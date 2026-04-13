Ciało mężczyzny w Wiśle. Makabryczne odkrycie spacerowicza
Niepokojące zdarzenie na warszawskiej Białołęce. W poniedziałkowe popołudnie, około godziny 15:10, przypadkowy przechodzień natknął się na ciało unoszące się w Wiśle. Na miejsce natychmiast wezwano służby.
Przypadkowe odkrycie nad rzeką
Do zdarzenia doszło w rejonie Białołęki, wzdłuż jednego z odcinków nadwiślańskich terenów spacerowych. To miejsce często odwiedzają mieszkańcy szukający ciszy i kontaktu z naturą. Tym razem spacer zakończył się jednak dramatycznym odkryciem.
Świadek zauważył ciało dryfujące w wodzie i natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 15:10. Na miejsce szybko przyjechała policja oraz straż pożarna.
Ciało w stanie znacznego rozkładu
Z pierwszych ustaleń wynika, że ofiarą jest najprawdopodobniej mężczyzna. Ciało znajdowało się w stanie znacznego rozkładu, co może utrudnić jego identyfikację oraz ustalenie dokładnych okoliczności śmierci.
Służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie nie są znane szczegóły dotyczące tożsamości zmarłego ani przyczyn jego śmierci.
Ciało zostanie przekazane do sekcji zwłok. To ona ma odpowiedzieć na kluczowe pytania – kiedy doszło do śmierci i czy miały na nią wpływ osoby trzecie. Policja sprawdzi również zgłoszenia o osobach zaginionych, które mogą pomóc w identyfikacji mężczyzny.
