierowany także do Ciebie. Będziesz mógł złożyć wniosek w imieniu seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla jego miejsca zamieszkania, co pozwoli Ci wrócić do pełnego wymiaru godzin w pracy.
- Nie oczekuj przelewu na konto bankowe. Bon Senioralny nie wypłaca żywej gotówki. Środki z budżetu państwa (maksymalnie 2150 zł) trafiają bezpośrednio i wyłącznie do zatwierdzonego usługodawcy. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, kto fizycznie przyjdzie do Twojego domu sprawować opiekę, zorientuj się już teraz, które warszawskie firmy lub lokalne organizacje pozarządowe będą akceptowane przez Twój urząd.
- Działaj szybko i monitoruj urzędy. Koniecznie śledź stronę internetową Urzędu Miasta Warszawy oraz OPS swojej dzielnicy. To tam pojawią się ostateczne informacje o trybie i dacie przyjmowania formularzy. Pamiętaj: budżet na 2026 rok to zaledwie 100 000 000 zł na całą Polskę. W praktyce oznacza to ukrytą zasadę: kto złoży wniosek jako 1., ten zyska pierwszeństwo przy podziale puli.
- Uważaj na lokalnych oszustów. Ustawa jeszcze nie weszła w życie i czeka na podpis prezydenta. Nie podawaj swoich danych i nie płać za rzekome „przyspieszenie wniosku” z prywatnych ogłoszeń. Prawdziwe informacje będą dystrybuowane bezpłatnie wyłącznie przez państwowe ośrodki pomocy społecznej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.