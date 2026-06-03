Ciężki wypadek na kolei. Mężczyzna za bardzo zbliżył się do krawędzi i wpadł pod pociąg

3 czerwca 2026 18:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na stacji Warszawa Choszczówka przy ul. Zawiślańskiej, 63-letni mężczyzna wpadł pod pociąg relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin. Stan poszkodowanego jest ciężki.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Zdarzenie potwierdzają mł. asp. Bartłomiej Śniadała z KSP oraz kpt. Paweł Baran ze Stołecznej Straży Pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło ok. godz. 16:30.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna stał na peronie i zbyt blisko zbliżył się do krawędzi, wpadając pod nadjeżdżający skład. Stan poszkodowanego jest bardzo ciężki. Doznał on poważnych obrażeń głowy i nogi. Na miejscu działają 3 zastępy straży pożarnej (10 strażaków), Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja. Podróżni powinni spodziewać się utrudnień w ruchu kolejowym.

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