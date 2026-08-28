Czy każdy 75-latek dostaje 366,68 zł z ZUS? Jest ważny wyjątek

28 sierpnia 2026 05:54 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Ukończenie 75 lat daje emerytom i rencistom prawo do dodatku pielęgnacyjnego bez konieczności potwierdzania niezdolności do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku jest to 366,68 zł miesięcznie. Istnieją jednak sytuacje, w których wypłata dodatku nie będzie wyglądała tak, jak senior może się spodziewać.

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Starszy, senior, siedzi smutny Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce
Starszy, senior, siedzi smutny Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Po ukończeniu 75 lat ZUS działa z urzędu

To jedna z najważniejszych różnic pomiędzy dodatkiem pielęgnacyjnym a wieloma innymi świadczeniami.

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Jeżeli osoba pobierająca emeryturę lub rentę ukończy 75 lat, co do zasady nie musi występować o dodatek z osobnym wnioskiem wynikającym z wieku.

Nie trzeba również uzyskiwać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wyłącznie po to, żeby otrzymać świadczenie z racji ukończenia 75 lat.

Ile pieniędzy można dostać?

Od 1 marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.

W ciągu pełnego roku oznacza to łącznie:

4400,16 zł.

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Kwota podlega waloryzacji, więc w kolejnych latach może być wyższa.

Trzeba uważać na szczególne sytuacje

Prawo do wypłaty dodatku może zależeć również od sytuacji seniora, w tym pobytu w określonych placówkach opiekuńczych.

Dlatego hasło „każdy 75-latek dostaje dodatkowe pieniądze” jest zbyt dużym uproszczeniem.

Ważne jest także to, że chodzi o osoby posiadające prawo do emerytury lub renty. Samo ukończenie 75 lat nie powoduje, że każda osoba w Polsce zaczyna otrzymywać 366,68 zł z ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek pielęgnacyjny

Nazwy są podobne, ale chodzi o dwa różne świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny jest związany ze świadczeniem emerytalno-rentowym i wypłacany przez organ rentowy. Zasiłek pielęgnacyjny należy do innego systemu świadczeń.

To rozróżnienie jest ważne szczególnie podczas załatwiania formalności w urzędzie.

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