Część Pruszkowa pod wodą. Zalany skwer, brak wody w kranie. Gigantyczna awaria wodociągowa
Nieprzyjemna niespodzianka spotkała w sobotni poranek mieszkańców północnej części Pruszkowa. Zamiast strumienia wody pod prysznicem, wielu z nich zobaczyło jedynie kapiące krople lub całkowity brak zasilania. Powodem jest pęknięcie rury w rejonie ulic Poznańskiej i Konrada Kurca. Skutki awarii są widoczne gołym okiem – woda wydostająca się z uszkodzonej magistrali zalała pobliski teren zielony, tworząc lokalne rozlewisko.
Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Mieszkańcy spacerujący w rejonie ulicy Konrada Kurca mogą obserwować spore „jezioro”, które powstało na tamtejszym skwerze. Woda, która powinna płynąć do mieszkań, znalazła ujście na trawniku. Jak widać na zdjęciach z miejsca zdarzenia, teren zielony wokół drzew znalazł się pod wodą, co w połączeniu z zimową aurą i resztkami śniegu stworzyło trudne warunki dla pieszych.
Służby są już na miejscu
Na zgłoszenie błyskawicznie zareagowały służby techniczne. Na miejscu pracują ekipy MPWiK. Specjaliści zlokalizowali wyciek i prowadzą intensywne prace naprawcze. Według wstępnych szacunków przekazanych przez wodociągowców, utrudnienia nie powinny potrwać długo. Usunięcie usterki zaplanowano na około 2 godziny. Oznacza to, że sytuacja powinna wrócić do normy jeszcze przed południem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku prac na sieci podziemnej czas ten może ulec zmianie, jeśli okaże się, że pęknięcie jest bardziej skomplikowane.
Kto odczuje skutki awarii?
Utrudnienia dotyczą głównie mieszkańców północnego Pruszkowa (rejon Żbikowa i okolic). Objawy to:
- Całkowity brak wody na wyższych piętrach bloków.
- Znaczny spadek ciśnienia wody w kranach na parterach i w domach jednorodzinnych.
- Możliwe chwilowe zmętnienie wody.
Służby apelują o cierpliwość. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a brygady techniczne robią wszystko, by przywrócić zasilanie w wodę w jak najkrótszym czasie.
Co to oznacza dla Ciebie? Mieszkańcy Pruszkowa powinni wstrzymać się od użycia wody
Jeśli mieszkasz w rejonie ulicy Poznańskiej lub Kurca, ta awaria wpływa na Twoje najbliższe plany domowe:
- Wstrzymaj się z praniem: Nie włączaj teraz pralki ani zmywarki. Nawet jeśli woda leci cienkim strumieniem, nagły zanik ciśnienia może uszkodzić elektrozawory w urządzeniach AGD lub spowodować ich zapowietrzenie.
- Uważaj na „rdzawą” wodę: Gdy za około 2 godziny woda wróci do kranów, przez pierwsze kilka minut może mieć rdzawy kolor. To naturalny osad z rur poruszony gwałtowną zmianą ciśnienia. Nie pij jej i nie używaj do prania jasnych rzeczy. Spuść wodę w wannie lub zlewie, aż poleci czysta.
- Omijaj skwer przy Kurca: Zalany teren zielony jest teraz bardzo grząski i stoi na nim woda. Spacer z psem w tym miejscu to gwarancja przemoczonych butów i brudnych łap. Wybierz inną trasę.
