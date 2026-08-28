Czy emeryt może dostać świadczenie wspierające? Można je łączyć z emeryturą
Świadczenie wspierające nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób młodych. Senior również może je otrzymać, jeżeli spełnia ustawowe warunki. Co szczególnie ważne, pobieranie emerytury samo w sobie nie wyklucza prawa do świadczenia wspierającego. ZUS wprost wskazuje, że świadczenie można pobierać obok innych świadczeń, w tym emerytury.
Dochód nie decyduje
W przeciwieństwie do wielu innych form pomocy świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód. Nie ma więc zasady, zgodnie z którą wysoka emerytura automatycznie pozbawia seniora tego świadczenia. Znaczenie ma przede wszystkim decyzja wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności określająca poziom potrzeby wsparcia.
Ile można dostać?
Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów określających poziom potrzeby wsparcia. ZUS stosuje przedział od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wyższe świadczenie.
Emerytura i świadczenie wspierające jednocześnie
ZUS jednoznacznie wskazuje, że świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń. Możliwe jest więc jednoczesne pobieranie m.in. emerytury i świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające jest również zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu przez komornika. To sprawia, że seniorzy posiadający odpowiednią decyzję WZON powinni sprawdzić swoje uprawnienia niezależnie od wysokości pobieranej emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.