Czy najbliższa jest niedziela handlowa? Jeszcze 5 niedziel handlowych przed nami
Mamy połowę maja i 3 niedziele handlowe już za nami. Do końca 2026 roku pozostało ich jeszcze 5 – i żadna nie przypadnie wcześniej niż pod koniec czerwca. Jeśli planujesz większe zakupy, warto teraz spojrzeć na kalendarz i zarezerwować odpowiednie terminy, zanim znowu zaskoczy cię zamknięta galeria.
Ile niedziel handlowych jest w 2026 roku?
W 2026 roku obowiązuje łącznie 8 niedziel handlowych. Wynikają one bezpośrednio z ustawy z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta – przepisy wyznaczają je według stałego schematu: ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela przed Wielkanocą oraz trzy niedziele poprzedzające Wigilię. Wigilia (24 grudnia) pozostaje dniem całkowicie wolnym od handlu.
Które niedziele handlowe już minęły?
Do 13 maja 2026 odbyły się 3 niedziele handlowe:
- 25 stycznia – ostatnia niedziela stycznia
- 29 marca – niedziela przed Wielkanocą (Niedziela Palmowa)
- 26 kwietnia – ostatnia niedziela kwietnia
Pozostałe niedziele handlowe w 2026 roku
Do końca roku sklepy będą otwarte jeszcze w 5 niedziel:
- 28 czerwca 2026 – ostatnia niedziela czerwca, idealna na zakupy przed wakacjami
- 30 sierpnia 2026 – ostatnia niedziela sierpnia, ostatnia szansa przed końcem wakacji i startem roku szkolnego
- 6 grudnia 2026 – pierwsza z trzech grudniowych niedziel handlowych
- 13 grudnia 2026 – środek przedświątecznego sezonu zakupowego
- 20 grudnia 2026 – ostatnia niedziela handlowa przed Wigilią (4 dni wcześniej)
Najbliższa niedziela handlowa wypada za ponad 6 tygodni – 28 czerwca. Do tego czasu wszystkie niedziele pozostają niehandlowe, w tym najbliższa – 17 maja.
Które miesiące są bez niedziel handlowych?
W 2026 roku aż 6 miesięcy nie ma ani jednej niedzieli handlowej: luty, maj, lipiec, wrzesień, październik i listopad. To długie okresy, w których zakupy w galeriach i supermarketach możliwe są wyłącznie od poniedziałku do soboty. Szczególnie uciążliwy bywa lipiec i sierpień – jedyna okazja do niedzielnych zakupów w całym sezonie letnim to 30 sierpnia.
Co jest otwarte w niedzielę niehandlową?
Zakaz handlu nie oznacza, że wszystko jest zamknięte. W każdą niedzielę, niezależnie od tego czy handlową, mogą działać m.in.:
- Żabka i podobne małe sklepy franczyzowe – pod warunkiem, że właściciel obsługuje klientów osobiście,
- Stacje benzynowe – w pełnym zakresie,
- Apteki – w tym apteki dyżurne,
- Piekarnie i cukiernie,
- Sklepy na lotniskach i dworcach kolejowych, nawet duże sieci handlowe,
- Kiosk Ruchu i inne punkty z prasą, biletami komunikacji, wyrobami tytoniowymi,
- Restauracje, kawiarnie, bary – gastronomia nie jest objęta zakazem,
- Sklepy internetowe – działają przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, ale należy pamiętać, że wysyłka czy dostawa odbędzie się później.
Jak najlepiej zaplanować zakupy do końca roku?
Przy tylko 5 pozostałych niedzielach handlowych rozsądne planowanie naprawdę się opłaca. Warto wziąć pod uwagę kilka zasad:
- 28 czerwca – zrób zakupy wakacyjne: sprzęt plażowy, turystyczny, odzież na lato. To jedyna taka okazja przed sierpniem.
- 30 sierpnia – wyprawka szkolna, tekstylia i artykuły sezonowe. Sklepy często robią wtedy wyprzedaże kolekcji letnich.
- Grudzień – trzy niedziele to komfort, ale i ryzyko odkładania zakupów na ostatnią chwilę. Największe tłumy zbierają się 20 grudnia. Kto zdąży 6 lub 13 grudnia, uniknie kolejek i wyprzedanych towarów.
- W niedziele niehandlowe warto korzystać z zakupów online – dostawa w sobotę lub poniedziałek rozwiązuje większość problemów.
- Planując duże zakupy na niedzielę handlową, sprawdź godziny otwarcia konkretnego sklepu – sieci mogą skracać czas pracy nawet w dozwolone dni.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz w planach większy remont, zakup sprzętu AGD, wyprawkę szkolną lub świąteczne prezenty – zapisz w telefonie daty 28 czerwca, 30 sierpnia i 6 grudnia. To trzy strategiczne okna, w których galerie handlowe i supermarkety będą otwarte w niedzielę, zanim nastanie grudniowy chaos. Pamiętaj też, że Wielka Sobota 4 kwietnia 2026 już za nami (handel tylko do 14:00), a Wigilia 24 grudnia będzie dniem całkowicie wolnym od handlu – sklepy nie otworzą się w ogóle.
