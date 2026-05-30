Bruksela zakazuje. Wkrótce zabraknie ich w polskich sklepach, a potem w mieszkaniach
W patelni. W kurtce. W kubku jednorazowym, w którym pijesz kawę. W impregnacje do butów. Te syntetyczne związki przez dekady były ulubieńcem przemysłu. Teraz Bruksela finalizuje jeden z największych zakazów chemicznych w historii UE. Zniknąć mogą tysiące produktów. Kiedy zakaz wejdzie w życie? Co dokładnie zniknie? I czy naprawdę trzeba wyrzucać patelnię? Wyjaśniamy.
Czym są PFAS i dlaczego nazywają je „wiecznymi chemikaliami”?
PFAS to rodzina ponad 10 000 syntetycznych związków chemicznych stosowanych przemysłowo od lat 40. XX wieku. Ich wspólna cecha – i zarazem największy problem – to wyjątkowa trwałość. Wiązanie węgiel-fluor, na którym zbudowana jest cała ta klasa substancji, jest jednym z najsilniejszych w chemii organicznej. W praktyce oznacza to, że PFAS nie rozkładają się w środowisku. Nie w glebie, nie w wodzie, nie w organizmie człowieka. Kumulują się – latami.
Dlatego właśnie dostały przydomek „wiecznych chemikaliów”. Raz wprowadzone do środowiska, zostają tam na zawsze – lub przynajmniej na tyle długo, że dla człowieka nie ma to praktycznej różnicy.
Przez dekady przemysł kochał PFAS za ich właściwości: odpychają wodę, tłuszcz, brud i wytrzymują wysokie temperatury. To dlatego trafiły dosłownie wszędzie:
- powłoki nieprzywierające na patelniach i garnkach (PTFE, znany jako teflon),
- wodoodporne i wiatroszczelne membrany w odzieży sportowej i kurtkach,
- impregnaty do butów, odzieży i tapicerek,
- opakowania do żywności – pudełka na pizzę, torebki na frytki, kubki jednorazowe,
- kosmetyki – podkłady, mascarze, tusze do rzęs, kremy z filtrem,
- farby, kleje, izolacje przewodów elektrycznych,
- piany gaśnicze stosowane przez straż pożarną.
Szacuje się, że bez wprowadzenia zakazu do gleby i wód trafiałoby rocznie nawet 470 ton PFAS tylko z europejskiego rynku pian gaśniczych. To tylko jeden sektor.
Co grozi zdrowiu – i czego jeszcze nie wiemy?
Tu trzeba być precyzyjnym, bo temat łatwo ulega sensacyjnym uproszczeniom. PFAS nie są substancjami, które zabijają natychmiast i nie wywołują ostrych zatruć przy codziennym użytku. Problem polega na kumulacji i długotrwałym narażeniu.
Badania naukowe wykazały powiązania między podwyższonymi poziomami PFAS w organizmie a szeregiem poważnych schorzeń. Chodzi m.in. o:
- uszkodzenie wątroby – wzrost poziomu enzymów wątrobowych, stłuszczenie,
- podwyższony cholesterol,
- zaburzenia funkcji tarczycy – szczególnie groźne w fazie rozwoju płodu i w dzieciństwie,
- zwiększone ryzyko raka nerki i raka jądra,
- zaburzenia immunologiczne i osłabienie odpowiedzi na szczepienia u dzieci,
- choroby układu krążenia i cukrzycę typu 2.
Kluczowe słowo to „powiązania” i „zwiększone ryzyko” – nie „pewność” i „bezpośrednia przyczyna”. Nauka jest tu konsekwentna, ale uczciwa: „Naprawdę dopiero zaczynamy rozumieć zakres skutków, jakie te chemikalia wywierają na zdrowie ludzi” – oceniła w 2023 roku prof. Leda Chatzi z University of Southern California, która prowadziła jedno z największych badań dot. wpływu mieszanin PFAS na dzieci i młodych dorosłych.
Komisja Europejska wyceниła roczne koszty zdrowotne chorób powiązanych z PFAS w UE na 52-84 miliardy euro rocznie. To kwota, która robi wrażenie – nawet biorąc pod uwagę, że szacunki tego typu obarczone są dużą niepewnością.
Szczególnie niepokojąca jest skala powszechności. Organizacja PAN Europe wykazała w swoich badaniach, że PFAS (a konkretnie TFA – kwas trifluorooctowy) wykrywalne są w 79 proc. próbek wody kranowej w Europie, a poziomy tej substancji w większości z nich przekraczają proponowane przez UE limity bezpieczeństwa.
Co już zostało zakazane? Historia, której nie znasz
Wbrew popularnym opiniom, walka UE z PFAS nie zaczyna się teraz. Bruksela eliminuje kolejne związki z tej grupy od ponad 20 lat – choć bez rozmachu, jaki planuje teraz. Dla orientacji:
- PFOS (kwas perfluorooktanosulfonowy) – zakazany w UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 i jego nowelizacji; pierwotnie zakaz dotyczył np. środków do impregnacji tekstyliów,
- PFOA (kwas perfluorooktanowy) – zakaz produkcji i stosowania wszedł w życie w 2020 roku; to ten związek, który kiedyś stosowany był przy produkcji teflonu. Dzisiejsze patelnie teflonowe (PTFE) PFOA już nie zawierają,
- PFHxS i długołańcuchowe kwasy perfluorokarboksylowe C9-C14 – zakaz od lutego 2023 roku,
- PFHxA (kwas undekafluoroheksanowy) – zakaz w produktach konsumenckich od kwietnia 2026 roku na mocy rozporządzenia REACH (Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/2462 z dnia 19 września 2024 r., Dz.Urz. UE L 2024/2462). PFHxA był powszechnie stosowany m.in. w impregnatach – jako substytut właśnie wcześniej zakazanego PFOA.
Innymi słowy: część „wiecznych chemikaliów” zniknęła z rynku już dawno. Producenci zastępowali je innymi PFAS – i problem wracał od nowa. Dlatego teraz UE chce zakazać całej klasy, a nie kolejnych podgrup po kolei.
Konkretny harmonogram – to zniknie ze sklepów
Tu robi się kompleksowo. Zakazy nie wchodzą hurtem – są rozłożone sektorowo, bo dla każdej branży negocjowane są osobne okresy przejściowe. Oto co wiemy na dziś:
Kwiecień 2026 (już obowiązuje)
Produkty konsumenckie zawierające PFHxA zostały zakazane – w tym impregnaty do odzieży i obuwia, niektóre środki czyszczące i kosmetyki zawierające tę substancję. Zakaz wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) 2024/2462 zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACH.
12 sierpnia 2026
Wchodzi w życie zakaz stosowania PFAS w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR), Dz.Urz. UE L 2025/40. Limity są praktycznie eliminacyjne – zawartość PFAS musi spaść do śladowych wartości. W praktyce z rynku znikną:
- papierowe pudełka do pizzy tłuszczo- i wodoodporne (powlekane PFAS),
- torebki na frytki i fast food z powłoką PFAS,
- jednorazowe kubki na napoje z powłoką PFAS,
- papier do pieczenia i pergaminy z powłoką PFAS.
Ważna zasada: opakowania niespełniające norm, nawet wytworzone przed sierpniem 2026, nie mogą być od tej daty wprowadzane na rynek UE. Brak okresu przejściowego na „dopuszczenie starych zapasów”. Dla firm to napięty harmonogram – cztery miesiące na weryfikację składu i zmianę dostawców.
Październik 2026
Dalsze ograniczenia PFAS w piankach gaśniczych (Rozporządzenie Komisji (UE) 2025/1988 zmieniające załącznik XVII do REACH): zakaz dla gaśnic przenośnych oraz wymogi dla pozostałych urządzeń. Straże pożarne mają czas do 23 kwietnia 2027 roku na przejście na pianki bez związków fluoru. Systemy stosowane przez platformy wiertnicze i statki mają dłuższy okres przejściowy – do 2035 roku.
2027 i dalej – zakaz kompleksowy (uPFAS)
To największy element całej układanki. W marcu 2026 roku komitet Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) przyjął projekt opinii dotyczący powszechnego zakazu całej klasy PFAS – tzw. propozycji uPFAS, złożonej przez Niemcy, Danię, Holandię, Norwegię i Szwecję. Obejmowałaby ona około 10 000 związków z tej klasy.
Następnym krokiem jest przygotowanie przez Komisję Europejską projektu nowelizacji Rozporządzenia REACH (zmiana Załącznika XVII). Głosowanie w Komitecie REACH (złożonym z przedstawicieli państw członkowskich) oraz w Parlamencie Europejskim przewidywane jest na początek 2027 roku. Dopiero po uchwaleniu zakazu liczą się okresy przejściowe – różne dla każdego sektora, od 18 miesięcy do nawet 13,5 roku dla zastosowań, dla których nie ma jeszcze alternatyw.
|Data
|Co wchodzi w życie
|Podstawa prawna
|Kwiecień 2026
|Zakaz PFHxA w produktach konsumenckich (impregnaty, kosmetyki)
|Rozporządzenie (UE) 2024/2462 (REACH, Zał. XVII)
|12 sierpnia 2026
|Zakaz PFAS w opakowaniach mających kontakt z żywnością
|Rozporządzenie (UE) 2025/40 (PPWR)
|23 października 2026 / kwiecień 2027
|Ograniczenia PFAS w piankach gaśniczych (gaśnice przenośne)
|Rozporządzenie (UE) 2025/1988 (REACH, Zał. XVII)
|Początek 2027 (głosowanie)
|Kompleksowy zakaz całej klasy PFAS (uPFAS) – głosowanie KE/PE
|Nowelizacja REACH, Załącznik XVII (projekt)
|Od ok. 2028-2040
|Stopniowe wycofywanie PFAS z poszczególnych sektorów po uchwaleniu uPFAS
|Okresy przejściowe 18 mies. – 13,5 roku zależnie od sektora
Patelnia, kurtka, kosmetyk – czy naprawdę trzeba wyrzucać? Przepisy mówią wprost
To pytanie, które zadaje sobie chyba każdy po przeczytaniu nagłówków o PFAS. Generalna odpowiedź brzmi: można używać dopóki się nie zużyje. Odpowiedź pod kątem zdrowia jest bardziej złożona, niż się wydaje.
Patelnie teflonowe (PTFE): Sam teflon – PTFE – nadal jest dopuszczony do stosowania. Związki PFOA, które kiedyś używano w jego produkcji, zostały zakazane w 2020 roku. Nowoczesne patelnie teflonowe nie powinny zawierać PFOA. Realne zagrożenie pojawia się przy zarysowanej lub przegrzanej powłoce (powyżej 260°C). Zarysowana powłoka może uwalniać mikroczęstki. Jeśli patelnia jest w dobrym stanie – można jej używać. Jeśli zarysowana lub łuszcząca się – należy ją wymienić, niezależnie od regulacji.
Kurtki i odzież wodoodporna: Wiele z nich jest impregnowanych DWR (durable water repellency) na bazie PFAS. Zakaz PFHxA obowiązuje od kwietnia 2026 roku, ale producenci odzieży outdoorowej (Patagonia, Arc’teryx, Gore-Tex) od kilku lat stopniowo przechodzą na impregnaty bez PFAS. Kurtka kupiona przed 2022 rokiem z dużym prawdopodobieństwem zawiera PFAS – ale nie ma obowiązku jej wyrzucania. Kontakt ze skórą przez odzież jest marginalnym źródłem ekspozycji w porównaniu z żywnością i wodą.
Kosmetyki: Tu trzeba czytać etykiety. PFAS w kosmetykach pojawiają się pod nazwami zawierającymi słowa „fluoro”, „PTFE”, „perfluoro-„. Dotyczy to zwłaszcza podkładów, baz, mascarzy i kremów z filtrem. Warto sprawdzić skład – szczególnie kosmetyków stosowanych na dużą powierzchnię skóry lub blisko oczu.
Opakowania fast food: Od sierpnia 2026 r. nowe opakowania do żywności nie mogą zawierać PFAS. Do tego czasu – zwłaszcza w przypadku opakowań na gorące, tłuste potrawy – kontakt substancji z żywnością jest realny. Nie panikować, ale nie przechowywać jedzenia godzinami w papierowych opakowaniach fast food.
Wyjątki. Tu PFAS zostaną dłużej, bo nie da się ich prosto zastąpić
Projekt uPFAS zakłada, że pewne zastosowania zostaną wyłączone z zakazu lub objęte bardzo długimi okresami przejściowymi. To tzw. „zastosowania krytyczne”, dla których na razie nie ma alternatyw technologicznych. Mowa m.in. o:
- medycynie – membrany do przesączania krwi, implanty, sprzęt chirurgiczny,
- przemyśle lotniczym i kosmicznym,
- produkcji półprzewodników i chipów – tu alternatyw brak, a procesy wymagają PFAS,
- energetyce wodorowej – ogniwa paliwowe,
- obronności.
Warszawa: kranówka, straż pożarna i 1,8 mln mieszkańców w zasięgu PFAS
Dla Warszawy problem PFAS ma kilka szczególnych wymiarów.
Woda pitna: MPWiK dostarcza ponad 350 mln litrów wody dziennie dla ok. 1,8 mln mieszkańców stolicy i sąsiednich gmin. Woda pobierana jest z Wisły (ujęcia infiltracyjne) i jeziora Zegrzyńskiego (zasilanego Narwią i Bugiem). Oba źródła – rzeki – są teoretycznie narażone na spływ PFAS z terenów przemysłowych i rolniczych. Dyrektywa UE dotycząca jakości wody pitnej (Dyrektywa (UE) 2020/2184) nakazała państwom członkowskim wdrożenie kontroli PFAS w wodzie do 12 stycznia 2026 roku. Sanepid i MPWiK są zobowiązane do monitorowania zawartości tych substancji. Aktualnych wyników tego monitoringu dla Warszawy MPWiK publicznie nie publikuje w podziale na konkretne związki PFAS – co samo w sobie jest informacją. Warto pytać.
Straż pożarna: Jednostki Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej w Warszawie używają pian gaśniczych – część z nich zawiera PFAS (tzw. piany AFFF). Na mocy Rozporządzenia (UE) 2025/1988 jednostki straży muszą przejść na piany bez związków fluoru do 23 kwietnia 2027 roku. Dla miasta takiego jak Warszawa – z dziesiątkami remiz na terenie 17 dzielnic – to logistyczne i finansowe wyzwanie, które wymaga planowania już teraz. Urząd miasta nie opublikował dotychczas informacji o harmonogramie wymiany sprzętu.
Rynek opakowań i gastronomia: Warszawa jest największym rynkiem gastronomicznym w Polsce z tysiącami restauracji, kawiarni i punktów fast food. Zakaz PFAS w opakowaniach mających kontakt z żywnością od sierpnia 2026 roku dotknie bezpośrednio dostawców tych opakowań i wszystkich przedsiębiorców, którzy nadal korzystają ze starych stocków. Inspektorat handlowy (IH) będzie uprawniony do kontroli zgodności – i nie ma podstaw sądzić, że Warszawa jako największy rynek będzie traktowana łagodniej.
Nie wyrzucaj wszystkiego, ale zacznij działać świadomie
Regulacje PFAS są rozłożone na lata, a panika konsumencka nikomu nie służy. Co to oznacza dla Ciebie? Oto konkretne, praktyczne kroki, które możesz zrobić już teraz:
- Patelnie: Sprawdź stan powłoki. Zarysowana lub łuszcząca się – wyrzuć i kup nową z oznaczeniem „PFAS-free”, ceramiczną, żeliwną lub ze stali nierdzewnej. Nie podgrzewaj patelni teflonowej na pustym ogniu powyżej 260°C.
- Opakowania fast food: Nie przechowuj w nich gorącego, tłustego jedzenia przez długi czas. Po sierpniu 2026 nowe opakowania będą wolne od PFAS – stare mogą być w obiegu jeszcze przez jakiś czas.
- Kosmetyki: Czytaj składy. Szukaj słów: „PTFE”, „perfluoro-„, „-fluoride”, „fluoro”. Dotyczy głównie podkładów, mascarzy i kremów z filtrem w formule „długotrwałej”.
- Impregnaty do odzieży i butów: Od kwietnia 2026 roku nowe produkty z PFHxA nie mogą być na rynku. Stare zapasy mogą być sprzedawane do wyczerpania. Szukaj produktów oznaczonych „bez PFAS” lub „PFAS-free”.
- Odzież outdoorowa: Przy zakupie nowej kurtki wodoodpornej pytaj o certyfikat bluesign lub oznaczenie „PFC-free” / „PFAS-free”. To staje się rynkowym standardem.
- Woda z kranu: Masz prawo zapytać MPWiK o wyniki monitoringu PFAS w sieci warszawskiej zgodnie z wymogami Dyrektywy (UE) 2020/2184. Jeśli chcesz mieć pewność – filtr z węglem aktywnym lub wymiana jonowa skutecznie redukuje większość PFAS z wody pitnej.
- Firmy pakujące żywność: Jeśli prowadzisz działalność gastronomiczną lub handlową – masz 3 miesiące na weryfikację, czy Twoje opakowania kontaktowe z żywnością spełniają wymogi PPWR. Dostawcy opakowań powinni wystawić deklaracje zgodności.
