Nowe wsparcie dla seniorów 65+. Próg to 3410 zł, państwo przeznaczyło na program miliard złotych
Nowe świadczenie dla osób starszych przestało być tylko polityczną zapowiedzią. Ustawa wprowadzająca Bon Senioralny została już ogłoszona i obowiązuje od 7 sierpnia 2026 roku. Program ma ruszać etapami od września, a państwo przeznaczy na jego pierwszą edycję 1 mld zł. Pomoc nie będzie jednak przelewem na konto. Senior ma dostać konkretną pomoc w domu – między innymi przy zakupach, przygotowaniu posiłku, higienie czy załatwianiu codziennych spraw.
Ustawa już obowiązuje. Bon Senioralny ma ruszać od września
Podstawą nowych zasad jest ustawa z 11 czerwca 2026 roku o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Została opublikowana 23 lipca w Dzienniku Ustaw pod poz. 986 i weszła w życie 7 sierpnia. To ważna różnica w porównaniu z wcześniejszymi zapowiedziami bonu, które przez długi czas były dopiero projektem.
Rząd informuje, że program będzie uruchamiany etapami od września 2026 roku. Pierwsza edycja obejmie lata 2026-2028 i właśnie na ten okres przewidziano łącznie 1 mld zł z budżetu państwa. Według wcześniejszych rządowych szacunków w pierwszym etapie z rozwiązania może skorzystać około 20 tys. osób.
Bon jest jednym z elementów znacznie szerszej ustawy dotyczącej opieki długoterminowej. Państwo chce zbudować system, w którym osoba starsza może dłużej funkcjonować we własnym mieszkaniu, zamiast trafiać do całodobowej placówki tylko dlatego, że brakuje kogoś, kto zrobi zakupy, przygotuje posiłek albo pomoże w podstawowej higienie.
Próg dochodowy wynosi 3410 zł miesięcznie
Ustawa wskazuje konkretne kryterium finansowe. Bon może zostać przyznany seniorowi, którego średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 3410 zł.
Nie jest to próg zapisany na zawsze. Zgodnie z ustawą ma być co roku waloryzowany wskaźnikiem stosowanym przy waloryzacji emerytur i rent. Nowa wysokość będzie ogłaszana do końca lutego w Monitorze Polskim.
Sam dochód nie wystarczy. Osoba musi mieć co najmniej 65 lat oraz niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Gmina ma więc sprawdzać realną sytuację seniora i ustalać, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.
To istotna zmiana względem pierwszych, znacznie starszych koncepcji programu, w których mówiło się głównie o osobach 75+. Ostatecznie granicę obniżono o 10 lat.
Do 2150 zł miesięcznie, ale pieniądze nie trafią na konto seniora
Nazwa „bon” może sugerować pieniądze, które senior dostanie do ręki albo na rachunek bankowy. Tak nie będzie. Bon Senioralny jest świadczeniem niepieniężnym.
Rząd podaje, że wartość finansowanych w ten sposób usług może sięgać do 2150 zł miesięcznie. Kwota nie oznacza jednak dodatkowej emerytury. Środki otrzyma samorząd, który za nie zorganizuje pomoc. Gmina może wykonać usługę własnymi zasobami albo zlecić ją wybranemu podmiotowi.
Zakres wsparcia będzie ustalany indywidualnie po ocenie potrzeb konkretnej osoby. Senior może więc otrzymać mniej godzin i mniejszy zakres pomocy, jeśli jego sytuacja tego wymaga.
Ustawa i materiały towarzyszące programowi wskazują też na doraźny charakter pomocy. Ma ona odpowiadać na konkretną potrzebę w miejscu zamieszkania, a szczegóły organizacji usługi będą określane w umowie zawieranej przez gminę z seniorem.
Zakupy, posiłek, higiena i pomoc w dotarciu do lekarza
Najbardziej praktyczna część nowych przepisów to katalog czynności, które mogą zostać objęte wsparciem. Nie chodzi o specjalistyczne leczenie ani wykonywanie świadczeń zastrzeżonych dla personelu medycznego.
Opiekun może pomóc m.in. w robieniu zakupów, przygotowaniu jedzenia, ubraniu się, poruszaniu po mieszkaniu czy utrzymaniu porządku. W zakres bonu wchodzi również podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna, czyli np. pomoc przy myciu i codziennej toalecie.
Możliwe będzie także wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Może to oznaczać pomoc w organizacji kontaktu z placówką, przygotowaniu się do wizyty czy w innych zwykłych czynnościach, których senior nie jest już w stanie wykonać samodzielnie.
Ustawa przewiduje również pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną i ruchową. Chodzi więc nie tylko o sprzątanie czy posiłek, ale również o ograniczenie sytuacji, w której starsza osoba pozostaje sama przez wiele dni.
Gmina najpierw oceni, czego senior rzeczywiście potrzebuje
Bon nie będzie przyznawany na zasadzie: ukończone 65 lat, emerytura poniżej 3410 zł i automatycznie 2150 zł wsparcia. Ustawa przewiduje ocenę niezaspokojonych potrzeb.
Samorząd będzie sprawdzał, z jakimi czynnościami senior ma problem. Następnie zawrze z nim umowę określającą zakres usługi. Dopiero na tej podstawie zostanie zorganizowana pomoc.
Rząd podczas prac nad ustawą podkreślał, że rozwiązanie ma obejmować również osoby, które nie mają bliskich mogących zapewnić im codzienną opiekę. Ostateczna wersja programu nie ogranicza się więc wyłącznie do sytuacji, w których dzieci lub wnuki pracują i przez to nie mogą zajmować się seniorem – taki warunek pojawiał się w starszych wersjach pomysłu.
To jedna z ważniejszych zmian po konsultacjach. O prawie do usługi ma decydować przede wszystkim sytuacja osoby starszej, a nie sam fakt posiadania pracujących dzieci.
Program nie ruszy jednocześnie w każdej gminie
To szczegół, który łatwo przeoczyć. Bon Senioralny ma być wdrażany stopniowo. Państwo nie uruchamia od września identycznego, powszechnego systemu we wszystkich gminach.
W pierwszej kolejności pieniądze mają trafić tam, gdzie publicznych usług opiekuńczych obecnie w ogóle nie ma albo są świadczone dla najwyżej 10 osób. Rząd wskazywał, że około 11 proc. polskich gmin nie zapewnia takich usług, a około 33 proc. świadczy je bardzo małej liczbie mieszkańców.
Dopiero następne etapy mają obejmować kolejne samorządy, między innymi te, w których prognozowany jest szybki wzrost liczby i udziału osób starszych.
Dlatego senior spełniający kryterium wieku i dochodu nie powinien jeszcze zakładać, że już 1 września będzie mógł zamówić opiekuna. Najpierw trzeba sprawdzić, czy dana gmina znalazła się w programie i uruchomiła procedurę przyjmowania wniosków.
Warszawa ma już rozbudowaną opiekę. Bon może trafić tu później
W Warszawie sytuacja jest inna niż w gminach, do których program ma trafić w pierwszej kolejności. Stolica już od lat organizuje usługi opiekuńcze przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej.
Skala jest znacznie większa niż ustawowe 10 osób. W samym zamówieniu dotyczącym usług opiekuńczych dla Bemowa, Bielan i Ursusa na okres od lipca 2025 do czerwca 2026 roku miasto przewidywało średnio 669 odbiorców miesięcznie oraz około 13 tys. godzin pomocy w każdym miesiącu.
Warszawa nie należy więc do grupy gmin, w których usług opiekuńczych nie ma albo obejmują one zaledwie kilka osób. Nie oznacza to, że mieszkańcy stolicy zostali wykluczeni z Bonu Senioralnego. Oznacza natomiast, że nie należy zakładać udziału Warszawy w pierwszej fali, dopóki nie zostanie ogłoszony konkretny harmonogram programu.
Stolica ma już obecnie usługi bardzo podobne do tych, które opisuje nowa ustawa. Na przykład Centrum Pomocy Społecznej w Śródmieściu wymienia wśród nich zakupy, przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie, pranie, umawianie wizyt lekarskich, pomoc w sprawach urzędowych oraz podstawową pomoc higieniczno-pielęgnacyjną.
Przy pełnej odpłatności cena zwykłej usługi opiekuńczej wynosi tam obecnie 25,25 zł za godzinę, natomiast usługi specjalistycznej 35,35 zł za godzinę. Faktyczna odpłatność zależy od dochodu. Bon może w przyszłości stać się dla Warszawy dodatkowym źródłem finansowania części podobnej pomocy, ale szczegóły będą zależały od kolejnych etapów rządowego programu.
Miliard złotych to dopiero pierwsza edycja
Państwo przeznacza na program w latach 2026-2028 łącznie 1 mld zł. Rząd podkreśla, że ma to nie tylko zapewnić pomoc konkretnym osobom, ale również stworzyć rynek usług tam, gdzie dziś praktycznie nie istnieje.
Problem jest duży. Według danych przedstawionych podczas prac nad ustawą około 80 proc. opieki długoterminowej w Polsce zapewniają opiekunowie nieformalni – rodzina, znajomi i sąsiedzi. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa taki model jest coraz trudniejszy do utrzymania.
Po pierwszych 3 latach program ma zostać oceniony. Rząd będzie analizował dostępność usług, ich jakość i efekty. Ustawa przewiduje również przygotowanie raportu o funkcjonowaniu nowych rozwiązań.
Co powinien zrobić senior albo jego rodzina?
- Najpierw sprawdzić dochód. Na starcie programu próg wynosi 3410 zł średniego miesięcznego dochodu z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
- Sprawdzić, czy senior ma co najmniej 65 lat i potrzebuje realnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Sam wiek nie daje automatycznie prawa do usługi.
- Nie czekać na przelew. Bon Senioralny nie jest świadczeniem pieniężnym. Pieniądze pozostają w systemie samorządowym i finansują konkretną usługę.
- Sprawdzić komunikaty swojej gminy. Program rusza etapami. W Warszawie warto śledzić informacje m.st. Warszawy, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz właściwego ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy.
- Nie rezygnować z obecnej pomocy tylko dlatego, że pojawiła się nowa ustawa. Warszawskie usługi opiekuńcze funkcjonują już teraz, a Bon Senioralny będzie uruchamiany stopniowo. Dopóki miasto nie poda zasad udziału w programie, obecne formy wsparcia pozostają podstawowym miejscem, do którego można zwrócić się o pomoc.
Najważniejsze jest więc to, że Bon Senioralny nie jest już projektem. Ustawa obowiązuje, próg dochodowy został wpisany na poziomie 3410 zł, a rząd przygotowuje etapowe uruchamianie usług. Jednocześnie nie jest to nowy dodatek do emerytury. Senior otrzyma konkretną pomoc w swoim domu, a nie dodatkowe 2150 zł na koncie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.