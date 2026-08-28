Czy każdy 75-latek dostaje 366,68 zł z ZUS? Jest ważny wyjątek
Ukończenie 75 lat daje emerytom i rencistom prawo do dodatku pielęgnacyjnego bez konieczności potwierdzania niezdolności do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku jest to 366,68 zł miesięcznie. Istnieją jednak sytuacje, w których wypłata dodatku nie będzie wyglądała tak, jak senior może się spodziewać.
Po ukończeniu 75 lat ZUS działa z urzędu
To jedna z najważniejszych różnic pomiędzy dodatkiem pielęgnacyjnym a wieloma innymi świadczeniami.
Jeżeli osoba pobierająca emeryturę lub rentę ukończy 75 lat, co do zasady nie musi występować o dodatek z osobnym wnioskiem wynikającym z wieku.
Nie trzeba również uzyskiwać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wyłącznie po to, żeby otrzymać świadczenie z racji ukończenia 75 lat.
Ile pieniędzy można dostać?
Od 1 marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.
W ciągu pełnego roku oznacza to łącznie:
4400,16 zł.
Kwota podlega waloryzacji, więc w kolejnych latach może być wyższa.
Trzeba uważać na szczególne sytuacje
Prawo do wypłaty dodatku może zależeć również od sytuacji seniora, w tym pobytu w określonych placówkach opiekuńczych.
Dlatego hasło „każdy 75-latek dostaje dodatkowe pieniądze” jest zbyt dużym uproszczeniem.
Ważne jest także to, że chodzi o osoby posiadające prawo do emerytury lub renty. Samo ukończenie 75 lat nie powoduje, że każda osoba w Polsce zaczyna otrzymywać 366,68 zł z ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek pielęgnacyjny
Nazwy są podobne, ale chodzi o dwa różne świadczenia.
Dodatek pielęgnacyjny jest związany ze świadczeniem emerytalno-rentowym i wypłacany przez organ rentowy. Zasiłek pielęgnacyjny należy do innego systemu świadczeń.
To rozróżnienie jest ważne szczególnie podczas załatwiania formalności w urzędzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.