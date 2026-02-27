Cała Polska objęta stanem alarmowym. Służby postawione na nogi [27.02.2026]
Premier Donald Tusk podpisał 26 lutego 2026 r. cztery zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych w Polsce. Od 1 marca do 31 maja 2026 r. w całym kraju obowiązuje BRAVO, a na liniach kolejowych PKP – ostrzejszy stopień CHARLIE. To bezpośrednia konsekwencja aktów dywersji na infrastrukturze kolejowej z listopada 2025 roku.
Tory wysadzone między Warszawą a Lublinem – to był początek
Wszystko zaczęło się w listopadzie 2025 r. Dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o współpracę z rosyjskim wywiadem wysadziło fragment toru kolejowego na trasie Warszawa-Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu. Dobę później – kolejny incydent: pociąg z 475 pasażerami musiał gwałtownie hamować w okolicach stacji Gołąb na Lubelszczyźnie z powodu uszkodzonej linii. Premier Tusk skomentował te zdarzenia w Sejmie: „Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie” – oświadczył szef rządu.
W odpowiedzi na wniosek szefów MSWiA i ABW premier wprowadził wówczas trzeci stopień alarmowy CHARLIE na liniach kolejowych oraz przedłużył ogólnopolski stopień BRAVO. Pierwotnie oba miały obowiązywać do 28 lutego 2026 r. Teraz rząd zdecydował o kolejnym przedłużeniu – tym razem do 31 maja 2026 r., co Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) potwierdziło 27 lutego komunikatem na platformie X.
Co oznacza każde z zarządzeń premiera
Zarządzenia nr 15-18 z 26 lutego 2026 r. zostały podpisane na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 194). Łącznie obejmują cztery odrębne decyzje:
- Zarządzenie nr 15 – BRAVO w całej Polsce. Drugi stopień alarmowy obowiązuje na całym terytorium RP. To poziom prewencyjny, który według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzią na trwające działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Oznacza wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi, obiektów użyteczności publicznej i środków transportu. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych w miejscach potencjalnie zagrożonych.
- Zarządzenie nr 16 – BRAVO-CRP w całej Polsce. Drugi stopień alarmowy w cyberprzestrzeni. Nakłada na administrację publiczną obowiązek całodobowego monitorowania systemów teleinformatycznych, sprawdzania dostępności usług elektronicznych i utrzymywania dyżurów administratorów. Chodzi o infrastrukturę krytyczną – rejestry państwowe, systemy płatności, sieci energetyczne.
- Zarządzenie nr 17 – BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej za granicą. To nowość – stopień alarmowy skierowany wprost w ochronę rurociągów, magazynów i instalacji energetycznych, które fizycznie leżą poza granicami Polski, ale są własnością lub są pod zarządem polskich podmiotów. Kontekst jest oczywisty: Rosja wielokrotnie demonstrowała gotowość do uderzenia w infrastrukturę energetyczną krajów wspierających Ukrainę.
- Zarządzenie nr 18 – CHARLIE na liniach kolejowych PKP. Trzeci – i jak dotąd najwyższy wprowadzony w Polsce – stopień alarmowy. Dotyczy linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Oznacza całodobowe dyżury w wyznaczonych urzędach i jednostkach administracji publicznej, wzmocniony nadzór nad infrastrukturą i personelem uprawnionym do działań w przypadku zdarzeń terrorystycznych, a także kontrole obiektów, które dotąd nie były objęte stałym monitoringiem.
CHARLIE to nie jest zwykłe przedłużenie – służby mają informację o ryzyku
W czterostopniowej skali – ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA – trzeci stopień wprowadza się dopiero wtedy, gdy istnieją potwierdzone informacje o prawdopodobnym celu ataku o charakterze terrorystycznym. To istotna różnica w stosunku do BRAVO, które jest reakcją prewencyjną na ogólne zagrożenie bez zidentyfikowanego konkretnego celu. Decyzja o przedłużeniu CHARLIE do końca maja oznacza, że służby nadal posiadają informacje uzasadniające utrzymanie podwyższonej gotowości – i że od czasu dywersji w Mice zagrożenie nie zostało wyeliminowane.
Stopień CHARLIE jest jak dotąd najwyższym, jaki kiedykolwiek wprowadzono w Polsce. DELTA – czwarty i ostatni stopień – oznaczałby bezpośrednie, potwierdzone zagrożenie atakiem terrorystycznym i wiązałby się z surowym ograniczeniami komunikacyjnymi oraz szczegółowymi kontrolami w regionach zagrożonych.
Dla zwykłego pasażera pociągu: większa kontrola, dłuższe odprawy
Rząd podkreśla, że stopnie alarmowe nie wprowadzają żadnych ograniczeń w codziennym życiu obywateli. Pociągi kursują według rozkładu, podróżowanie koleją jest bezpieczne. Zmienia się jednak widoczność służb: na peronach i w pociągach – szczególnie na trasach strategicznych – można spodziewać się zwiększonej liczby funkcjonariuszy i wzmożonych patroli. Przy stopniu CHARLIE obowiązuje też szczególna czujność wobec pozostawionych bez opieki bagaży, podejrzanie zachowujących się osób i pojazdów zaparkowanych w pobliżu infrastruktury kolejowej.
Linia Hutnicza Szerokotorowa – objęta zarządzeniem nr 18 – to szczególnie wrażliwy element infrastruktury. Łączy ukraińskie Izov z polskim Sławkowem koło Dąbrowy Górniczej i jest jedyną szerokotorową trasą kolejową w Polsce, obsługującą import surowców ze wschodu. W warunkach wojennych i przy trwających dostawach wsparcia dla Ukrainy jej znaczenie strategiczne jest wyjątkowe.
Co zrobić, gdy zobaczysz coś niepokojącego
- Zadzwoń na numer alarmowy 112 – to jedyny właściwy kanał zgłaszania podejrzanych sytuacji w czasie obowiązywania stopni alarmowych. Nie próbuj samodzielnie interweniować.
- Zwracaj uwagę na porzucone bagaże. Torba, plecak lub paczka pozostawione bez właściciela na dworcu, peronie lub w pociągu – zgłoś to natychmiast obsłudze lub służbom.
- Stosuj się do poleceń służb. Jeśli funkcjonariusze proszą o okazanie dokumentów lub kontrolę bagażu – to standardowa procedura wynikająca z obowiązujących zarządzeń, nie podstawa do odmowy.
- Śledź komunikaty RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) na platformie X oraz strona rcb.gov.pl to oficjalne źródła informacji o zmianach poziomów alarmowych. W przypadku nagłego podwyższenia stopnia RCB wysyła też alerty na telefony komórkowe.
- Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji. W czasie podwyższonej gotowości w mediach społecznościowych gwałtownie przybywa dezinformacji o rzekomych incydentach. Każdą informację o zagrożeniu weryfikuj w oficjalnych źródłach, zanim ją udostępnisz.
