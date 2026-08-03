Co z kartą Moja Biedronka po śmierci właściciela? Regulamin nie pozostawia wątpliwości

3 sierpnia 2026 16:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Miliony Polaków korzystają z programów lojalnościowych, takich jak Moja Biedronka czy Lidl Plus, aby płacić mniej za zakupy, zbierać kupony i korzystać z promocji. Co jednak dzieje się z takim kontem po śmierci jego właściciela? Czy rodzina może nadal z niego korzystać? Regulaminy obu sieci jasno określają zasady.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Karta lojalnościowa nie podlega dziedziczeniu

Programy lojalnościowe są przypisane do konkretnej osoby, która zaakceptowała regulamin i założyła konto. Oznacza to, że karta Moja Biedronka ani zgromadzone na niej korzyści nie wchodzą do spadku.

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Podobne zasady obowiązują również w programie Lidl Plus i innych popularnych programach lojalnościowych. Konto pozostaje przypisane wyłącznie do jego właściciela.

W praktyce wiele osób korzysta z jednego numeru

Codzienność wygląda jednak nieco inaczej. W Biedronce do skorzystania z promocji często wystarczy podać przy kasie numer telefonu przypisany do konta. Z tego rozwiązania korzystają całe rodziny, które wspólnie robią zakupy.

Po śmierci właściciela konta może się więc zdarzyć, że bliscy nadal będą używać tego samego numeru telefonu i korzystać z rabatów. Sam sklep nie zawsze ma możliwość ustalenia, kto faktycznie posługuje się kontem.

Regulamin przewiduje konsekwencje

Choć w praktyce takie sytuacje mogą się zdarzać, regulamin programu Moja Biedronka nie pozwala na korzystanie z konta osoby zmarłej. W przypadku wykrycia naruszenia operator programu może zablokować lub usunąć konto.

Oznacza to utratę wszystkich zgromadzonych korzyści, w tym kuponów, rabatów czy historii zakupów.

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Podobne zasady obowiązują w Lidlu. Regulamin Lidl Plus przewiduje możliwość usunięcia konta oraz anulowania promocji i kuponów uzyskanych niezgodnie z zasadami programu.

Co zrobić po śmierci właściciela?

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z konta należącego do zmarłej osoby i założenie własnego konta w programie lojalnościowym.

Warto pamiętać, że zarówno Moja Biedronka, jak i Lidl Plus są bezpłatne, a rejestracja nowego użytkownika zajmuje zaledwie kilka minut. Dzięki temu można korzystać z promocji zgodnie z regulaminem i uniknąć ryzyka zablokowania konta.

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