Tragedia w polskim mieście. Nie żyje trzyletnie dziecko
Dramatyczne wydarzenia w Kościerzynie w województwie pomorskim. W jednym z garaży samochód przygniótł trzyletniego chłopca. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne okoliczności tragedii.
Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 26 września około południa przy ulicy Kartuskiej w Kościerzynie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące małego dziecka przygniecionego przez samochód w garażu.
Na miejsce skierowano policjantów, strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Rozpoczęła się walka o życie trzyletniego chłopca.
Ratownicy próbowali uratować trzylatka
Dziecku udzielono natychmiastowej pomocy medycznej. Pomimo prowadzonej reanimacji i wysiłków ratowników chłopca nie udało się uratować.
Policjanci zabezpieczyli miejsce tragedii i rozpoczęli wykonywanie czynności procesowych. Mundurowi przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczali ślady, które mogą pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
Na obecnym etapie służby nie przekazały pełnej informacji o tym, w jaki sposób samochód ruszył ani kto znajdował się przy pojeździe. Nie należy więc przesądzać o odpowiedzialności którejkolwiek z osób przed zakończeniem postępowania.
Policja wyjaśnia okoliczności tragedii
Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać między innymi, dlaczego pojazd zaczął się poruszać oraz czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, awarii lub błędu człowieka.
Kluczowe znaczenie mogą mieć oględziny samochodu i garażu, zabezpieczone ślady oraz zeznania świadków. Dopiero zebranie całego materiału pozwoli ustalić przebieg tragedii.
Z uwagi na dobro rodziny i wiek dziecka służby nie ujawniają wszystkich szczegółów zdarzenia.
Ogromna tragedia w Kościerzynie
Wiadomość o śmierci trzyletniego chłopca wstrząsnęła mieszkańcami Kościerzyny. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby.
Postępowanie pozostaje w toku. Policja apeluje, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji i nie obarczać winą członków rodziny przed oficjalnym zakończeniem czynności.
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Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.