Cały kraj pod kontrolami. Mieszkańcy muszą udowodnić, że zapłacili. Kara to nawet kilka tysięcy i nie da się jej uniknąć
Ruszyły kontrole deklaracji śmieciowych, gminy nadrabiają zaległości windykacyjne, a Poczta Polska wysyła wezwania za abonament RTV z poprzednich lat. Do tego dochodzą błędy w księgowaniu podatku od nieruchomości, złe numery rachunków przy przelewach do urzędu skarbowego i zapomniane mandaty. Wspólny mianownik wszystkich tych historii jest jeden: organ twierdzi, że nie zapłaciłeś, a ty musisz udowodnić, że jednak tak. Bez potwierdzenia przelewu lub pokwitowania – nie masz czym.
Opłata za śmieci: gminy wróciły do windykacji i mają 5 lat na upomnienie
Kontrola NIK przeprowadzona w 10 gminach ujawniła skalę problemu: w 80 proc. skontrolowanych jednostek zaległości z tytułu opłat za śmieci nie tylko nie malały, lecz rosły. Skuteczność ściągalności zaległości wahała się od 2 do 47 proc. w zależności od gminy. Inspektorzy NIK stwierdzili, że zaległości w ewidencji są niekiedy nienależne lub przedawnione – bo nikt ich wcześniej nie weryfikował. Po kontroli NIK gminy w ciągu 2 miesięcy odzyskały łącznie ok. 904 tys. zł – bo zaczęły wreszcie wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły wykonawcze.
Rok 2026 przynosi dwa zdarzenia jednocześnie. Nowe maksymalne stawki opłat – ogłoszone obwieszczeniem Prezesa GUS z 30 marca 2026 roku – wzrosły do 70 zł miesięcznie od osoby (poprzednio 63,34 zł). W Warszawie od 1 kwietnia 2026 roku powróciły stawki sprzed czasowej obniżki: 85 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł dla zabudowy jednorodzinnej. Mieszkańcy nie musieli składać nowych deklaracji – stawka wraca automatycznie. To też oznacza, że część płatności dokonanych według starego numeru konta lub starej kwoty może nie zostać prawidłowo zaksięgowana.
Równocześnie wiele gmin – jak wprost zapowiedziało miasto Grudziądz – uruchamia wzmożone kontrole deklaracji, weryfikując, czy właściciele nieruchomości nie zaniżają liczby mieszkańców lub nie składają deklaracji w ogóle. Brak poprawnej deklaracji kończy się decyzją administracyjną, naliczeniem zaległości i odsetek. Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą aktualnie 13 proc. w skali rocznej – i naliczane są od dnia następnego po terminie płatności.
Procedura windykacyjna jest szybka i bezlitosna. Gdy gmina stwierdza niezapłaconą opłatę, wystawia upomnienie. Właściciel nieruchomości ma 7 dni od jego doręczenia na zapłatę kwoty plus koszt upomnienia. Jeśli tego nie zrobi – gmina wystawia tytuł wykonawczy i kieruje go do naczelnika urzędu skarbowego. To właśnie skarbówka prowadzi egzekucję – z konta bankowego, wynagrodzenia, a w skrajnym przypadku z nieruchomości.
Zaległości z tytułu opłaty za śmieci przedawniają się po 5 latach, licząc od końca roku, w którym powstały. Oznacza to, że gmina może dziś skutecznie upomnieć się o opłatę za 2021 rok. Jeśli nie masz historii przelewów za tamten okres – nie masz czym wykazać, że zapłaciłeś.
Podatek od nieruchomości: błędny numer konta i wpłata trafia w próżnię
Podatek od nieruchomości płaci w Polsce ponad 15 mln właścicieli mieszkań, domów, garaży i działek. Jest to danina lokalna: każda gmina ma własny numer rachunku bankowego i własną tabelę stawek. Zmiana numeru rachunku gminy, zmiana nazwy banku obsługującego samorząd albo zwykła literówka w numerze konta powoduje, że przelew trafia do systemu, ale nie zostaje poprawnie zaksięgowany po stronie gminy – lub w ogóle wraca. Podatnik ma potwierdzenie wysłanej płatności, ale gmina widzi zaległość.
Mechanizm zaliczania wpłat komplikuje sprawę jeszcze bardziej. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik ma zaległości za poprzednie lata, wpłata dokonana bez wyraźnego wskazania okresu jest zaliczana najpierw na poczet najstarszych zaległości i ich odsetek – a dopiero potem na bieżące zobowiązanie. Jeśli nie wiesz, że masz zaległość z roku 2023, twoja bieżąca wpłata może nie pokryć należności za rok 2026. Po kilku miesiącach przyjdzie upomnienie za rok 2026, mimo że właśnie zapłaciłeś.
Podatek od nieruchomości przedawnia się po 5 latach od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności. Dla płatności z 2021 roku termin przedawnienia mija z końcem 2026 roku – i można się spodziewać, że gminy w ostatnim kwartale 2026 będą intensywnie weryfikować zaległości z tego okresu, zanim przepadną.
Abonament RTV: Poczta Polska ma bazy i wysyła wezwania za lata wstecz
Abonament RTV jest opłatą, o której większość Polaków zapomniała po wejściu internetu – ale nie zapomniał o niej ustawodawca. Obowiązek rejestracji i opłaty dotyczy każdego odbiornika radiowego i telewizyjnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powierzyła pobór opłat i windykację Poczcie Polskiej, która systematycznie weryfikuje bazy danych i wysyła wezwania do zapłaty zaległych rat.
Miesięczna stawka abonamentu RTV w 2026 roku wynosi 8,90 zł za samo radio lub 28,80 zł za telewizor (lub telewizor z radiem). Zaległości abonamentowe przedawniają się po 5 latach. Kto nie płacił od 2021 roku i nie jest zwolniony, może dostać wezwanie obejmujące całą zaległość plus odsetki – łącznie kilkaset złotych.
Zwolnienia z abonamentu przysługują wielu grupom: emerytom i rencistom, którzy ukończyli 60 lat i mają niskie świadczenia, osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kombatantom, inwalidom wojennym i wielu innym. Zwolnienie nie działa automatycznie – trzeba je zgłosić w placówce Poczty Polskiej i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie. Samo przekonanie, że „mi przysługuje zwolnienie”, nie chroni przed wezwaniem. Wezwanie przyjdzie, dopóki Poczta Polska nie ma potwierdzenia złożenia i akceptacji wniosku o zwolnienie.
Jeśli płaciłeś abonament regularnie – potrzebujesz dowodów wpłat. Poczta Polska przy potwierdzeniu płatności gotówkowej wystawia pokwitowanie. Przy przelewie bankowym – potwierdzenie transakcji jest dowodem. Brak dowodu przy jednoczesnym braku w systemie Poczty Polskiej = wezwanie do zapłaty, które trzeba odkręcać osobiście w okienku.
Przelew do urzędu skarbowego: mikrorachunek, zły tytuł, zwykła literówka
Od 2020 roku podatnicy dokonują wpłat PIT, CIT i VAT na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Numer rachunku jest przypisany do konkretnego NIP lub PESEL i nie zmienia się. Brzmi prosto – ale praktyka jest inna. Najczęstsze błędy: wpłata na stary numer konta urzędu skarbowego zamiast mikrorachunku, podanie błędnego NIP w tytule przelewu, wpłata z konta firmy zamiast prywatnego (lub odwrotnie), zły symbol formularza w opisie.
Co dzieje się z błędnie skierowaną wpłatą? Jeśli pieniądze trafią na konto urzędu skarbowego, który nie jest właściwy dla danego podatnika – urzędnik musi ją ręcznie zidentyfikować i przekazać dalej. To trwa. W tym czasie system widzi zaległość i nalicza odsetki. Po dopłaconej zaliczce PIT-owskiej za I kwartał 2026 roku urząd może mimo to zaksięgować ją z opóźnieniem i wysłać wezwanie do zapłaty za ten okres. Podatnik, który nie ma potwierdzenia przelewu z dokładną datą i kwotą, ma problem z wykazaniem terminu wykonania zobowiązania.
Dopłata podatku wykazana w rocznym PIT również podlega tej zasadzie. Termin zapłaty upływa z reguły z dniem złożenia zeznania lub 30 kwietnia – i urząd może wymagać dowodu na to, że przelew wyszedł przed tą datą, nie po.
Mandat: zapłacony, ale źle zaksięgowany
Mandaty karne wystawiane przez Policję, Straż Miejską i ITD są rejestrowane w systemach informatycznych organów. Każdy mandat ma unikalny numer, na który należy dokonać wpłaty. Dwa najczęstsze problemy: podanie błędnego numeru mandatu w tytule przelewu oraz wpłata na błędne konto (szczególnie przy mandatach wystawianych przez różne służby, które mają różne rachunki).
Jeśli wpłata nie zostanie przypisana do konkretnego mandatu w systemie – mandat pozostaje widoczny jako niezapłacony. Straż Miejska lub ITD może skierować sprawę do egzekucji. Podatnik dowiaduje się o tym dopiero z pisma od komornika lub z blokady rejestracji pojazdu. Odblokowanie sytuacji wymaga okazania potwierdzenia przelewu z datą wykonania i tytułem transakcji. Bez tego – urząd formalnie nie widzi zapłaty.
Czynsz i fundusz remontowy: zmiana administratora to moment ryzyka
Zmiany administratora budynku, fuzje spółdzielni, przeniesienie obsługi do nowej firmy zarządzającej – w każdym z tych przypadków historia rozliczeniowa musi zostać prawidłowo przeniesiona. Praktyka pokazuje, że w trakcie migracji danych część historycznych wpłat gubi się lub zostaje błędnie zaksięgowana. Nowy administrator widzi saldo z datą przejęcia – i jeśli coś się nie zgadza, nalicza zaległość od pierwszego miesiąca swojej obsługi.
Szczególnie wrażliwy jest fundusz remontowy. Wpłaty na fundusz remontowy to nie bieżące zobowiązanie, lecz zaliczka ewidencjonowana na indywidualnym koncie właściciela lokalu. Przy zmianie administratora te salda mogą zostać błędnie przeniesione lub w ogóle pominięte. Właściciel, który przez 10 lat wpłacał fundusz remontowy, może nagle zobaczyć saldo zerowe lub ujemne. Bez historii przelewów z poprzednich lat nie ma jak wykazać wysokości wpłaconego salda.
Energia, gaz, woda: korekty faktur i zmiany sprzedawcy
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu wiąże się z rozliczeniem końcowym u dotychczasowego dostawcy. Korekty faktur, dodatkowe naliczenia za poprzednie okresy rozliczeniowe, zwroty nadpłat – każda z tych operacji może generować rozbieżność między tym, co klient uważa za rozliczone, a tym, co widzi dostawca. Dostawca może wystawić dodatkowe wezwanie do zapłaty za zaległość z ubiegłego roku, gdy korekta odczytu wykazała wyższe zużycie niż szacowane.
Bez faktur i potwierdzeń wpłat za poprzednie okresy nie można skutecznie zakwestionować takiego wezwania. Dostawca energii ma 3 lata na dochodzenie roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur (art. 554 Kodeksu cywilnego dla umów związanych z działalnością gospodarczą, 6 lat dla pozostałych). Potwierdzenie przelewu z tytułem płatności – numerem faktury – to jedyny dokument, który jednoznacznie identyfikuje, za co zapłaciłeś i kiedy.
Warszawa: dwie zmiany stawek w jednym roku, ryzyko błędnych księgowań
Stołeczni mieszkańcy przeżyli w ostatnich 6 miesiącach dwie zmiany stawek za śmieci. Od 1 października 2025 roku stawki zostały tymczasowo obniżone. Od 1 kwietnia 2026 roku wróciły do poprzednich wartości: 85 zł miesięcznie za wielolokalową i 107 zł za jednorodzinną. Urzędy dzielnic wysyłały zawiadomienia, ale nie wymagały nowych deklaracji.
Problem praktyczny: kto płacił przez bankowość internetową ze stałym zleceniem na poprzednią kwotę, przez kilka miesięcy wpłacał za mało. System gminy nalicza niedopłatę i odsetki automatycznie. Kto płacił przez administratora budynku – musi sprawdzić, czy administrator poprawnie zaktualizował kwoty. Kto używał indywidualnego numeru konta przydzielonego przez dzielnicę – powinien sprawdzić, czy numer rachunku nadal jest aktualny.
W razie wątpliwości co do stanu rozliczeń – każdy mieszkaniec Warszawy może złożyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w urzędzie właściwej dzielnicy. Dokument jest bezpłatny. Lepiej to zrobić teraz, niż odkrywać zaległość przy próbie sprzedaży mieszkania lub przy kontroli.
Co to oznacza dla Ciebie? Ile lat przechowywać i co dokładnie
Opłata za śmieci i podatek od nieruchomości: przechowuj dowody wpłat przez 5 lat plus bieżący rok. Termin przedawnienia wynosi 5 lat od końca roku, w którym należność nie została zapłacona. Dla bezpieczeństwa – trzymaj potwierdzenia od 2021 roku włącznie. Przy płatnościach przez bankowość elektroniczną: eksportuj historię rachunku do PDF lub CSV raz do roku i zapisuj na dysku lokalnym lub w chmurze. Historia w aplikacji bankowej jest dostępna, ale nie zawsze daje się przeszukiwać po numerach rachunków odbiorców.
Przy każdym przelewie do urzędu lub gminy – zapisz numer rachunku odbiorcy i tytuł przelewu. Tytuł przelewu jest kluczowy: powinien zawierać rodzaj należności, okres i numer decyzji lub identyfikatora płatnika. „Przelew” albo „opłata” to tytuł, który nic nie udowadnia przy sporze. „Opłata za śmieci Kowalski Jan, ul. Przykładowa 1, październik 2026, deklaracja nr 123” – to już dokument.
Abonament RTV: jeśli masz zwolnienie – zadbaj o potwierdzenie złożenia wniosku w Poczcie Polskiej. Poczta Polska wydaje zaświadczenie o przyznaniu zwolnienia. Trzymaj je bezterminowo – bo obowiązek abonamentowy nie przedawnia się automatycznie po kilku latach, a wezwanie może przyjść z opóźnieniem nawet kilkuletnim.
Mandaty: płać zawsze przelewem, nie gotówką na poczcie, jeśli możesz uniknąć. Przelew bankowy zostawia ślad z datą, kwotą i tytułem. Jeśli musisz płacić gotówką – zażądaj pokwitowania z numerem mandatu. Zrób zdjęcie telefonem – to wystarczy jako dowód przy sporze.
Faktury za energię, gaz i wodę: trzymaj przez 3-6 lat, zależnie od dostawcy. Dostawca ma 3 lata na dochodzenie roszczeń z umów B2B i potencjalnie dłużej przy umowach konsumenckich. Faktury z numerami i potwierdzenia ich opłacenia – to komplet dokumentów, który pozwala zakwestionować każde późniejsze wezwanie do zapłaty.
Czynsz i fundusz remontowy: przy zmianie administratora – zażądaj pisemnego potwierdzenia salda. Na dzień przekazania zarządu każdy właściciel ma prawo otrzymać od dotychczasowego administratora zaświadczenie o stanie rozliczeń, w tym saldzie funduszu remontowego. Nowy administrator powinien to saldo przejąć pisemnie. Bez tego dokumentu nie masz podstawy do kwestionowania wykazanego salda zerowego lub ujemnego po przejęciu.
