Ceny paliw biją kolejne rekordy. Będzie podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej?
Diesel bije kolejne cenowe rekordy, a budżety miast pękają w szwach – Kraków właśnie podniósł ceny biletów, Poznań i Łódź też. Warszawa stoi w kontrze: dopłaca do transportu coraz więcej i twierdzi, że podwyżek nie będzie. Ale to zdanie ma termin ważności. I wiele wskazuje na to, że po wyborach liczniki zaczną tykać szybciej.
Autobus spala 40 litrów diesla na 100 km. Przemnóż to przez Polskę
Zanim padną jakiekolwiek liczby z ratuszy, warto zrozumieć mechanizm. Miejski autobus z silnikiem diesla spala od 30 do 40 litrów paliwa na każde 100 km trasy – licząc ze startami przy przystankach, rozruchem silnika, jazdą w korkach. W ciągu dnia rozkładowej pracy pojazd przejeżdża kilkaset kilometrów. Przy obecnej cenie oleju napędowego prognozowanej przez analityków e-petrol.pl i BM Reflex na poziomie 7,29-7,45 zł za litr w tygodniu 4-10 maja, jeden autobus spala dziennie paliwo warte ok. 1 000-1 300 zł. Tylko na paliwo.
Polska flota autobusów komunikacji miejskiej to kilkanaście tysięcy pojazdów w całym kraju, z czego sam MZA w Warszawie dysponuje flotą około 1 400 autobusów. Elektrobusy i hybrydy stopniowo wchodzą do taboru, ale jeszcze przez wiele lat diesel będzie dominować w polskiej komunikacji miejskiej. Rosnące ceny oleju napędowego uderzają w koszty operacyjne bezpośrednio i natychmiast – bez żadnego bufora. Nie da się przepisać kontraktu z rafinią na wczorajsze ceny.
Drugi kanał wpływu to energia elektryczna – dla tramwajów, metra i trolejbusów. Trzeci: wynagrodzenia, które rosną razem z płacą minimalną. W Krakowie, który jako pierwsze z wielkich miast otwarcie podał dane, koszt 1 km przejazdu tramwajem wzrósł w latach 2021-2025 z 16,43 zł do 29,28 zł – czyli o 78 proc. Dla autobusów ten sam wskaźnik wyniósł: z 7,51 zł do 13,60 zł na km, co daje wzrost o ok. 81 proc. To nie są prognozy – to już zrealizowane koszty.
Mapa podwyżek w Polsce: od Krakowa po Lubin, bez Warszawy
Polska komunikacja miejska od początku 2026 roku wygląda jak patchwork cenowy. Miasto po mieście podnosi stawki lub przebudowuje taryfy – Warszawa jest wyraźnym wyjątkiem.
Kraków był pierwszym dużym miastem, które otwarcie nazwało po imieniu finansowy kryzys przewozowy i z dniem 2 marca 2026 r. wprowadził nową taryfę biletową. Miesięczny bilet sieciowy dla mieszkańców wzrósł z 90 zł do 99 zł – prezydent Aleksander Miszalski wycofał się z pierwotnej kwoty 109 zł pod presją kampanii referendalnej o jego odwołanie. To kosztuje miasto dodatkowe 19 mln zł różnicy, ale wyższe stawki zaczęły obowiązywać. Od 2027 roku Kraków zapowiada kolejny krok: taryfę dynamiczną naliczaną od przejechanych kilometrów – minimalna opłata 4 zł za do 3,5 km, plus 50 groszy za każde kolejne 500 m.
Poznań: koszty komunikacji miejskiej wzrosły tu z ok. 420 mln zł w 2020 roku do ponad 750 mln zł w 2025 – niemal podwójnie. Tamtejszy ZTM wprost wskazuje na skumulowaną 40-procentową inflację od 2020 roku, wzrost płacy minimalnej o 65 proc. i wzrost cen paliw jako powody podwyżek. Miesięczny bilet sieciowy: 119 zł.
Łódź i Szczecin: miesięczny bilet sieciowy 140 zł – najdrożej wśród dużych miast. Białystok: 130 zł, Gdańsk: 117 zł, Katowice: 119 zł.
Toruń od marca 2026 r. podniósł bilet jednorazowy 60-minutowy z 3,80 zł do 5 zł (papierowy) lub 4,60 zł (elektroniczny). Lublin od 16 lutego 2026 r. wprowadził bilet jednoprzejazdowy po 5 zł.
Na tym tle Warszawa ze swoim biletem miesięcznym na I strefę wynoszącym około 110 zł wygląda jak wyspa stabilizacji – tyle że ta wyspa jest opłacana z budżetu miasta, nie z kieszeni pasażerów.
5,1 miliarda złotych w 2026 roku – tyle Warszawa dorzuca do autobusu
Warszawski transport publiczny to największy w Polsce system tego rodzaju: 270 mln wozokilometrów rocznie, ok. 932 mln pasażerów w 2025 roku. W budżecie stolicy na 2026 rok na funkcjonowanie komunikacji przeznaczono łącznie 5,1 mld zł, z czego sama kupno usług przewozowych pochłonie 4,9 mld zł. To o 383 mln zł więcej niż w 2025 roku – wzrost rzędu niemal 9 proc. w ciągu jednego roku.
Ale przychodów z biletów nie przybywa w podobnym tempie. W 2025 roku wpływy ze sprzedaży biletów, porozumień z gminami i opłat dodatkowych pokryły zaledwie 25,64 proc. kosztów organizacji transportu. Reszta – ponad 74 proc. – pochodzi z budżetu miasta. Jeszcze w 2023 roku biletowe pokrycie sięgało ok. 29 proc. Kierunek jest więc odwrotny do pożądanego: systemy drożeją szybciej, niż rosną przychody.
Poszczególne pozycje budżetowe na 2026 rok wyglądają następująco: Tramwaje Warszawskie – 1,5 mld zł, MZA – 1,4 mld zł, Metro Warszawskie – 948 mln zł, inni operatorzy autobusowi – 411 mln zł, SKM – 354 mln zł. ZTM zawnioskował dodatkowo o 100 mln zł na wzmocnienie siatki połączeń w dzielnicach obrzeżnych.
Dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska deklaruje konsekwentnie, że w 2026 roku nie planuje się podwyżki cen biletów. Podobnie sekretarz miasta Maciej Fijałkowski: „Nie prowadzimy żadnych oficjalnych rozmów. Mamy zapewnione finansowanie na 2026 rok.” Do tych słów trzeba jednak doczytać zdanie: „na 2026 rok”. Co dalej – nikt oficjalnie nie odpowiada.
Warszawa na tle innych – rekord dopłat per capita
Dane ZTM nie pozostawiają wątpliwości: wydatki stolicy na transport publiczny są większe niż pięciu kolejnych miast łącznie. W 2022 roku koszty komunikacji wyniosły ok. 2,9 mld zł; w 2026 roku przekraczają już 5 mld zł – wzrost o ponad 70 proc. w ciągu czterech lat, przy praktycznie niezmienionych cenach biletów.
Mechanizm finansowania jest prosty i nieprzyjemny: im więcej miasto dokłada z budżetu, tym mniejszą część pokrywają pasażerowie. W Warszawie ten wskaźnik biletowego pokrycia kosztów spada rok do roku. Dla porównania – Wrocław wydaje na transport ok. 600 mln zł rocznie, z czego 200 mln pokrywają bilety. Proporcje zbliżone, ale skala inna.
W długoterminowej perspektywie model, w którym ponad trzy czwarte kosztów ogromnego systemu transportowego pokrywa budżet jednego samorządu, jest coraz trudniejszy do utrzymania – szczególnie gdy diesel kosztuje 7,45 zł za litr, a w tle czają się kolejne planowane podwyżki po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN.
Warszawa – scenariusz po wyborach prezydenckich
W maju 2025 roku Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie z Karolem Nawrockim i pozostał prezydentem Warszawy. To zmienia rachubę polityczną w istotny sposób. Przez kilka lat Trzaskowski funkcjonował w trybie wieloletniego kandydata na urząd prezydenta RP – politycznego tła, w którym każda decyzja o podwyżce cen biletów byłaby medialnym strzałem w stopę tuż przed kolejną kampanią. Transport publiczny to kwestia, przy której łatwo stracić sympatię wyborców w dużych miastach.
Teraz tego kalkulatora wyborczego przy podwyżkach biletów już nie ma – przynajmniej do kolejnych wyborów samorządowych, które odbędą się w 2028 roku. To oznacza, że rok 2027 jest pierwszym od wielu lat momentem, w którym ratusz mógłby politycznie bezpieczniej rozważyć korektę taryfy – szczególnie w segmencie biletów jednorazowych, o których Trzaskowski mówił jako o pierwszym kandydacie do korekty już w 2022 roku.
Istotna zbieżność: ZTM wprowadza nowy system biletowy w 2027 roku. Dyrektorka Strzegowska wprost powiązała ten projekt z kwestią cen: nowy system ich nie zakłada. Ale wdrożenie nowej technologii biletowej to naturalny moment na reformę taryfy – technicznie, komunikacyjnie i psychologicznie. Przejście na nową platformę biletową pozwala wprowadzać zmiany jako „modernizację systemu”, nie jako „podwyżkę”. Wiele miast tak właśnie robi.
Kraków jest tu podręcznikowym przykładem. Prezydent Miszalski przyznał, że częściowe wycofanie się z podwyżek miało związek z kampanią referendalną o jego odwołanie. Gdy presja polityczna opadnie – podwyżki wracają. W Warszawie presja wyborcza opadła razem z wynikiem wyborów prezydenckich 2025 roku.
Przy założeniu, że ceny diesla utrzymają się na poziomie 7+ zł przez kolejne miesiące lub przekroczą tę barierę po wygaśnięciu programu CPN po 15 maja, roczny rachunek za paliwo dla samego MZA może wzrosnąć o dziesiątki milionów złotych w stosunku do planów budżetowych. Każde 50 groszy wzrostu ceny oleju napędowego to dla floty liczącej ok. 1 400 autobusów, przejeżdżających rocznie miliony kilometrów, dodatkowy koszt rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. To pieniądze, które ratusz musi skądś wziąć – albo z budżetu, albo z taryfy.
Co to oznacza dla Ciebie? Kiedy drożej i jak się przygotować
- Jeśli mieszkasz w Warszawie – bilety w 2026 roku nie podrożeją. Ratusz tego nie planuje i ma zabezpieczone finansowanie. Pytanie o 2027 rok pozostaje otwarte. Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko finansowe, warto rozważyć zakup biletu rocznego, zanim ewentualna korekta taryfy wejdzie w życie.
- Jeśli mieszkasz w Krakowie – od 2 marca 2026 r. obowiązuje już nowy cennik. Bilet miesięczny sieciowy: 99 zł dla mieszkańców Krakowa (był: 90 zł). W 2027 roku wchodzi taryfa dynamiczna – długie trasy będą wtedy wyraźnie droższe niż krótkie. Jeśli jeździsz dużo i daleko, zakup biletów rocznych przed 2027 rokiem może okazać się opłacalny.
- Jeśli mieszkasz w Poznaniu, Łodzi lub Szczecinie – bilety należą już do najdroższych wśród dużych miast i kolejna podwyżka jest kwestią czasu, nie zasady. W tych miastach warto śledzić komunikaty ZTM i rad miast – decyzje o nowych taryfach ogłaszane są zwykle z 1-3-miesięcznym wyprzedzeniem.
- Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub zarządzasz flotą – wzrost cen paliw nie przekłada się na bilety natychmiast, ale przekłada się na budżety miast, a te na warunki kontraktów z operatorami transportu. Jeśli Twoja firma rozlicza dojazdy pracowników lub korzysta z biletów służbowych, budżetuj na 2027 rok z uwzględnieniem scenariusza 10-15% drożej niż dziś.
- Obserwuj dwa terminy: 15 maja 2026 r. – koniec programu CPN, który chroni ceny diesla przed gwałtownym odbiciem; oraz projekt budżetu Warszawy na 2027 rok, który zostanie przedstawiony jesienią 2026 roku. Jeśli ratusz zdecyduje się na korektę taryfy, pojawi się tam jako zapowiedź w dokumentach budżetowych – jeszcze zanim znajdzie się w uchwale Rady Miasta.
