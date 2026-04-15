Co lata nad Grochowem? Mieszkańcy zaniepokojeni, sypią się pytania na social media
Mieszkańcy Grochowa i okolic od kilku dni spoglądają w niebo z rosnącym niepokojem. Nisko lecące śmigłowce przyciągają uwagę i wywołują pytania. Co to za maszyny i dlaczego krążą nad dzielnicą?
Black Hawki nad Warszawą
Wiele wskazuje na to, że chodzi o wojskowe Black Hawki, które wystartowały z pobliskiego Rembertowa. Śmigłowce, które można zaobserwować nad prawobrzeżną Warszawą, to najprawdopodobniej maszyny typu S-70i Black Hawk. Znajdują się one na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.
Polska dysponuje 8 takimi śmigłowcami. Zostały one dostarczone przez zakłady PZL Mielec, należące do koncernu Lockheed Martin. To nowoczesne maszyny, przystosowane do realizacji najbardziej wymagających zadań.
Ich charakterystyczny dźwięk i sylwetka sprawiają, że trudno je pomylić z innymi statkami powietrznymi.
Ćwiczenia w rejonie Rembertowa
Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są ćwiczenia wojskowe. Rembertów to ważny punkt na mapie wojskowej Warszawy. Znajdują się tam jednostki i infrastruktura wykorzystywana przez armię.
Takie loty szkoleniowe odbywają się regularnie. Wojsko ćwiczy różne scenariusze, w tym operacje specjalne, transport żołnierzy czy działania w terenie zurbanizowanym.
Niskie przeloty nad miastem mogą być elementem treningu. Piloci uczą się manewrowania w trudnych warunkach i reagowania na dynamiczne sytuacje.
Do czego służą te maszyny?
Black Hawki w wersji S-70i są wykorzystywane głównie przez Wojska Specjalne. Ich zadania obejmują szybki transport żołnierzy, ewakuację, wsparcie operacji oraz działania nocne.
Maszyny mogą działać w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Są wyposażone w nowoczesne systemy nawigacji i łączności.
To sprzęt, który odgrywa kluczową rolę w operacjach wymagających precyzji i szybkości działania.
Zachowaj spokój, nic się nie dzieje
Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększony hałas i widok nietypowych manewrów w powietrzu. Choć może to budzić niepokój, takie działania są standardową częścią szkolenia wojska.
Nie ma informacji, które wskazywałyby na jakiekolwiek zagrożenie. Ćwiczenia są prowadzone rutynowo i mają na celu utrzymanie gotowości operacyjnej.
Jeśli więc znów usłyszysz charakterystyczny huk nad Grochowem, najpewniej to element wojskowego treningu – a nie powód do obaw.
