Co za noc! Polacy mistrzami Europy. Francuzi pokonani w wielkim finale
Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy! Biało-Czerwoni pokonali reprezentację Francji 3:1 w rozegranym w Mediolanie wielkim finale. Po niezwykle zaciętym początku podopieczni Nikoli Grbicia przejęli kontrolę nad spotkaniem i sięgnęli po trzeci w historii złoty medal europejskiego czempionatu.
To była noc pełna wielkich emocji. W sobotę 26 września reprezentacja Polski zmierzyła się z Francją w finale mistrzostw Europy siatkarzy. Stawką było nie tylko złoto, lecz także obrona tytułu wywalczonego przez Biało-Czerwonych trzy lata wcześniej.
Polacy wygrali spotkanie 3:1. Poszczególne sety zakończyły się wynikami:
- 31:29 dla Polski,
- 25:19 dla Polski,
- 25:20 dla Francji,
- 25:16 dla Polski.
Po ostatniej akcji rozpoczęło się wielkie świętowanie. Polacy po raz kolejny znaleźli się na samym szczycie europejskiej siatkówki.
Pierwszy set był prawdziwym thrillerem
Już początek finału pokazał, że żadna z drużyn nie zamierza ustąpić. Francuzi, należący do najmocniejszych zespołów świata, postawili niezwykle trudne warunki. Pierwsza partia długo pozostawała nierozstrzygnięta, a obie reprezentacje walczyły punkt za punkt.
Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowali Polacy. Biało-Czerwoni wygrali pierwszego seta 31:29, zyskując bardzo ważną przewagę psychologiczną.
W drugiej partii reprezentacja Polski zaczęła wyraźnie dominować. Skuteczna zagrywka, dobra gra w obronie i konsekwencja w ataku pozwoliły wygrać 25:19 i objąć prowadzenie 2:0.
Francuzi odpowiedzieli, ale Polacy nie wypuścili złota
Reprezentacja Francji nie zamierzała się poddawać. W trzecim secie rywale poprawili swoją grę i zwyciężyli 25:20. Wynik meczu wynosił wtedy 2:1, a finał ponownie stał się otwarty.
Biało-Czerwoni nie pozwolili jednak Francuzom doprowadzić do tie-breaka. W czwartej partii ponownie przejęli inicjatywę i odskoczyli rywalom. Z każdą kolejną akcją złoty medal był coraz bliżej.
Polacy wygrali decydującego seta 25:16, a całe spotkanie 3:1. Francuzi musieli zadowolić się srebrnym medalem.
Polacy obronili tytuł mistrzów Europy
Zwycięstwo w Mediolanie oznacza, że Polska obroniła tytuł zdobyty w 2023 roku. To trzeci złoty medal mistrzostw Europy w historii reprezentacji. Poprzednie triumfy Biało-Czerwoni odnieśli w 2009 i 2023 roku.
Droga do finału była imponująca. W fazie pucharowej Polacy najpierw pokonali Łotwę 3:0, następnie w ćwierćfinale wygrali z Niemcami 3:0, a w półfinale w takim samym stosunku odprawili Słowenię. Przed finałem nie stracili więc w fazie pucharowej ani jednego seta.
Dopiero Francuzi zdołali urwać mistrzom jedną partię. Nie wystarczyło to jednak, aby zatrzymać rozpędzoną drużynę Nikoli Grbicia.
Wielka noc polskiej siatkówki
Sobotni finał był kolejnym potwierdzeniem, że reprezentacja Polski od lat należy do ścisłej światowej czołówki. Biało-Czerwoni wytrzymali presję najważniejszego spotkania turnieju i po raz kolejny zapisali się w historii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.