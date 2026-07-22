Czternasta emerytura 2026. Wiadomo, ile wyniesie i kto dostanie pełną kwotę
Seniorzy mogą liczyć na kolejne dodatkowe świadczenie z ZUS. Po wypłacie trzynastej emerytury przyjdzie czas na tzw. czternastkę. W 2026 roku pełna kwota świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymają ją w tej samej wysokości.
Czternasta emerytura zostanie wypłacona automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenie trafi do uprawnionych emerytów i rencistów, a jego wysokość będzie zależeć od kwoty pobieranej emerytury lub renty.
Kto otrzyma pełną czternastkę?
Pełne świadczenie otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi:
- 1978,49 zł brutto,
- około 1800 zł „na rękę” (kwota netto może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej).
Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”
Osoby pobierające wyższe świadczenia również mogą otrzymać czternastą emeryturę, jednak jej wysokość będzie stopniowo zmniejszana.
Za każdą złotówkę przekroczenia progu 2900 zł brutto czternastka zostanie pomniejszona o złotówkę.
Przykładowe wyliczenia:
|Emerytura brutto
|Czternasta emerytura brutto
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
Do jakiej emerytury przysługuje świadczenie?
Minimalna wysokość czternastej emerytury wynosi 50 zł brutto. Oznacza to, że świadczenie otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza około 4828 zł brutto. Powyżej tej kwoty dodatkowe świadczenie nie będzie już wypłacane.
Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?
Dokładny termin wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Ostateczną datę określi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiednim rozporządzeniu.
Najbardziej prawdopodobny jest wrzesień, kiedy dodatkowe świadczenie może zostać przekazane razem z regularną emeryturą lub rentą.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
ZUS wypłaci czternastą emeryturę z urzędu, dlatego uprawnieni seniorzy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Pieniądze zostaną przekazane tym samym sposobem, w jaki wypłacane jest podstawowe świadczenie – na konto bankowe lub przekazem pocztowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.