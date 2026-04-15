Co lata nad Grochowem? Mieszkańcy zaniepokojeni, sypią się pytania na social media

15 kwietnia 2026 22:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Grochowa i okolic od kilku dni spoglądają w niebo z rosnącym niepokojem. Nisko lecące śmigłowce przyciągają uwagę i wywołują pytania. Co to za maszyny i dlaczego krążą nad dzielnicą?

Black Hawk na wyposażeniu Polskiej armii. Fot. Shutterstock.

Black Hawki nad Warszawą

Wiele wskazuje na to, że chodzi o wojskowe Black Hawki, które wystartowały z pobliskiego Rembertowa. Śmigłowce, które można zaobserwować nad prawobrzeżną Warszawą, to najprawdopodobniej maszyny typu S-70i Black Hawk. Znajdują się one na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.

Polska dysponuje 8 takimi śmigłowcami. Zostały one dostarczone przez zakłady PZL Mielec, należące do koncernu Lockheed Martin. To nowoczesne maszyny, przystosowane do realizacji najbardziej wymagających zadań.

Ich charakterystyczny dźwięk i sylwetka sprawiają, że trudno je pomylić z innymi statkami powietrznymi.

Ćwiczenia w rejonie Rembertowa

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są ćwiczenia wojskowe. Rembertów to ważny punkt na mapie wojskowej Warszawy. Znajdują się tam jednostki i infrastruktura wykorzystywana przez armię.

Takie loty szkoleniowe odbywają się regularnie. Wojsko ćwiczy różne scenariusze, w tym operacje specjalne, transport żołnierzy czy działania w terenie zurbanizowanym.

Niskie przeloty nad miastem mogą być elementem treningu. Piloci uczą się manewrowania w trudnych warunkach i reagowania na dynamiczne sytuacje.

Do czego służą te maszyny?

Black Hawki w wersji S-70i są wykorzystywane głównie przez Wojska Specjalne. Ich zadania obejmują szybki transport żołnierzy, ewakuację, wsparcie operacji oraz działania nocne.

Maszyny mogą działać w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Są wyposażone w nowoczesne systemy nawigacji i łączności.

To sprzęt, który odgrywa kluczową rolę w operacjach wymagających precyzji i szybkości działania.

Zachowaj spokój, nic się nie dzieje

Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększony hałas i widok nietypowych manewrów w powietrzu. Choć może to budzić niepokój, takie działania są standardową częścią szkolenia wojska.

Nie ma informacji, które wskazywałyby na jakiekolwiek zagrożenie. Ćwiczenia są prowadzone rutynowo i mają na celu utrzymanie gotowości operacyjnej.

Jeśli więc znów usłyszysz charakterystyczny huk nad Grochowem, najpewniej to element wojskowego treningu – a nie powód do obaw.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

