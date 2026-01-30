Ciało kobiety znalezione na dziedzińcu kamienicy w Śródmieściu. Policja bada okoliczności śmierci
Zwłoki kobiety znalezione na dziedzińcu kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu. Policja bada okoliczności śmierci.
W piątek rano, 30 stycznia 2026 roku, stołeczne służby odebrały zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na dziedzińcu wewnętrznym jednej z kamienic przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Warszawie. Informacja wpłynęła do policji przed godz. 9.00. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu ratownicy stwierdzili zgon kobiety. Jak przekazują funkcjonariusze, zmarła miała 57 lat.
Policja nie wyklucza wychłodzenia
Według wstępnych ustaleń śledczych, jedną z możliwych przyczyn śmierci mogło być wychłodzenie organizmu. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator, którzy przeprowadzili oględziny. Na ten moment nic nie wskazuje na udział osób trzecich, jednak – jak podkreślają funkcjonariusze – wszystkie hipotezy są sprawdzane.
Policja apeluje, by wstrzymać się od spekulacji do czasu zakończenia czynności i uzyskania wyników sekcji zwłok, która ma pomóc jednoznacznie ustalić przyczynę śmierci kobiety.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.