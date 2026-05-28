Ciężarówka potrąciła 12-letnią rowerzystkę. Dziewczynka nie żyje

28 maja 2026 10:23 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W Płocku na Mazowszu doszło do groźnego wypadku. Około godz. 7:30 na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Dworcową w ciężarówka potrąciła nastolatkę. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala, jednak chwilę później policja potwierdziła informacje o tym, że doszło do najgorszego.

Tragiczne Potrącenie rowerzystki w Płocku | Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 54-letni kierowca ciężarowego Dafa, skręcając w prawo, potrącił 12-letnią rowerzystkę znajdującą się na przejeździe dla rowerów. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Niestety chwilę później policja podała, że dziewczynka nie żyje.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja. Ulica Dworcowa w rejonie skrzyżowania jest całkowicie zablokowana. Płocka policja apeluje o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie. Utrudnienia mają potrwać do godziny 12.

Kierowca ciężarówki pozostaje na miejscu zdarzenia. Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego zdarzenia.

