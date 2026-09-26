Nie żyje 29-letni policjant. Został postrzelony podczas służby
Tragicznie zakończyła się policyjna interwencja w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Nie żyje sierżant Natan Sieroń, 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Policjant został postrzelony w głowę podczas wykonywania obowiązków służbowych. Lekarze walczyli o jego życie, jednak odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.
Informację o śmierci funkcjonariusza przekazała Komenda Główna Policji. W opublikowanym komunikacie policjanci pożegnali swojego kolegę i podkreślili, że do końca pozostał wierny słowom policyjnego ślubowania.
„Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sierż. Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym” – przekazała Komenda Główna Policji.
Tragiczna interwencja w Kraśniku Górnym
Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek 24 września w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Policjanci pojawili się na jednej z posesji w związku z informacją o przedmiotach, które mogły pochodzić z kradzieży.
Według dotychczasowych ustaleń podczas prowadzonych czynności na teren posesji wrócił 33-letni mężczyzna. Miał oddać w kierunku funkcjonariuszy dwa strzały z broni palnej. Jeden z pocisków trafił młodego policjanta w głowę.
Ranny funkcjonariusz został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jego stan od początku określano jako bardzo ciężki. Pomimo wysiłków lekarzy życia policjanta nie udało się uratować.
Podejrzany został zatrzymany po pościgu
Po oddaniu strzałów napastnik miał rozpocząć ucieczkę. Został zatrzymany przez policjantów podczas pościgu.
33-latek usłyszał początkowo zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Po śmierci policjanta kwalifikacja prawna czynu ma zostać zmieniona. Prokuratura zapowiedziała, że sprawa będzie dotyczyć dokonanego zabójstwa funkcjonariusza połączonego z czynną napaścią. Śledztwo pozostaje w toku, a jego szczegółowe okoliczności będą wyjaśniane przez prokuraturę.
Miał 29 lat i służył od niespełna dwóch lat
Sierżant Natan Sieroń był funkcjonariuszem pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Miał zaledwie 29 lat, a w policji służył od niespełna dwóch lat.
Komenda Główna Policji podkreśliła, że zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych.
„Odszedł, pełniąc służbę do końca – wierny słowom roty ślubowania: «nawet z narażeniem życia»” – napisano w oficjalnym pożegnaniu.
Rodzinie, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego funkcjonariusza przekazano kondolencje. Policjanci w całym kraju publikują słowa pożegnania oraz wyrazy współczucia.
Policja pożegnała młodego funkcjonariusza
Śmierć sierżanta Natana Sieronia poruszyła środowisko policyjne w całej Polsce. Tragiczna interwencja pokazuje, jak niebezpieczna może być codzienna służba funkcjonariuszy – również podczas czynności, które początkowo nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie życia.
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Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.