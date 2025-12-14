Ceny tego produktu w sklepach skoczyły o 29%. Każdy kupuje, za chwilę mogą być pustki. Poradnik, jak zaoszczędzić 5400 zł rocznie
Jeszcze pół roku temu w promocji dało się upolować kilogram popularnej kawy mielonej za 40 złotych. Dziś ten sam produkt kosztuje 50-60 złotych, a w droższych sklepach nawet więcej. Jeśli masz wrażenie, że Twoja codzienna kawa stała się nieprzyzwoicie droga, to nie jest tylko wrażenie. Zobacz, jak zaoszczędzić nawet 5400 zł na kawie rocznie.
W listopadzie 2025 roku kawa mielona podrożała rok do roku o rekordowe 29,4 procent, a kawa rozpuszczalna o 15,6 procent. Według analizy UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, w grupie najszybciej drożejących używek w Polsce kawa wyprzedziła już nawet alkohol i herbatę.
Za ten finansowy ból głowy odpowiada globalny koktajl problemów: historyczne susze w Brazylii, ulewne deszcze w Wietnamie, rekordowo niskie światowe zapasy, a także rosnący popyt z Azji. Dlaczego prognozy na najbliższe miesiące są jeszcze gorsze? I jak zaoszczędzić rocznie nawet 5 tysięcy złotych na ulubionym napoju? Oto szczegółowa analiza rynku kawy.
Ceny w Polsce. Kawa gna szybciej niż Inflacja
Kawa stała się produktem luksusowym. Dane z listopada 2025 roku pokazują, że używki zajmują pierwsze miejsce wśród kategorii produktów pod względem wzrostu cen, ze średnim wzrostem na poziomie 12,1 procent rok do roku. W tej grupie kawa jest bezapelacyjnym liderem.
Zwykła kawa w sklepie: 65 do 120 zł za kilogram
Eksperci ostrzegają, że to dopiero początek podwyżek. Prognozy zakładają, że średnia cena kilograma popularnych marek kawy wyniesie wkrótce od 65 do 120 złotych. Kawa typu specialty, która do tej pory była domeną kawiarni, osiągnie pułap 130-250 złotych za kilogram.
- Koniec promocji: Sieci handlowe, obawiając się dalszego wzrostu kosztów surowca, drastycznie ograniczyły akcje promocyjne. Liczba promocji w pierwszym półroczu 2025 roku wzrosła zaledwie o 0,1 procent. Kawa stała się produktem, na którym dziś rzadko można naprawdę zaoszczędzić.
- Zmiana składu: Producenci, walcząc o utrzymanie cen i marż, masowo zmieniają składy mieszanek. Do kaw zawierających dotąd głównie arabikę dodawana jest tańsza robusta. Efekt? Niższa jakość, bardziej gorzki, „spaleniznowy” smak i mniej aromatu. W praktyce kupujemy gorszy produkt za wyższą cenę.
Codzienna kawa na mieście: Wydatek 5,4 tys. zł rocznie
Ceny w kawiarniach biją historyczne rekordy, windując roczny koszt nałogu do poziomu drogich wakacji. Dane są szokujące:
- Średni koszt espresso wynosi obecnie 9 złotych (wzrost o 18,5% w 3 lata).
- Cappuccino kosztuje 13,3 złotych (wzrost o 20,5% w 3 lata).
- Latte osiąga około 15 złotych (wzrost o 22% w 3 lata).
Jeśli kupujesz jedno latte dziennie, wydajesz miesięcznie 450 złotych. W skali roku oznacza to wydatek rzędu 5400 złotych. To potężna dziura w domowym budżecie, porównywalna z ratą leasingu za auto.
Globalne Tło: Klimat i Geopolityka
Przyczyn drożyzny kawy należy szukać na tysiące kilometrów od Polski, w sercu światowych upraw – w Brazylii i Wietnamie. To zderzenie się ekstremalnych warunków pogodowych z rosnącym popytem wywołało falę uderzeniową, która dotarła do Twojego portfela.
Katastrofa w Brazylii (Arabika)
Brazylia, dostarczająca około 40% światowej kawy (głównie cennej arabiki), doświadczyła w 2025 roku brutalnej, długotrwałej suszy połączonej z falami ekstremalnych upałów. Opady były stale poniżej średniej od kwietnia, uszkadzając drzewa kawowe w najważniejszej fazie kwitnienia. Agencja rządowa Conab prognozuje spadek zbiorów o ponad 12 procent. Uszkodzone drzewa kawowe potrzebują lat, by się zregenerować, co oznacza, że problemy z dostawami potrwają.
Powodzie w Wietnamie (Robusta)
Z drugiej strony globu Wietnam, największy producent robusty (drugiego co do ważności gatunku), zmaga się z ulewnymi deszczami i powodziami, które niszczą zbiory i opóźniają ich zbieranie. Wietnamski Generalny Departament Celny poinformował, że eksport kawy za okres styczeń-październik zmniejszył się o 11,1 procent rok do roku. Co gorsza, wietnamscy plantatorzy masowo rezygnują z kawy, zamieniając uprawy na bardziej dochodowe owoce, co trwale ogranicza światową podaż robusty.
Giełdy biją historyczne rekordy
Kryzys klimatyczny przełożył się na ceny surowca. Cena arabiki osiągnęła w lutym 2025 roku historyczny rekord, przekraczając 440 centów za funt – to był **najwyższy poziom od 1977 roku**. Robusta również zdrożała do prawie 6000 dolarów za tonę. Choć w grudniu cena nieco spadła, wciąż utrzymuje się o 30 procent wyżej niż rok temu. To są koszty, które importerzy i sieci handlowe po prostu muszą przerzucić na konsumenta.
Cichy gracz: Azjatycki smok
Na cenę ma wpływ też rosnący popyt w Azji. Raport International Coffee Organization pokazuje wzrost konsumpcji w Azji o 14 procent w ciągu zaledwie pięciu lat. Chiński rynek, który jeszcze niedawno niemal nie pił kawy, dziś zasysa z rynku znaczne ilości surowca, konkurując z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie globalne zapasy kawy znajdują się na historycznie niskim poziomie, co czyni rynek podatnym na każdy pogodowy wstrząs.
Co to oznacza dla Ciebie? Poradnik, jak przetrwać kawową drożyznę i zaoszczędzić 5400 zł
Około 80–82 proc. dorosłych Polaków pije kawę regularnie (czyli niemal 4 na 5 osób). Po codzienną szklankę sięga aż 87 proc. z wcześniej wymienionej grupy. Krótko mówiąc, dla osób, które nie znajdą alternatywy, będzie niedługo dużo drożej.
Konsumenci muszą się przygotować na dalsze podwyżki o 4-7 procent do końca zimy. Kawa za 50 złotych będzie kosztować 52-54 złote. W dłuższej perspektywie, według prognoz Banku Światowego, ceny powinny zacząć spadać w 2026 roku (arabika o ok. 15%), ale to zależy od niepewnej pogody.
Masz dwie drogi: albo zapłacisz, albo zmienisz nawyki. Oto szczegółowy plan oszczędnościowy:
I. Strategia Zakupowa (Oszczędność w sklepie – kawę pijesz w domu)
- Kupuj kawę ziarnistą i miel ją w domu: Kawa ziarnista dłużej zachowuje świeżość i aromat, a co najważniejsze – jest trudniejsza do zmieszania przez producentów (np. przez dodanie gorszej jakości Robusty). Często w przeliczeniu na filiżankę jest tańsza niż mielona.
- Analizuj skład i smak (Robusta vs Arabika): Jeśli Twoja ulubiona kawa nagle smakuje gorzej, sprawdź etykietę. Jeśli wzrósł udział robusty (jest tańsza, bardziej gorzka, ma więcej kofeiny, ale mniej aromatu), może czas poszukać innej mieszanki. Wybieraj kawy z etykietami 100% Arabika, jeśli zależy Ci na łagodnym smaku.
- Zwróć uwagę na datę palenia: Kawa, która spędziła miesiące w magazynie, traci aromat. Nie oszczędzaj na jakości, by nie kupować kawy, którą i tak wyrzucisz.
II. Strategia Kawiarniana (Jak obciąć 5400 zł)
Nawet nie zdajecie sobie sprawy ile osób pije kawę wyłącznie „na mieście” w drodze do pracy. Jak pokazują dane z rynków takich, jak USA, „kawa w drodze do pracy” stała się nowym stylem życia milionów ludzi. Dane finansowe są jednak brutalne i trzeba postawić sprawę jasno: jeżeli wydatki Cię przerażają, czas zmienić nawyki. Oto twarde obliczenia:
- Jeden napój dziennie (15 zł): Koszt roczny to 5400 zł.
- Dwa napoje dziennie (30 zł): Koszt roczny to 10 800 zł.
To oczywiście opcja minimum. Są bowiem kawiarnie, które liczą za kawę nawet kilkadziesiąt złotych. Ekonomiczne wyjście jest jedno: inwestycja w domowe parzenie.
- Ekspres domowy ratuje budżet: Nawet przeciętny ekspres automatyczny za 1500–2500 zł zwróci się po zaledwie 4-6 miesiącach, jeśli pijesz kawę codziennie. Kilogram kawy ziarnistej za 70 złotych wystarczy na około 70-80 filiżanek espresso, co daje koszt około 1 złotego za filiżankę (plus woda/prąd).
- Przesiądź się na „biurową” kawę: Jeśli pracujesz z biura, zamień poranne latte na kawę z biurowego ekspresu. Jest darmowa i pozwala zaoszczędzić te 15 zł dziennie.
- Zmniejsz ilość: Zamiast dużego latte, zamów średnie cappuccino lub przesiądź się na espresso (jest tańsze i zawiera więcej kofeiny – działa bardziej ekonomicznie).
Rada na koniec: Potraktuj codzienne kupowanie kawy w kawiarni jako luksus i nagrodę (np. raz w tygodniu), a nie jako codzienny nawyk. Ta prosta zmiana nawyku może wygenerować w Twoim budżecie kilkaset złotych oszczędności miesięcznie, które możesz przeznaczyć na przykład na wakacje.
Artykuł powstał na podstawie danych z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito „Indeks cen w sklepach detalicznych”, danych Banku Światowego, International Coffee Organization oraz brazylijskiej agencji rządowej Conab.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.