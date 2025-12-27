Czy 28 grudnia jest niedzielą handlową? Ta niedziela jest wyjątkiem w całym miesiącu
W sobotę 27 grudnia przypada ostatni dzień na zrobienie większych zakupów po świętach. Wszystkie duże sieci handlowe – Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan i inne dyskonty – będą jutro zamknięte. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 25 stycznia 2026 roku. Wyjaśniamy, gdzie można zrobić zakupy w weekend i jak zaplanować sprawunki sylwestrowe.
Jutro zamknięte wszystkie duże sklepy
Niedziela 28 grudnia to jedyna niedziela niehandlowa w całym grudniu 2025 roku. Wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty, supermarkety oraz galerie handlowe będą tego dnia zamknięte. Zakaz handlu obowiązuje sieci takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Netto, Carrefour, Dino, Stokrotka czy Ikea.
Grudzień 2025 był wyjątkowy pod względem handlu. Po raz pierwszy Wigilia została ustanowiona dniem wolnym od pracy, co oznaczało zamknięcie sklepów 24 grudnia. W zamian ustawodawca przewidział trzy niedziele handlowe przed Bożym Narodzeniem – 1, 8 i 15 grudnia. Ostatnia grudniowa niedziela handlowa przypadła 21 grudnia.
Po świętach obowiązują już standardowe zasady ograniczenia handlu. Niedziela 28 grudnia nie została objęta żadnym dodatkowym wyjątkiem, mimo że wypada tuż przed Sylwestrem. Oznacza to, że przygotowania do końca roku trzeba zaplanować wcześniej.
Gdzie zrobić zakupy w niedzielę
Jak w każdą niedzielę niehandlową, również jutro obowiązują ustawowe wyjątki od zakazu handlu. Otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe prowadzone bezpośrednio przez właściciela lub członków rodziny. W praktyce oznacza to, że zakupy będzie można zrobić w placówkach, gdzie za ladą stanie właściciel lub franczyzobiorca.
Spośród sieci handlowych czynne pozostaną Żabki oraz sklepy Carrefour Express, które działają w systemie franczyzowym. Otwarte będą także stacje paliw, gdzie zazwyczaj dostępny jest podstawowy asortyment spożywczy, oraz apteki.
Zakupy możliwe są również w sklepach działających na dworcach kolejowych i autobusowych, lotniskach oraz w obiektach turystycznych. Godziny otwarcia takich punktów mogą jednak być ograniczone i różnić się w zależności od lokalizacji.
Standardowo w niedziele otwarte pozostają restauracje, kawiarnie, cukiernie i inne punkty gastronomiczne. Działalność mogą prowadzić także kwiaciarnie, piekarnie oraz kioski.
Kiedy następna niedziela handlowa
Osoby planujące większe zakupy w niedzielę muszą poczekać do 25 stycznia 2026 roku. To pierwsza niedziela handlowa w przyszłym roku, kiedy wszystkie sklepy będą czynne normalnie.
W 2026 roku handel w niedziele będzie dozwolony w siedem spośród 52 niedziel. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele zakaz nie obowiązuje w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc. Dodatkowo handel dozwolony jest w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.
Od 2025 roku kalendarz niedziel handlowych uległ zmianie w związku z ustanowieniem Wigilii dniem wolnym od pracy. W grudniu zamiast dwóch niedziel handlowych przed świętami obowiązują teraz trzy, co ma zrekompensować zamknięcie sklepów 24 grudnia.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz zakupy sylwestrowe i masz na to czas tylko w weekend, dziś – w piątek 27 grudnia – jest ostatnia szansa na wizytę w dużych sklepach. W sobotę 28 grudnia wszystkie dyskonty i galerie handlowe będą zamknięte, a na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie czekać miesiąc.
Warto wykorzystać piątek na większe zakupy, szczególnie jeśli planujesz przyjęcie sylwestrowe lub po prostu chcesz uzupełnić domowe zapasy po świętach. Sklepy działają normalnie, bez skróconych godzin otwarcia.
Jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w piątek, w niedzielę pozostają do dyspozycji małe sklepy osiedlowe, Żabki, stacje benzynowe oraz sklepy na dworcach. Pamiętaj jednak, że wybór produktów w tych miejscach może być ograniczony, a ceny zazwyczaj są wyższe niż w dużych sieciach.
W poniedziałek 29 grudnia wszystkie sklepy wracają do normalnego trybu pracy. Jeśli nie planujesz niczego specjalnego na niedzielę, spokojnie możesz zrobić zakupy dzień później, kiedy ruch w sklepach prawdopodobnie będzie mniejszy niż w przedsylwestrowy piątek.
Pamiętaj także, że sylwestrowa noc z 31 grudnia na 1 stycznia to Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy. Pierwszego stycznia sklepy również będą zamknięte, więc wszystkie niezbędne zakupy na pierwszy dzień roku musisz zrobić wcześniej.
Piątek 27 grudnia to ostatni dzień na zakupy przed niedzielą niehandlową 28 grudnia. Wszystkie duże sieci będą jutro zamknięte. Czynne pozostaną tylko małe sklepy osiedlowe, Żabki, stacje paliw i apteki. Następna niedziela handlowa wypada dopiero 25 stycznia 2026 roku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.