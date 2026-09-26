Dziś większość sklepów będzie zamknięta. Na kolejną niedzielę handlową długo poczekamy

27 września 2026 00:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niedziela 27 września nie jest niedzielą handlową. Zamknięte pozostaną więc galerie, dyskonty i większość supermarketów. Klienci, którzy liczyli na jesienne zakupy w weekend, muszą uzbroić się w cierpliwość — następna niedziela handlowa wypada dopiero 6 grudnia. Później sytuacja zmieni się diametralnie, ponieważ sklepy będą mogły działać przez trzy kolejne niedziele.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Od ostatniej niedzieli handlowej minął już prawie miesiąc. Poprzedni termin przypadł 30 sierpnia, gdy wiele osób kompletowało szkolne wyprawki oraz korzystało z kończących się wakacyjnych wyprzedaży.

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Jesienią podobnej okazji jednak nie będzie. Ani we wrześniu, ani w październiku, ani w listopadzie nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej.

Następna niedziela handlowa dopiero w Mikołajki

Najbliższy termin, w którym większość sklepów będzie mogła działać bez ograniczeń wynikających z zakazu handlu, przypada na:

6 grudnia 2026 roku

Będą to jednocześnie Mikołajki. Można więc spodziewać się dużego zainteresowania galeriami handlowymi, sklepami z zabawkami, elektroniką, ubraniami i dekoracjami świątecznymi.

Od niedzieli 27 września do kolejnej niedzieli handlowej pozostaje dziesięć tygodni. To najdłuższa przerwa w tegorocznym kalendarzu takich dni.

W grudniu zacznie się handlowy maraton

Po wielotygodniowej przerwie handel będzie dozwolony aż przez trzy kolejne niedziele. Wynika to z przepisów przewidujących trzy niedziele handlowe poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia.

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Pozostałe niedziele handlowe w 2026 roku przypadają:

  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Dla klientów będzie to możliwość rozłożenia świątecznych zakupów na kilka weekendów. Sklepy mogą spodziewać się jednak bardzo dużego ruchu, szczególnie 20 grudnia, czyli zaledwie cztery dni przed Wigilią.

W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek.

Czy dzisiaj wszystkie sklepy będą zamknięte?

Zakaz handlu nie oznacza, że w niedzielę nie będzie można zrobić żadnych zakupów. Ustawa przewiduje szereg wyjątków.

Otwarte mogą być między innymi:

  • stacje paliw,
  • apteki i punkty apteczne,
  • sklepy na dworcach i lotniskach,
  • placówki, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel,
  • niektóre piekarnie, cukiernie i lodziarnie,
  • kwiaciarnie,
  • punkty działające w hotelach i placówkach medycznych.

Czynne mogą być także wybrane sklepy franczyzowe, jeśli za ladą stanie ich właściciel. Decyzja o otwarciu i godzinach działania należy jednak do konkretnego przedsiębiorcy.

Przed wyjściem warto sprawdzić informacje podane przez wybraną placówkę. Godziny niedzielnego działania mogą być krótsze niż w pozostałe dni tygodnia.

W 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych

W tegorocznym kalendarzu znalazło się łącznie osiem niedziel bez ustawowego zakazu handlu. Pięć z nich już minęło:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia.

Przed nami pozostały wyłącznie trzy grudniowe terminy. Po 20 grudnia kolejna możliwość niedzielnych zakupów w większości dużych sklepów pojawi się dopiero w 2027 roku.

Za złamanie zakazu handlu pracodawcy grozi grzywna od 1000 do nawet 100 tys. zł. Kontrolę przestrzegania przepisów prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy.

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