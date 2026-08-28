Masz emeryturę niższą od minimalnej? Czy ZUS może podnieść ją do 1978,49 zł?
Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że każda osoba, której ZUS wyliczył niższe świadczenie, automatycznie otrzyma wyrównanie do tej kwoty. Decydujący jest przede wszystkim wymagany staż ubezpieczeniowy.
Minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł
Taka kwota obowiązuje od tegorocznej waloryzacji. W 2026 roku świadczenia wzrosły o 5,3 proc. Minimalna emerytura nie oznacza jednak minimalnej wypłaty dla każdego emeryta.
W systemie istnieją także tzw. emerytury groszowe – świadczenia niższe od ustawowego minimum.
Dlaczego ktoś może dostawać mniej?
Kluczowe znaczenie ma staż wymagany do gwarancji minimalnej emerytury.
Jeżeli emeryt spełnia warunki gwarancji, a emerytura wyliczona na podstawie zgromadzonego kapitału jest niższa od minimum, może zostać podwyższona do ustawowej kwoty. Jeżeli jednak wymagany staż nie został osiągnięty, mechanizm gwarantujący minimalną emeryturę nie musi mieć zastosowania.
Sama granica wieku emerytalnego nie wystarczy. To częste nieporozumienie. Osiągnięcie wieku emerytalnego pozwala uzyskać emeryturę po spełnieniu ustawowych zasad, ale nie gwarantuje automatycznie 1978,49 zł miesięcznie. Dlatego osoba otrzymująca mniej niż tę kwotę powinna przede wszystkim sprawdzić, czy spełnia warunki dotyczące stażu potrzebnego do podwyższenia świadczenia do minimum.
Jest jednak wyjątek: program Mama 4+. To on może podnieś emeryturę
Ważnym elementem programu „Mama 4+” jest możliwość uzupełnienia bardzo niskiej emerytury do poziomu świadczenia minimalnego. Jeżeli osoba spełniająca warunki programu ma już własną emeryturę lub rentę, ale jej wysokość jest niższa od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające pokrywa różnicę. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie.
Przykładowo, jeśli uprawniona osoba otrzymuje 1200 zł emerytury, w ramach programu Mama 4+ może otrzymać dodatkowo 778,49 zł. Łączna kwota świadczeń wyniesie wówczas 1978,49 zł brutto. Przy emeryturze wynoszącej 1600 zł uzupełnienie może natomiast wynieść 378,49 zł.
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja osoby, która w ogóle nie wypracowała prawa do emerytury. Jeżeli spełnia wszystkie wymagania programu, rodzicielskie świadczenie uzupełniające może zostać przyznane w pełnej wysokości odpowiadającej najniższej emeryturze, czyli obecnie 1978,49 zł brutto miesięcznie. Nie oznacza to jednak automatycznego przyznania świadczenia każdej osobie, która wychowała czworo dzieci. ZUS lub KRUS bada również m.in. sytuację dochodową i materialną wnioskodawcy, a świadczenie przyznawane jest na wniosek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.