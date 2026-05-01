Część urzędów przestała już przyjmować wnioski, w innych gigantyczne kolejki od świtu. Ludzie czekają, by nie stracić oszczędności życia
Masz działkę bez „wuzetki” i planujesz kiedyś na niej postawić dom? Zostały 3 miesiące na złożenie wniosku na starych zasadach. 31 sierpnia 2026 roku termin mija bezpowrotnie – a zdecydowana większość spośród 2 479 gmin w Polsce nadal nie ma uchwalonego planu ogólnego, który od tego dnia staje się jedyną mapą możliwej zabudowy. Część gmin, które już plan uchwaliły, zamknęła przyjmowanie wniosków na dawnych zasadach. W reszcie – kolejki od rana, urzędnicy w nadgodzinach i stosy dokumentów, przez które nie można się przebić.
Stan na dziś: 1,3 proc. gmin gotowych, 98,7 proc. w opóźnieniu
W połowie listopada 2025 roku wiceminister Michał Jaros informował Sejm, że plan ogólny uchwaliły zaledwie 2 gminy spośród 2 479. Pół roku później obraz jest nieco lepszy – ale tylko nieco. Według danych opublikowanych w połowie kwietnia 2026 roku plan ogólny zdążyło uchwalić ok. 1,3 proc. gmin, czyli ok. 32 samorządy. To postęp, ale przy skali problemu – katastrofalnie mały. 98,7 proc. gmin wciąż pracuje, dopracowuje lub czeka na procedury.
Układ sił w tych opóźnionych gminach jest zróżnicowany: część ma gotowy projekt i czeka na głosowanie rady, część tkwi w konsultacjach społecznych, część dopiero kończy przetarg na wykonawcę dokumentu. Około 40 proc. gmin jeszcze niedawno nie miało nawet wybranej firmy planistycznej. Średni czas procedury uchwalenia planu ogólnego to 15-20 miesięcy – dla gmin zaczynających dziś jest to termin kompletnie nierealistyczny.
Rząd zareagował. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji 14 kwietnia 2026 roku, a 30 kwietnia 2026 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Kluczowa zmiana: termin obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przesunięto do 31 sierpnia 2026 roku. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 roku. Gminy zyskują dodatkowe 2 miesiące na uchwalenie planów ogólnych – a właściciele działek mają do 31 sierpnia, by złożyć wniosek o WZ na starych zasadach.
Co się dzieje od 1 lipca – i co zmienia się od 31 sierpnia
Tu jest sedno, którego nie widać w nagłówkach. Od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie większość przepisów nowej ustawy – m.in. ograniczenie składania wniosków o WZ tylko do osób dysponujących nieruchomością. Studia uwarunkowań pozostają jednak w mocy do 31 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że wnioski o warunki zabudowy składane na starych zasadach można składać do 31 sierpnia 2026 roku lub do chwili uchwalenia przez gminę planu ogólnego – w zależności co nastąpi wcześniej.
Jeśli gmina do końca sierpnia zdąży uchwalić plan ogólny: od dnia jego wejścia w życie decyzja o warunkach zabudowy może być wydana wyłącznie dla działki leżącej w Obszarze Uzupełnienia Zabudowy (OUZ). Działka poza OUZ – bez względu na to, czy obok stoją inne domy i czy spełnia zasadę dobrego sąsiedztwa – nie otrzyma „wuzetki”.
Jeśli gmina do końca czerwca nie zdąży – sytuacja jest bardziej skomplikowana i prawnie niejednoznaczna. Przepisy przejściowe zakładają, że wydawanie WZ „nie zostanie całkowicie zawieszone”, ale będzie działać z ograniczeniami. W praktyce oznacza to, że część gmin po prostu przestanie wydawać decyzje do czasu uchwalenia planu – bo urzędnicy nie mają podstawy prawnej do działania na starych zasadach, a na nowych nie ma jeszcze dokumentu, na którym mieliby się oprzeć. To właśnie jest scenariusz blokady inwestycyjnej, przed którym ostrzegają prawnicy i organizacje deweloperskie.
Gminy, które już uchwaliły plan – zamknęły okno
Właściciele działek w gminach, które zdążyły uchwalić plan ogólny – a takich jest ok. 32 w całej Polsce – są już w nowej rzeczywistości. W tych gminach nie przyjmuje się już wniosków o warunki zabudowy na starych zasadach dobrego sąsiedztwa. Od chwili wejścia planu w życie każdy nowy wniosek musi spełniać wymóg położenia w OUZ – i jest rozpatrywany według nowych reguł. Właściciel działki, który zaspał i nie złożył wniosku przed uchwaleniem planu, stracił możliwość skorzystania z dotychczasowej furtki.
OUZ – obszar uzupełnienia zabudowy – to strefa wyznaczana przez gminę w planie ogólnym. Musi obejmować zgrupowanie co najmniej 5 istniejących budynków, z których każdy jest w odległości nie większej niż 100 m od innego. Wymóg jest rygorystyczny: działki na obrzeżach zabudowy, w szczerym polu, przy rozproszonych siedliskach – jeśli nie spełniają tej definicji, wypadają z możliwości uzyskania WZ. Gminy mają tu ogromną swobodę: mogą wyznaczyć OUZ szeroko lub bardzo wąsko. Wybory planistyczne poczynione przez radę gminy decydują o milionach złotych wartości gruntów.
Kolejki i paraliż: jak wygląda dziś urząd gminy
W gminach, które jeszcze nie uchwaliły planu, sytuacja jest skrajna. Właściciele działek zdają sobie sprawę, że czas ucieka – i masowo ruszyli po wnioski. Statystyczny urząd gminy przyjmował przed reformą kilkadziesiąt wniosków o warunki zabudowy miesięcznie. Dziś taka sama liczba wpływa w ciągu tygodnia. W większych gminach i na obrzeżach aglomeracji mówi się o setkach dokumentów tygodniowo.
Urzędnicy pracują w nadgodzinach, gminy zatrudniają pracowników na umowy czasowe, przed wejściami do urzędów stoją kolejki od wczesnego rana. Kary za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy zostały zawieszone do końca 2026 roku – bo bez tego mechanizmu małe samorządy płaciłyby do budżetu państwa dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie za coś, czego fizycznie nie są w stanie wykonać. Ustawowa stawka wynosiła 500 zł dziennie za każdą zwłokę.
Skutkiem spiętrzenia wniosków jest masowe wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję. Standardowy czas to 65 dni. W wielu gminach czas ten wydłużył się do 6-9 miesięcy lub więcej. Wniosek złożony dziś, w maju 2026 roku, może nie doczekać się decyzji przed końcem roku. Kluczowe jest jednak to, że jeśli wniosek został złożony przed wejściem w życie planu ogólnego lub przed 1 lipca 2026 roku – jest rozpatrywany na starych zasadach, niezależnie od tego, kiedy decyzja faktycznie zostanie wydana.
Nowe ograniczenie: wnioski tylko dla właścicieli
Ten sam pakiet zmian, który przesuwa termin planów ogólnych do 31 sierpnia, zawiera już uchwaloną zmianę, która przeraża branżę nieruchomości. Ustawa uchwalona 30 kwietnia 2026 roku ogranicza prawo składania wniosków o warunki zabudowy wyłącznie do osób, które mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dziś wniosek może złożyć każdy – właściciel, dzierżawca, osoba planująca zakup, nawet ktoś mający tylko zamiar inwestycji. Zmiana uderzy przede wszystkim w przyszłych nabywców gruntów. Kupujesz działkę i chcesz przed podpisaniem aktu notarialnego sprawdzić, czy będziesz mógł na niej wybudować dom? Po nowelizacji, która wchodzi w życie 1 lipca 2026 roku, nie złożysz wniosku, bo nie jesteś jeszcze właścicielem.
Polski Związek Firm Deweloperskich ocenia, że zmiana uderzy przede wszystkim w osoby fizyczne, nie w profesjonalnych inwestorów. Firmy deweloperskie bez trudu uzyskają pełnomocnictwo od właściciela. Natomiast przeciętny Kowalski planujący budowę domu, sprawdzający teren przed zakupem – traci narzędzie, które dziś jest dla niego standardową ochroną przed kupnem działki, na której nic nie zbuduje. Część prawników ostrzega, że właściciele będą żądali opłat za pełnomocnictwa lub wykorzystywali je jako pretekst do podbijania ceny gruntu.
Warszawskie peryferie: Wawer, Białołęka, Wesoła – co się zmieni
Reforma planistyczna dotyka Warszawy w szczególny sposób. Stolica ma własny, odrębny tryb planistyczny – Studium Uwarunkowań m.st. Warszawy, uchwalony plan miejscowy pokrywający duże obszary, a jednocześnie dzielnice, w których zabudowa jednorodzinna kwitnie właśnie dzięki warunkom zabudowy.
Wawer, Białołęka, Wesoła, Ursus, Bemowo – to dzielnice z tysiącami działek, które przez lata były zabudowywane na podstawie „wuzetek”, bo miejscowych planów tam brakowało lub obejmowały tylko część terenu. Plan ogólny dla Warszawy musi wyznaczyć OUZ w tych dzielnicach. Jeśli rada m.st. Warszawy wyznaczy go wąsko – dziesiątki tysięcy działek na obrzeżach straci status potencjalnie budowlanych.
Dla Wawra – największej powierzchniowo dzielnicy Warszawy – kwestia OUZ ma szczególne znaczenie. Zerzeń, Falenica, Anin, Marysin Wawerski to obszary zabudowy mieszanej i rozproszonej, gdzie wiele działek formalnie spełnia zasadę dobrego sąsiedztwa, ale mogłaby wypaść z wąsko zakreślonego OUZ. Właściciele gruntów w tych rejonach mają interes, by śledzić prace nad planem ogólnym Warszawy i aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych – bo to właśnie na tym etapie można wnioskować o włączenie konkretnego obszaru do OUZ.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy prowadzi prace nad planem ogólnym i przyjmuje wnioski o włączenie terenów do różnych stref planistycznych. Dokumenty robocze i harmonogram konsultacji dostępne są na stronie architektura.um.warszawa.pl.
Wartość gruntu: co może spaść, co wzrośnie
Skutek finansowy reformy dla właścicieli gruntów zależy od jednego parametru: czy działka znajdzie się w OUZ czy poza nim. Działka w OUZ lub z aktualną decyzją WZ – zyska na wartości, bo stanie się rzadkością w reżimie ograniczającej podaży terenów budowlanych. Działka poza OUZ bez WZ – może stracić kilkadziesiąt procent wartości rynkowej. Banki i rzeczoznawcy majątkowi już dziś inaczej wyceniają grunty z „papierami” i bez – po 1 lipca różnica ta może być kilkukrotnie większa.
Dla właścicieli, którzy traktowali działkę jako lokatę kapitału – i nigdy nie planowali szybkiej budowy – brak wniosku złożonego przed datą graniczną może oznaczać realną stratę majątkową. Działka „na zapas”, która przez lata rosła na wartości, może stać się gruntem rolnym bez realnej możliwości zabudowy – aż do czasu, gdy gmina uchwali dla jej terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A to trwa latami.
Co to oznacza dla Ciebie? 60 dni na działanie – i konkretna lista kroków
- Sprawdź, czy Twoja gmina ma już uchwalony plan ogólny. Jeśli tak – okno na stare zasady zamknęło się w dniu wejścia planu w życie. Możesz złożyć wniosek na nowych zasadach, ale tylko jeśli Twoja działka leży w OUZ. Sprawdź to w treści planu, dostępnej w BIP gminy. Jeśli gmina planu nie ma – masz czas do 31 sierpnia 2026 roku lub do dnia uchwalenia planu, w zależności co nastąpi wcześniej.
- Złóż wniosek o warunki zabudowy natychmiast – nawet bez kompletu dokumentów. Wniosek złożony przed 31 sierpnia 2026 roku (lub przed uchwaleniem planu w Twojej gminie) będzie rozpatrywany na starych zasadach, nawet jeśli decyzja faktycznie zostanie wydana w 2027 roku. Urząd może wezwać do uzupełnienia braków – masz wtedy 7 dni na reakcję. Samo złożenie wniosku zatrzymuje „zegar” i zabezpiecza datę.
- Złóż wniosek o WZ jeszcze w maju lub czerwcu – nie czekaj na sierpień. Urzędy są już teraz przeciążone. W lipcu i sierpniu – gdy wszyscy będą zdawać sobie sprawę z upływającego terminu 31 sierpnia – kolejki będą jeszcze dłuższe. Geodeta na mapę do celów wniosku potrzebuje 2-4 tygodni. Zaczęty teraz proces daje realną szansę na złożenie kompletu dokumentów przed pikiem.
- Jeśli planujesz zakup działki – zweryfikuj jej status planistyczny przed podpisaniem umowy. Zapytaj właściciela o pełnomocnictwo do złożenia wniosku o WZ lub sprawdź, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakup działki poza OUZ i bez WZ w gminie, która uchwali plan ogólny wąsko, to ryzyko wieloletniego zamrożenia inwestycji.
- Właściciele w Warszawie – śledź plan ogólny i bierz udział w konsultacjach. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy prowadzi prace nad planem ogólnym. Konsultacje społeczne to jedyny moment, gdy można wnioskować o korzystny przebieg granic OUZ dla swojej działki. Harmonogram i dokumenty robocze: architektura.um.warszawa.pl.
- Jeśli jesteś spadkobiercą działki niezapisanym jeszcze w księdze wieczystej – działaj natychmiast. Od 1 lipca 2026 roku wnioski o WZ mogą składać wyłącznie osoby dysponujące nieruchomością na cele budowlane – to już obowiązujące prawo, nie projekt. Brak wpisu do księgi wieczystej oznacza brak prawa do złożenia wniosku po tej dacie. Procedura sądowego wpisu spadkobiercy trwa miesiącami.
