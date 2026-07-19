Burza dotarła pod Warszawę. Mieszkańcy pokazują, gdzie leje najmocniej. „Potężna ulewa i burza”

19 lipca 2026 19:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Chmury burzowe dotarły nad Mazowsze. Choć w samej Warszawie opady są na razie zróżnicowane, mieszkańcy stolicy i okolic od rana przesyłają informacje o pogodzie. W niektórych miejscach pada jedynie deszcz, ale są też rejony, gdzie rozpętała się prawdziwa ulewa z burzą.

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Ulewa na Młocinach Fot. Czytelniczka
Ulewa na Młocinach Fot. Czytelniczka

Najgorzej pod Warszawą

Z komentarzy internautów wynika, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w części miejscowości pod Warszawą oraz na południu Mazowsza.

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Mieszkańcy informują m.in.:

  • Mokotów – „potężna ulewa i burza”,
  • Wola – „od pół godziny leje”,
  • Brwinów – „też leje”,
  • Nasielsk – „popadało spokojnie”,
  • Józefów – pada,
  • Piaseczno – pada, ale bez burzy,
  • Chotomów – mocny deszcz i silny wiatr.

W Warszawie sytuacja jest bardzo różna

Jak relacjonują mieszkańcy poszczególnych dzielnic, pogoda zmienia się z kilometra na kilometr.

Napływają m.in. takie informacje:

  • Śródmieście – niebo ciemnieje, deszcz dopiero się zbliża,
  • Stare Włochy – pada,
  • Ursus – pada,
  • Wawer – deszcz,
  • Gocław – pada, ale bez większej ulewy,
  • Bemowo – niewielki deszcz, bez burzy,
  • Białołęka – na razie zwykły deszcz.

Wiele osób zwraca uwagę, że mimo wydanych ostrzeżeń nie wszędzie burza jest równie intensywna. W części Warszawy mieszkańcy obserwują jedynie spokojne opady, podczas gdy kilka kilometrów dalej przechodzą znacznie silniejsze komórki deszczowe.

Pogoda zmienia się bardzo szybko

Synoptycy ostrzegają, że sytuacja jest dynamiczna i kolejne komórki burzowe mogą pojawiać się w następnych godzinach. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru oraz wyładowania atmosferyczne.

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A jak wygląda sytuacja u Was? Napiszcie w komentarzach, z której miejscowości lub dzielnicy jesteście i czy pada, czy przeszła już burza.

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