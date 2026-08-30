Masz emeryturę 3000, 3500 albo 4000 zł? Sprawdź, ile czternastki dostaniesz we wrześniu
We wrześniu 2026 roku do milionów emerytów i rencistów trafi dodatkowa wypłata z ZUS. Pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, ale nie każdy otrzyma właśnie taką kwotę. Kluczowa jest wysokość podstawowego świadczenia. Po przekroczeniu 2900 zł brutto zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”. Przy odpowiednio wysokiej emeryturze czternastka może natomiast nie zostać wypłacona wcale.
Pełne 1978,49 zł dla części seniorów
Zasady tegorocznej czternastki są już znane.
Osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymają pełną kwotę dodatkowego świadczenia, czyli 1978,49 zł brutto.
Senior nie musi w tym celu składać żadnego wniosku. ZUS przyzna i wypłaci pieniądze automatycznie razem z emeryturą lub rentą.
Sytuacja zmienia się po przekroczeniu progu 2900 zł.
Masz 3000 zł emerytury? Czternastka będzie niższa o 100 zł
Mechanizm jest prosty. Każda złotówka podstawowego świadczenia powyżej 2900 zł oznacza o złotówkę niższą czternastkę.
Można więc łatwo policzyć orientacyjne kwoty brutto.
Przy emeryturze 3000 zł brutto próg zostaje przekroczony o 100 zł. Czternastka wyniesie więc 1878,49 zł brutto.
Przy emeryturze 3200 zł będzie to 1678,49 zł.
Osoba otrzymująca 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł, dlatego ZUS wypłaci jej 1378,49 zł brutto. Dokładnie taki przykład podaje sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przy emeryturze 4000 zł brutto dodatkowe świadczenie wyniesie już tylko 878,49 zł brutto.
A przy świadczeniu w wysokości 4500 zł brutto pozostanie 378,49 zł brutto.
Jest granica, po której ZUS nie wypłaci nic
Przepisy przewidują minimalną wysokość czternastki.
Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” dodatkowe świadczenie miałoby wynieść mniej niż 50 zł brutto, nie zostanie wypłacone.
W praktyce oznacza to, że w 2026 roku czternastki nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.
To ważne, bo nie istnieje jedna kwota czternastej emerytury dla wszystkich seniorów.
Kiedy pieniądze pojawią się na kontach?
ZUS rozpocznie wypłaty już 1 września.
Kolejne terminy przypadają na 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają otrzymać dodatkowe pieniądze 1 października.
Czternastka zostanie przekazana razem z podstawowym świadczeniem.
Od wypłaty pobierana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota, która ostatecznie pojawi się na rachunku seniora, będzie niższa od podawanej wartości brutto.
Komornik nie zabierze czternastki
Dodatkowe świadczenie jest wolne od potrąceń i egzekucji komorniczej.
Co więcej, ZUS wskazuje, że czternasta emerytura nie wpływa na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
Dla części seniorów wrześniowy przelew będzie więc wyraźnie większy niż zwykle. Najwięcej otrzymają osoby ze świadczeniem do 2900 zł brutto. Powyżej tego progu dodatkowa wypłata zaczyna stopniowo maleć, aż znika po przekroczeniu 4828,49 zł brutto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.