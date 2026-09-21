Ciężarówka z kurczakami przewróciła się i wpadła do rowu. Droga będzie zablokowana przez kilka godzin

21 września 2026 09:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w Nowym Trzepowie pod Płockiem. Przed godziną 7 doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego marki Iveco. Pojazd przewrócił się i wjechał do rowu, a droga została całkowicie zablokowana. Kierowca ciężarówki odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Policja ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

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Fot. Policja w Płocku.

Kierowca trafił do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ciężarówką kierował 37-letni mężczyzna. Na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Iveco przewróciło się, a następnie wjechało do przydrożnego rowu. Dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane przez funkcjonariuszy.

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W wyniku odniesionych obrażeń 37-letni kierowca został przetransportowany do szpitala. Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Na razie policja nie przekazała informacji o charakterze ani stopniu odniesionych przez niego obrażeń.

Zdarzenie może wymagać dłuższych działań służb również ze względu na charakter przewożonego ładunku. Ciężarówką transportowane były kurczaki. Policja nie podała w komunikacie dodatkowych informacji dotyczących ładunku ani tego, czy zwierzęta ucierpiały w zdarzeniu.

Fot. Policja w Płocku.

Droga całkowicie zablokowana. Policja wskazuje objazd

W miejscu zdarzenia nie ma obecnie możliwości przejazdu. Droga została całkowicie zablokowana, a policjanci kierują kierowców na objazdy. Zalecana trasa prowadzi przez Stare Draganie. Utrudnienia mogą utrzymywać się przez kilka godzin, dlatego osoby planujące przejazd przez Nowe Trzepowo powinny wybrać inną drogę i uwzględnić dodatkowy czas podróży.

Na miejscu prowadzone są działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz usuwaniem jego skutków. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.

Fot. Policja w Płocku.
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