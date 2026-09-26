Dziś większość sklepów będzie zamknięta. Na kolejną niedzielę handlową długo poczekamy
Niedziela 27 września nie jest niedzielą handlową. Zamknięte pozostaną więc galerie, dyskonty i większość supermarketów. Klienci, którzy liczyli na jesienne zakupy w weekend, muszą uzbroić się w cierpliwość — następna niedziela handlowa wypada dopiero 6 grudnia. Później sytuacja zmieni się diametralnie, ponieważ sklepy będą mogły działać przez trzy kolejne niedziele.
Od ostatniej niedzieli handlowej minął już prawie miesiąc. Poprzedni termin przypadł 30 sierpnia, gdy wiele osób kompletowało szkolne wyprawki oraz korzystało z kończących się wakacyjnych wyprzedaży.
Jesienią podobnej okazji jednak nie będzie. Ani we wrześniu, ani w październiku, ani w listopadzie nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej.
Następna niedziela handlowa dopiero w Mikołajki
Najbliższy termin, w którym większość sklepów będzie mogła działać bez ograniczeń wynikających z zakazu handlu, przypada na:
6 grudnia 2026 roku
Będą to jednocześnie Mikołajki. Można więc spodziewać się dużego zainteresowania galeriami handlowymi, sklepami z zabawkami, elektroniką, ubraniami i dekoracjami świątecznymi.
Od niedzieli 27 września do kolejnej niedzieli handlowej pozostaje dziesięć tygodni. To najdłuższa przerwa w tegorocznym kalendarzu takich dni.
W grudniu zacznie się handlowy maraton
Po wielotygodniowej przerwie handel będzie dozwolony aż przez trzy kolejne niedziele. Wynika to z przepisów przewidujących trzy niedziele handlowe poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia.
Pozostałe niedziele handlowe w 2026 roku przypadają:
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Dla klientów będzie to możliwość rozłożenia świątecznych zakupów na kilka weekendów. Sklepy mogą spodziewać się jednak bardzo dużego ruchu, szczególnie 20 grudnia, czyli zaledwie cztery dni przed Wigilią.
W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek.
Czy dzisiaj wszystkie sklepy będą zamknięte?
Zakaz handlu nie oznacza, że w niedzielę nie będzie można zrobić żadnych zakupów. Ustawa przewiduje szereg wyjątków.
Otwarte mogą być między innymi:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- sklepy na dworcach i lotniskach,
- placówki, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel,
- niektóre piekarnie, cukiernie i lodziarnie,
- kwiaciarnie,
- punkty działające w hotelach i placówkach medycznych.
Czynne mogą być także wybrane sklepy franczyzowe, jeśli za ladą stanie ich właściciel. Decyzja o otwarciu i godzinach działania należy jednak do konkretnego przedsiębiorcy.
Przed wyjściem warto sprawdzić informacje podane przez wybraną placówkę. Godziny niedzielnego działania mogą być krótsze niż w pozostałe dni tygodnia.
W 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych
W tegorocznym kalendarzu znalazło się łącznie osiem niedziel bez ustawowego zakazu handlu. Pięć z nich już minęło:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia.
Przed nami pozostały wyłącznie trzy grudniowe terminy. Po 20 grudnia kolejna możliwość niedzielnych zakupów w większości dużych sklepów pojawi się dopiero w 2027 roku.
Za złamanie zakazu handlu pracodawcy grozi grzywna od 1000 do nawet 100 tys. zł. Kontrolę przestrzegania przepisów prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.