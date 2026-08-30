Co powinno być w domu na wypadek długiej awarii prądu? Rządowa agencja podaje podstawową listę

30 sierpnia 2026 20:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kilka godzin bez energii elektrycznej może oznaczać znacznie więcej niż brak światła. Przestają działać urządzenia, może pojawić się problem z ładowaniem telefonu, płatnościami, ogrzewaniem czy dostępem do informacji. Dlatego służby zalecają wcześniejsze przygotowanie podstawowych zapasów na sytuacje kryzysowe.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Woda jest najważniejsza

Jednym z podstawowych elementów domowego zabezpieczenia jest zapas wody.

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W sytuacji poważnej awarii mogą wystąpić również problemy z infrastrukturą wodociągową, dlatego nie warto zakładać, że dostęp do bieżącej wody będzie zawsze zapewniony.

Zapas powinien być dostosowany do liczby domowników.

Przyda się żywność niewymagająca lodówki

Warto mieć produkty o długim terminie przydatności, które można zjeść bez skomplikowanego przygotowania.

W przypadku długiej awarii żywność przechowywana w lodówce i zamrażarce może zacząć się psuć.

Dobrym rozwiązaniem są produkty, które można przechowywać w temperaturze pokojowej.

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Latarka zamiast telefonu

Telefon może pełnić funkcję latarki, ale szybko zużywa wtedy baterię.

Znacznie lepiej posiadać osobną latarkę oraz zapas odpowiednich baterii.

W sytuacji awaryjnej energia w telefonie może być potrzebna do kontaktu z bliskimi i odbierania komunikatów.

Powerbank powinien być naładowany

Nienaładowany powerbank w sytuacji kryzysowej jest praktycznie bezużyteczny.

Jeżeli ma być elementem domowego zestawu bezpieczeństwa, warto regularnie sprawdzać stan jego baterii.

Radio może okazać się bardzo ważne

W przypadku problemów z internetem lub siecią komórkową radio na baterie może pozwolić na odbieranie komunikatów służb.

To jeden z powodów, dla których pojawia się ono w zaleceniach dotyczących przygotowania na sytuacje kryzysowe.

Leki i podstawowe środki higieniczne

Osoby stale przyjmujące leki powinny szczególnie uważać, aby nie zostać bez potrzebnych preparatów.

Przydatna będzie również podstawowa apteczka i środki higieniczne.

Najważniejsza zasada jest prosta: zapas przygotowuje się przed awarią, a nie wtedy, gdy prąd już zniknie.

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