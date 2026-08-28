Jakie dodatki do emerytury wzrosły od marca 2026 roku? Sprawdź aktualne kwoty ZUS

28 sierpnia 2026 07:31 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Marcowa waloryzacja dotyczy nie tylko podstawowych emerytur i rent. W górę poszło również wiele dodatków wypłacanych przez ZUS. Część seniorów może otrzymywać dzięki nim kilkaset złotych miesięcznie więcej. Od 1 marca 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc.

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Zadowoleni seniorzy z plikiem pieniędzy
Zadowoleni seniorzy z plikiem pieniędzy. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł

To jeden z najbardziej znanych dodatków. Po tegorocznej waloryzacji jego podstawowa wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie. Tyle samo wynosi dodatek za tajne nauczanie oraz dodatek kombatancki.

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Dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł

Znacznie wyższa jest kwota dodatku dla sieroty zupełnej. Od 1 marca wynosi 689,17 zł miesięcznie.

Dodatek kompensacyjny – 55 zł

Aktualna wysokość dodatku kompensacyjnego wynosi 55 zł. ZUS publikuje również aktualne kwoty szeregu mniej powszechnych świadczeń przysługujących określonym grupom osób.

W 2026 roku są to m.in. świadczenia dla niektórych osób deportowanych do pracy przymusowej czy byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w szczególnych warunkach.

Nie każdy dodatek przyznawany jest automatycznie

To kluczowe. Sama emerytura nie powoduje, że ZUS automatycznie sprawdzi prawo seniora do wszystkich możliwych dodatków.

Każde świadczenie ma własne warunki. Dlatego warto sprawdzić je indywidualnie, szczególnie jeśli senior należy do jednej z grup posiadających szczególne uprawnienia.

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