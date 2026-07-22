Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z ZUS. Bez tego dokumentu nie dostaniesz pieniędzy
Osoby, które doznały wypadku przy pracy lub zachorowały na chorobę zawodową, mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od kwietnia obowiązują wyższe stawki świadczeń, a w niektórych przypadkach wypłaty sięgają nawet kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 tys. zł. Kluczowe jest jednak skompletowanie odpowiednich dokumentów.
Wyższe stawki odszkodowań
Od 1 kwietnia 2026 roku wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez ZUS. Obecnie za każdy 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1781 zł.
Ostateczna wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku, który ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska po zakończeniu leczenia albo rehabilitacji.
Przykładowo:
5 proc. uszczerbku – 8905 zł,
10 proc. uszczerbku – 17 810 zł,
20 proc. uszczerbku – 35 620 zł.
Bez tych dokumentów ZUS nie wypłaci pieniędzy
Aby otrzymać odszkodowanie, nie wystarczy sam wniosek. Konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających zarówno okoliczności zdarzenia, jak i stan zdrowia.
Do najważniejszych należą:
protokół powypadkowy (lub dokument potwierdzający chorobę zawodową),
zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, wystawione przez lekarza po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji,
wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Brak wymaganej dokumentacji może wydłużyć całą procedurę.
Ile czasu ma ZUS?
Po otrzymaniu kompletu dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać decyzję w ciągu 14 dni. Jeżeli świadczenie zostanie przyznane, pieniądze powinny trafić do uprawnionej osoby w ciągu kolejnych 30 dni.
W niektórych przypadkach kwoty są znacznie wyższe
Przepisy przewidują także wyższe świadczenia w szczególnych sytuacjach. Osoby, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać 31 162 zł.
O odszkodowanie mogą ubiegać się również rodziny zmarłych ubezpieczonych. Małżonkowi lub dziecku przysługuje 60 264 zł, natomiast w przypadku większej liczby uprawnionych członków rodziny wysokość świadczenia może wzrosnąć nawet do 160 264 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podwyższone stawki jednorazowych odszkodowań będą obowiązywały do 31 marca 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.