Co z kartą Moja Biedronka po śmierci właściciela? Regulamin nie pozostawia wątpliwości
Miliony Polaków korzystają z programów lojalnościowych, takich jak Moja Biedronka czy Lidl Plus, aby płacić mniej za zakupy, zbierać kupony i korzystać z promocji. Co jednak dzieje się z takim kontem po śmierci jego właściciela? Czy rodzina może nadal z niego korzystać? Regulaminy obu sieci jasno określają zasady.
Karta lojalnościowa nie podlega dziedziczeniu
Programy lojalnościowe są przypisane do konkretnej osoby, która zaakceptowała regulamin i założyła konto. Oznacza to, że karta Moja Biedronka ani zgromadzone na niej korzyści nie wchodzą do spadku.
Podobne zasady obowiązują również w programie Lidl Plus i innych popularnych programach lojalnościowych. Konto pozostaje przypisane wyłącznie do jego właściciela.
W praktyce wiele osób korzysta z jednego numeru
Codzienność wygląda jednak nieco inaczej. W Biedronce do skorzystania z promocji często wystarczy podać przy kasie numer telefonu przypisany do konta. Z tego rozwiązania korzystają całe rodziny, które wspólnie robią zakupy.
Po śmierci właściciela konta może się więc zdarzyć, że bliscy nadal będą używać tego samego numeru telefonu i korzystać z rabatów. Sam sklep nie zawsze ma możliwość ustalenia, kto faktycznie posługuje się kontem.
Regulamin przewiduje konsekwencje
Choć w praktyce takie sytuacje mogą się zdarzać, regulamin programu Moja Biedronka nie pozwala na korzystanie z konta osoby zmarłej. W przypadku wykrycia naruszenia operator programu może zablokować lub usunąć konto.
Oznacza to utratę wszystkich zgromadzonych korzyści, w tym kuponów, rabatów czy historii zakupów.
Podobne zasady obowiązują w Lidlu. Regulamin Lidl Plus przewiduje możliwość usunięcia konta oraz anulowania promocji i kuponów uzyskanych niezgodnie z zasadami programu.
Co zrobić po śmierci właściciela?
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z konta należącego do zmarłej osoby i założenie własnego konta w programie lojalnościowym.
Warto pamiętać, że zarówno Moja Biedronka, jak i Lidl Plus są bezpłatne, a rejestracja nowego użytkownika zajmuje zaledwie kilka minut. Dzięki temu można korzystać z promocji zgodnie z regulaminem i uniknąć ryzyka zablokowania konta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.