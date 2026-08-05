Burza dotarła nad Warszawę. Błyskawice, silny wiatr i deszcz już nad miastem
Nad zachodnią częścią Warszawy widoczne są już błyskawice, wieje silny wiatr i zaczyna padać deszcz – burza, przed którą od rana ostrzegały IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dotarła nad miasto.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś alert SMS z ostrzeżeniem: „Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Alert trafił między innymi do części mieszkańców województwa mazowieckiego.
IMGW: najbardziej intensywna faza dopiero w nocy, ale zjawisko już się zaczyna
Zgodnie z ostrzeżeniem meteorologicznym IMGW dla powiatu warszawskiego, wydanym dziś w południe, główna, najbardziej intensywna faza zjawiska – z opadami do 35-45 mm i porywami wiatru sięgającymi 100 km/h – ma nadejść dopiero po północy, od czwartku od godziny 0:00 do piątku do godziny 8:00. To, co obserwują teraz mieszkańcy zachodnich dzielnic – błyskawice, wzmagający się wiatr i pierwszy deszcz – to najprawdopodobniej czoło zbliżającego się układu burzowego, a nie jeszcze jego szczyt. Oznacza to, że zjawisko będzie się w najbliższych godzinach nasilać, w miarę jak burza przesunie się dalej nad miasto, zgodnie z prognozowanym kierunkiem ruchu z zachodu na wschód.
Co robić już teraz, zanim burza dotrze w pełnej sile?
Osoby przebywające na zewnątrz, zwłaszcza w zachodniej części miasta, powinny jak najszybciej schronić się w budynku – unikanie otwartych przestrzeni to wprost zalecenie z dzisiejszego alertu RCB, uzasadnione ryzykiem uderzenia pioruna oraz silnych porywów wiatru, które mogą łamać gałęzie i przewracać drzewa. W mieszkaniach warto już teraz zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach – donice, suszarki, parasole ogrodowe – zanim wiatr osiągnie pełną siłę, a także naładować telefon i przygotować latarkę na wypadek zapowiadanych przerw w dostawie prądu. Kierowcy powinni liczyć się z ograniczoną widocznością i możliwymi utrudnieniami na drogach, a w miarę możliwości przeczekać najgorszą fazę burzy, zamiast kontynuować jazdę przez zalane lub zasłane gałęziami odcinki dróg.
W czasie samej burzy najbezpieczniej pozostać z dala od okien oraz odłączyć od prądu komputery i inny wrażliwy sprzęt elektroniczny, który przy silnym wyładowaniu w pobliską infrastrukturę energetyczną może ulec uszkodzeniu w wyniku przepięcia, nawet jeśli piorun nie uderzy bezpośrednio w dany budynek. Warto na bieżąco śledzić kolejne komunikaty IMGW i RCB, ponieważ w miarę rozwoju sytuacji ostrzeżenia mogą zostać zaktualizowane, zarówno co do godzin obowiązywania, jak i intensywności prognozowanego zjawiska.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.