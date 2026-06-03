Ciężki wypadek na kolei. Mężczyzna za bardzo zbliżył się do krawędzi i wpadł pod pociąg
Na stacji Warszawa Choszczówka przy ul. Zawiślańskiej, 63-letni mężczyzna wpadł pod pociąg relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin. Stan poszkodowanego jest ciężki.
Zdarzenie potwierdzają mł. asp. Bartłomiej Śniadała z KSP oraz kpt. Paweł Baran ze Stołecznej Straży Pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło ok. godz. 16:30.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna stał na peronie i zbyt blisko zbliżył się do krawędzi, wpadając pod nadjeżdżający skład. Stan poszkodowanego jest bardzo ciężki. Doznał on poważnych obrażeń głowy i nogi. Na miejscu działają 3 zastępy straży pożarnej (10 strażaków), Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja. Podróżni powinni spodziewać się utrudnień w ruchu kolejowym.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.