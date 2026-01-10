Ciężarówka na boku. Droga jest zablokowana

11 stycznia 2026 00:47 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 19 w rejonie Sarnak. Doszło tam do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem cysterny przewożącej gaz. Trasa została całkowicie zablokowana.

Fot. Policja Łosice

Do zdarzenia doszło w sobotę, 10 stycznia 2026 r. o godz. 22:30 na DK19, na odcinku Sarnaki – Kózki. Cysterna przewożąca gaz przewróciła się na bok, blokując przejazd w obu kierunkach. Ze względu na charakter ładunku sytuacja była traktowana jako potencjalnie niebezpieczna.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pracują tam policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Teren został zabezpieczony, a ruch wstrzymany do odwołania. Służby wyznaczyły objazdy drogami lokalnymi, jednak kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami.

Osoby planujące przejazd tym odcinkiem powinny rozważyć wybór alternatywnej trasy. Warto też zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem. Sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od postępu działań na miejscu.

