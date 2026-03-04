Ciało 88-letniego mężczyzny w mieszkaniu w Rembertowie. Na miejscu policja i prokurator

4 marca 2026

W jednym z domów przy ul. Paderewskiego w warszawskim Rembertowie znaleziono ciało 88-letniego mężczyzny. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 14.15.

Do zdarzenia doszło w środę po południu w dzielnicy Rembertów. Jak ustaliliśmy, żona mężczyzny powiadomiła służby po tym, jak w mieszkaniu znalazła ciało swojego 88-letniego męża.

Zgłoszenie wpłynęło około godziny 14.15. Na miejsce skierowano trzy patrole policji, a także zespół ratownictwa medycznego.

Ze względu na okoliczności zdarzenia na miejsce wezwano także prokuratora. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące przyczyny śmierci mężczyzny.

