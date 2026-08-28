Pilny komunikat Biedronki. Wielu klientów się zdziwi. Sklepy będą otwarte
Biedronka przekazała ważną informację dla klientów planujących weekendowe zakupy. W niedzielę 30 sierpnia 2026 roku sklepy sieci będą otwarte. Co więcej, część placówek ma działać dłużej niż zwykle – nawet do godziny 22:30. Sieć apeluje jednak, aby przed wyjściem sprawdzić godziny funkcjonowania konkretnego sklepu.
To dobra wiadomość dla osób, które nie zdążą zrobić zakupów wcześniej. 30 sierpnia jest niedzielą handlową, dlatego tego dnia zakupy będzie można zrobić nie tylko w Biedronce, ale również w innych sklepach, które zdecydują się na otwarcie swoich placówek.
Biedronka otwarta w niedzielę 30 sierpnia
Sieć rozpoczęła już informowanie klientów o zmianach. Na oficjalnych materiałach Biedronki pojawił się komunikat:
„Jesteśmy otwarci w niedzielę 30.08”
Obok znajduje się duża informacja o godzinach otwarcia – „do godziny 22:30”.
Nie oznacza to jednak, że każda Biedronka w Polsce będzie działała dokładnie do tej godziny. Godziny mogą różnić się w zależności od lokalizacji.
Sieć zaleca klientom, aby przed wyjściem na zakupy sprawdzili informacje dotyczące wybranej placówki. Można je znaleźć m.in. w aplikacji Biedronka, na stronie internetowej sieci oraz w komunikatach umieszczonych przy wejściach do sklepów.
To nie koniec zmian. W sobotę sklepy też mają być otwarte dłużej
Biedronka przygotowuje się na większy ruch klientów przez cały weekend. Z wcześniejszego komunikatu sieci wynika, że w sobotę 29 sierpnia ponad 3000 sklepów ma być otwartych do godziny 23:30 lub nawet dłużej.
W niedzielę 30 sierpnia sklepy będą mogły natomiast działać do godziny 22:30, przy czym dokładne godziny trzeba sprawdzić dla konkretnej placówki.
Dla klientów oznacza to znacznie więcej czasu na zrobienie zakupów w ostatni weekend sierpnia.
Dlaczego sklepy mogą być otwarte 30 sierpnia?
W Polsce nadal obowiązują ograniczenia handlu w niedziele, ale ustawa przewiduje określone niedziele handlowe.
30 sierpnia 2026 roku przypada właśnie jedna z nich. W praktyce oznacza to, że duże sieci handlowe mogą normalnie otworzyć swoje placówki bez konieczności korzystania z wyjątków przewidzianych dla niektórych rodzajów działalności.
Można więc spodziewać się, że otwarte będą również galerie handlowe, dyskonty, supermarkety oraz wiele innych sklepów.
Klienci powinni sprawdzić godziny przed wyjściem
Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy godzin otwarcia. Informacja Biedronki o możliwości robienia zakupów do 22:30 nie musi dotyczyć każdej placówki.
Poszczególne sklepy mogą pracować krócej, dlatego warto wcześniej sprawdzić swoją Biedronkę. Szczególnie dotyczy to klientów planujących zakupy późnym wieczorem.
Najbliższy weekend będzie więc nietypowy: w sobotę 29 sierpnia tysiące Biedronek wydłużą godziny pracy, a dzień później, w niedzielę 30 sierpnia, sklepy ponownie otworzą się dla klientów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.