Ponad tydzień utrudnień na kluczowej ulicy na warszawskim Bemowie
Kierowcy korzystający z Połczyńskiej jako wylotówki z Warszawy w stronę zachodnich gmin powinni już teraz zaplanować dłuższy czas dojazdu na najbliższy tydzień – drogowcy biorą się za drugą jezdnię tej ulicy, tam gdzie równolegle trwa budowa stacji metra. Pierwszą nitkę, od Dostawczej do granicy miasta, miasto wyremontowało już wcześniej. Teraz przyszła kolej na drugą, a ponieważ prace będą prowadzone we współpracy z wykonawcą metra, potrwają dłużej niż zwykłe frezowanie i położenie nowego asfaltu – drogowcy szacują to na nieco ponad tydzień.
Od soboty wieczorem do poniedziałku rana za tydzień – jedna wspólna jezdnia w obu kierunkach
Zmiany w organizacji ruchu zaczną się w sobotę 8 sierpnia około godziny 22:00 i potrwają do poniedziałku 17 sierpnia do około godziny 4:00 nad ranem – dopiero wtedy kierowcy wrócą na świeżo położony asfalt. Przez ten czas jezdnia Połczyńskiej w kierunku centrum, na odcinku od ulicy Gierdziejewskiego do Dostawczej, będzie całkowicie zamknięta, a ruch w obu kierunkach poprowadzony zostanie po drugiej, nieremontowanej nitce. Na tak zorganizowanej, wspólnej jezdni obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania – dwa środki ostrożności typowe dla ruchu dwukierunkowego ściśniętego na jednej jezdni, gdzie margines błędu jest wyraźnie mniejszy niż na normalnej, dwupasmowej trasie. Kierowcy jadący do centrum przejadą na drugą nitkę jeszcze przed skrzyżowaniem z Gierdziejewskiego, a na swoją właściwą stronę wrócą dopiero za Dostawczą. Dla tych, którzy wolą ominąć ten fragment miasta w ogóle, alternatywą pozostaje przejazd obwodnicą, a dalej ulicami Górczewską i Lazurową.
Boczne skrzyżowania znikną na trzy różne terminy, nie tylko na jeden
Sam remont głównej jezdni to niejedyne utrudnienie, na jakie trzeba się przygotować – drogowcy będą też okresowo zamykać skrzyżowania boczne, i to w kilku różnych, nakładających się terminach. Połączenie z ulicą Gierdziejewskiego zniknie dwukrotnie, w oba weekendy remontu: od godziny 22:00 w sobotę 8 sierpnia do poniedziałkowego poranka oraz od godziny 4:00 w sobotę 15 sierpnia do poniedziałku rano. W tych samych oknach czasowych zamknięte będzie też skrzyżowanie z wjazdem na parking pobliskiego centrum handlowego – dla kogoś jadącego na zakupy w weekend to zmiana warta zapamiętania z wyprzedzeniem. Kierowcy tracący dostęp do Gierdziejewskiego pojadą objazdem ulicami Posag 7 Panien, Szamoty i Aleją 4 Czerwca 1989 r., ewentualnie samą Gierdziejewskiego do Lalki, a dalej Władysława Jagiełły, Traktorzystów i znów Aleją 4 Czerwca 1989 r.
Najbardziej rozbudowany harmonogram zamknięć czeka skrzyżowanie z Dostawczą, które zniknie z ruchu aż trzy razy w ciągu tygodnia prac: od godziny 22:00 w sobotę 8 sierpnia do poniedziałkowego poranka, od godziny 22:00 w środę 12 sierpnia do czwartku, oraz od godziny 4:00 w sobotę 15 sierpnia do poniedziałku rano. Taki rozstrzelony w czasie harmonogram – zamiast jednego, ciągłego zamknięcia na cały tydzień – pozwala drogowcom prowadzić różne etapy prac przy skrzyżowaniu bez blokowania go bez przerwy, ale jednocześnie wymaga od kierowców korzystających z tej okolicy regularnego sprawdzania, czy akurat w danym dniu i o danej porze przejazd przez Dostawczą jest możliwy, czy nie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.