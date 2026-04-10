Cała Polska w ostrzeżeniach. Pilny komunikat dla Warszawy i okolic. Uważajcie szczególnie rano
Kwiecień po raz kolejny pokazuje, że wiosna w Polsce potrafi zaskoczyć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województwa mazowieckiego, obejmujące noc z soboty 11 na niedzielę 12 kwietnia 2026 roku. W dzień temperatura w Warszawie sięgnie nawet 11°C – ale nocą termometry mogą pokazać wartości ujemne.
Do -7°C przy gruncie – ostrzeżenie dla ogrodników, działkowców i kierowców
Synoptycy IMGW prognozują spadek temperatury powietrza do około -3°C, lokalnie nawet do -5°C, natomiast przy gruncie temperatura może spaść do -7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent. Za ochłodzenie odpowiada napływ chłodnego powietrza z północy oraz lokalne rozpogodzenia, które sprzyjają szybkiemu wypromieniowaniu ciepła z powierzchni ziemi po zachodzie słońca.
Przymrozki są w tym momencie wyjątkowo niebezpieczne dla roślin – drzewa owocowe kwitną, truskawki i maliny wypuściły liście, w ogrodach pojawiły się już rozsady. Temperatura -7°C przy gruncie może w ciągu jednej nocy zniszczyć kwiaty jabłoni i wiśni, a tym samym przekreślić tegoroczne zbiory. Ogrodnicy i sadownicy z okolic Warszawy – Grójec, Mszczonów, Góra Kalwaria – powinni natychmiast zabezpieczyć uprawy.
Kierowcy – ostrożnie w niedzielny poranek
Ostrzeżenie dotyczy nie tylko ogródków. Przy spadkach temperatury poniżej zera na drogach może pojawić się śliska nawierzchnia, szczególnie na mostach, wiaduktach i obszarach podmiejskich, gdzie asfalt stygnie szybciej niż w centrum miasta. Niedzielny poranek 12 kwietnia może zaskoczyć kierowców, którzy nie spodziewają się zimowych warunków przy słonecznej, wiosennej pogodzie w ciągu dnia.
Przymrozki nie ograniczają się do jednej nocy. Według prognozy zagrożeń IMGW niska temperatura nocna ma utrzymywać się w regionie do poniedziałku 13 kwietnia do godzin porannych. Ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami w sobotę obejmują przeważającą część Polski – niemal wszystkie województwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie daj się zaskoczyć ciepłym popołudniem
11°C w południe w Warszawie to nie jest sygnał, że noc będzie bezpieczna. Jeśli masz balkony z kwiatami, rozsady wystawione na zewnątrz lub rośliny dopiero co posadzone w ogrodzie – zabierz je na noc do środka lub przykryj agrowłókniną. Samochody parkujące na zewnątrz mogą mieć rano oblodzoną szybę – warto mieć pod ręką skrobaczkę i nie ryzykować wyjazdu bez odszronienia. Kierowcy motocykli i rowerzyści powinni w niedzielny ranek szczególnie uważać na mosty i obwodnicę, gdzie nawierzchnia będzie stygnąć najszybciej.
