Borys Szyc do Latkowskiego: „Przez Pana ja i moja rodzina mierzymy się obecnie z falą hejtu i gróźb”

Prawda mojego życia to walka z alkoholizmem od 2013 roku. Wtedy zacząłem terapię, zniknąłem z życia towarzyskiego na długi czas. Uniknąłem śmierci i samozniszczenia, dziś to moja siła. Ja stanąłem w prawdzie 7 lat temu. Nie zmieniło się jednak moje zdanie na temat pedofilii. W swoim filmie Pan Latkowski nie przedstawia żadnych dowodów, konkretów, robi sobie promocję kosztem nazwisk znanych osób, kosztem mojego nazwiska, posługując się przypadkowym zdjęciem, których jako osoba publiczna mam tysiące.

W filmie pojawia się tylko to zdjęcie. Na pewno za mało, żeby w satysfakcjonujący sposób pogrążyć Szyca. Pan Latkowski zwraca się więc do mnie personalnie w debacie po filmie, bym powiedział jakąś rzekomą prawdę, którą skrywam o moim „przyjacielu Marcinie T.”. Żaden to mój przyjaciel Panie Sylwestrze, pogardzam tym, co działo się w tym miejscu, kiedyś reklamowanym jako miejsce spotkań ze sztuką. Sporo z nas nabrało się 10 lat temu, że będzie tam działo się coś fajnego. W końcu lokalizacja najlepsza w Sopocie, piękny widok na morze. Nabrali się wszyscy, łącznie z włodarzami miasta.